ЦСКА? «Спартак»? Или всё-таки «Ростов»?! Кульминация «серебряной» гонки РПЛ. LIVE

Привет, друзья! Вот и подошёл к концу 31-й чемпионат России по футболу. Остался всего один, последний тур. Да, «Зенит» давно недосягаем наверху таблицы, а «Торпедо» с «Химками» досрочно выключились из борьбы внизу. Но интриги остались и у лидеров, и у аутсайдеров. Главный вопрос 30-го игрового дня: кто заберёт два оставшихся комплекта медалей. Желающих трое. И двое из них — ЦСКА и «Ростов» — сойдутся в очном матче. Чем не «серебряный финал» чемпионата?

Кто с этим точно не согласится, так это «Спартак». Пока красно-белые сохраняют шансы на второе место, они будут за него биться. Впрочем, как и «Крылья» — за спасительное 12-е место. В этом онлайне следим за играми в Москве и Самаре. Присоединяйтесь — будет интересно!