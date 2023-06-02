10 избранных матчей субботы: финалы Кубков Англии, Германии и «Ролан Гаррос»

Посмотреть все события 3 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 12:45*: Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Сара Соррибес-Тормо (Испания), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли чемпионка Уимблдона реванш у испанки?

Елена Рыбакина за последний год была в двух финалах ТБШ — на траве Уимблдона и харде Australian Open. Теперь представительница Казахстана пытается показать наивысший результат на грунте. Но помешать ей в третьем круге «Ролан Гаррос» может испанка Сара Соррибес-Тормо, которая уже побеждала Рыбакину в Майами-2021. Возьмёт ли Елена реванш и пробьётся ли во вторую неделю «РГ»?

Елена Рыбакина Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 14:00*: Екатерина Александрова (Россия, 23) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Александрова с бразильянкой за другую представительницу России?

Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя уже доставила российским болельщикам неприятности на этом турнире, выбив из сетки Диану Шнайдер. Теперь ей предстоит сразиться с Екатериной Александровой, которая повторила здесь свой личный рекорд «Шлемов» — вышла в третий круг. Поквитается ли Екатерина с обидчицей другой представительницы России и улучшит ли свой рекорд на «Шлемах»?

Екатерина Александрова Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 14:00*: Мирра Андреева (Россия, Q) — Кори Гауфф (США, 6), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли российская чудо-девочка во вторую неделю на своём дебютном ТБШ?

Сказка 16-летней Мирры Андреевой продолжается. После успеха в квалификации «Ролан Гаррос» она выиграла уже два матча на дебютном «Шлеме» и теперь сразится с 19-летней Кори Гауфф, которая в своё время тоже дерзко стартовала в туре в совсем юном возрасте. Но сейчас за плечами американки большой опыт, она является шестой ракеткой мира и наверняка приложит все усилия, чтобы остановить россиянку. Что противопоставит ей Мирра?

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏆 ⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Англии, финал

Кубок Англии. Финал Кубок Англии. Финал 03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «МЮ» помешает соседям взять требл и заберёт второй трофей в сезоне?

Манчестерское дерби в финале Кубка Англии – что может быть круче? Интриги добавляет то, что «Сити» идёт за треблом. Команда уже выиграла АПЛ, а также участвует в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов. «МЮ» забирал три титула в 1999 году, с тех пор это не удавалось ни одной английской команде. «Красные дьяволы» лично могут не позволить «Сити» повторить их достижение. «Юнайтед» не побеждал в Кубке Англии с 2016 года. Отличный повод обнулить ожидание, а также забрать второй трофей за сезон. Ранее команда Эрика тен Хага выиграла Кубок английской лиги. Но будет непросто: «Сити» невероятно хорош в концовке сезона. Какой же классный по драматургии матч пройдёт на «Уэмбли»!

Манчестерское дерби в финале Кубка Англии Фото: Shaun Botterill/Getty Images

⚽️ 17:00: «Зенит» — «Факел», РПЛ, 30-й тур

Интрига: «Факел» спасётся от стыков в матче с чемпионом России?

Одна из главных интриг 30-го тура РПЛ – борьба за спасение от стыковых матчей. На желанное место претендуют «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН». За один матч до финиша именно воронежцы занимают 12-ю строчку. Но им предстоит встретиться с самым сложным соперником. «Факел» отправляется в гости к чемпиону – «Зениту». Команда Вадима Евсеева может остаться на своём месте даже в случае проигрыша. Но для этого необходимы осечки конкурентов. Чтобы не ждать подарков от других, «Факелу» нужно обыграть «Зенит». Сложная, но решаемая задача. Будущее воронежцев – в собственных руках.

«Факел» отправляется в гости к чемпиону — «Зениту» Фото: fc-zenit.ru

⚽️ 17:00: «Крылья Советов» — «Спартак», РПЛ, 30-й тур

Интрига: «Спартак» зацепится за серебро или «Крылья» спасутся от переходных игр?

Один из центральных матчей заключительного тура. Встреча принципиальна для обеих команд. «Спартак» не оставляет надежд занять второе место, а «Крылья» — спастись от стыков. Не всё зависит от клубов, но победа приблизит их к решению задачи. В случае победы «Спартак» на 100% займёт место в топ-3. «Крыльям» необходимо набирать очки и ждать поражения «Факела». В любом случае ожидается весёлая встреча, добавляющая интереса к 30-му туру РПЛ.

