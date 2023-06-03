ЦСКА? «Спартак»? Или всё-таки «Ростов»?! Кульминация «серебряной» гонки РПЛ. LIVE
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Два параллельных матча — в одной трансляции.
Привет, друзья! Вот и подошёл к концу 31-й чемпионат России по футболу. Остался всего один, последний тур. Да, «Зенит» давно недосягаем наверху таблицы, а «Торпедо» с «Химками» досрочно выключились из борьбы внизу. Но интриги остались и у лидеров, и у аутсайдеров. Главный вопрос 30-го игрового дня: кто заберёт два оставшихся комплекта медалей. Желающих трое. И двое из них — ЦСКА и «Ростов» — сойдутся в очном матче. Чем не «серебряный финал» чемпионата?
МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кто с этим точно не согласится, так это «Спартак». Пока красно-белые сохраняют шансы на второе место, они будут за него биться. Впрочем, как и «Крылья» — за спасительное 12-е место. В этом онлайне следим за играми в Москве и Самаре. Присоединяйтесь — будет интересно!
МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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