«Спартак» не оставляет надежд занять второе место Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: ЦСКА — «Ростов», РПЛ, 30-й тур

Интрига: «Ростов» повторит лучший результат в истории клуба или ЦСКА возьмёт первое серебро за пять лет?

Без сомнений, главный матч 30-го тура – встреча между ЦСКА и «Ростовом». Игра таит в себе несколько интриг. ЦСКА в случае победы забирает серебро, а «Ростов» при удачном исходе может повторить лучший результат в истории (второе место в 2016-м). Владимир Федотов и Валерий Карпин имеют шанс попасть в клуб тренеров, выигравших медали РПЛ с двумя разными командами. Для армейцев принципиально обогнать в таблице «Спартак», как и экс-тренеру красно-белых Карпину. Перед стартом сезона тяжело было представить «Ростов» так высоко, но они пишут историю. Её развязка – уже скоро.

Главный матч 30-го тура — встреча между ЦСКА и «Ростовом» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Пари НН» — «Химки», РПЛ, 30-й тур

Интрига: Сергей Юран спасёт «Пари НН» от стыков, обыграв свою бывшую команду?

Не самая яркая по вывеске, но важная по факту игра. Нижегородцы бьются за выход из зоны стыковых матчей. Им необходимо ждать поражения «Факела» и осечки «Крыльев», чтобы забраться на 12-е место. Да, у «Пари НН» самая сложная ситуация среди трёх команд, не всё зависит от них. Но побеждать все равно необходимо. «Химки» уже попрощались с РПЛ, на команду ничего не давит. Поэтому они могут выйти на поле и сыграть в открытый футбол. На руку ли это «Пари НН»? Узнаем по итогам встречи.

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Испании, квалификация

Интрига: как сработают новинки «Феррари» и «Мерседеса»?

После легендарной уличной трассы в Монако Ф-1 вернулась на «нормальный» автодром в Барселоне, а значит, мы сможем нормально оценить скорость всех машин после существенных обновлений. «Мерседес» и «Феррари» серьёзно переделали болиды после неудачного старта сезона — и субботняя квалификация даст ответ, насколько успешны их новинки. Мало кто верит, что немцы и итальянцы возьмут и разом догонят «Ред Булл», но удастся ли им хотя бы сократить отставание? При этом Леклер и на старой версии болида «Феррари» иногда отбирал у Ферстаппена поул — посмотрим, ждать ли нам очередного субботнего чуда.

Как сработают новинки «Феррари» и «Мерседеса»? Фото: Mark Thompson/Getty Images

🏆 ⚽️ 21:00: «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг», Кубок Германии, финал

Кубок Германии. Финал Кубок Германии. Финал 03 июня 2023, суббота. 21:00 МСК РБ Лейпциг Лейпциг Не начался Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «РБ Лейпциг» выиграет второй Кубок Германии подряд?

Уже третий финал Кубка Германии проходит без мюнхенской «Баварии». Хотя бы в этом турнире немцы не ощущают гегемонию суперклуба. Главный игрок последних лет в Кубке – «РБ Лейпциг». Команда вышла в четвёртый финал за последние пять сезонов. Два раза «Лейпциг» терпел неудачу (проиграл «Баварии» в 2019 году и «Боруссии» Д в 2021-м), но всё же забрал трофей в 2022-м. В серии пенальти «красные быки» переиграли «Фрайбург». Теперь «Лейпцигу» противостоит «Айнтрахт». Франкфуртский клуб не брал Кубок с 2018 года, а всего на их счету пять трофеев. «Айнтрахт» добавит в коллекцию шестой? Или «Лейпциг» возьмёт Кубок во второй раз в истории, ещё и подряд?

Выиграет ли «РБ Лейпциг» второй Кубок Германии подряд? Фото: Martin Rose/Getty Images

⚽️ 22:00: «Монако» — «Тулуза», Лига 1, 38-й тур

Интрига: последний шанс для «Монако» попасть в еврокубки

Сезон-2022/2023 – классическая история «Монако». Постоянные перепады, нестабильная игра, путь от критики до комплиментов и наоборот. К 38-му туру монегаски подошли на шестом месте, не позволяющем клубу участвовать в еврокубках. К слову, предстоящий соперник «Монако» — «Тулуза» — выиграла Кубок Франции и сыграет в Лиге Европы. Для того чтобы отправиться в еврокубки, монегаскам жизненно необходимо победить соперника. И надеяться на осечки «Лилля» и «Ренна». Первым «Монако» уступает одно очко, а вторым – по дополнительным показателям. Болеем за Головина и надеемся, что его команда попадёт в Лигу Европы. Ну или хотя бы в Лигу конференций.