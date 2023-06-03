ЦСКА возьмёт серебро, а Малком станет лучшим бомбардиром? Все интриги 30-го тура РПЛ

Сезон Российской Премьер-Лиги подходит к концу. Чемпионом пятый год подряд стал «Зенит», но ещё остаётся несколько интригующих сценариев. Развязки каких событий произойдут в 30-м туре РПЛ?

Кто опередит всех в гонке за серебром: ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»?

Самый интересный сюжет – борьба трёх клубов за серебряные медали. Наилучшие шансы остаются у ЦСКА: команда занимает второе место и опережает «Спартак» и «Ростов» на одно и два очка соответственно. Эпичности добавляет то, что в 30-м туре армейцы и ростовчане сыграют между собой. В случае победы ЦСКА красно-синие останутся вторыми и заберут серебро. Если же три очка возьмёт «Ростов», то появляется больше вариантов на распределение мест в топ-3. Команда Валерия Карпина в таком случае точно займёт минимум третье место. А может быть, и второе — зависит от «Спартака». Красно-белые в параллельной встрече сыграют с «Крыльями Советов».

Играют «Спартак» и ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если «Спартак» одержит победу, то завершит сезон в топ-3. Если ЦСКА сыграет вничью или проиграет, красно-белые поднимутся на вторую строчку. Но если команда Абаскаля не наберёт три очка, то может выпасть из тройки. Для этого «Ростову» необходимо обыграть ЦСКА. В общем, каждый из трёх клубов может занять как второе, так и четвёртое место. Проще всех – ЦСКА (достаточно не проиграть), тяжелее – «Ростову» (южан для попадания в топ-3 устроит только победа). Ждём два огненных матча!

Борьба трёх клубов за место, спасающее от стыков

Весело не только на вершине таблицы. За спасительное 12-е место, дающее право избежать стыков, сражаются также три клуба: «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН». Сейчас выше всех располагаются воронежцы, но им предстоит самый тяжёлый матч в 30-м туре. Команда Вадима Евсеева в Санкт-Петербурге сыграет с чемпионом – «Зенитом». Да, сине-бело-голубые уже не мотивированы, но класса игроков достаточно, чтобы обыграть «Факел» ради своих болельщиков. «Крылья» примут дома «Спартак», борющийся за серебро. Самарцам предстоит тяжёлый матч, но, учитывая нестабильность красно-белых и фактор своего поля, шансов у команды Игоря Осинькина не так уж и мало.

Воронежский «Факел» после матча с «Локомотивом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый просто соперник достался «Пари НН». Нижегородцы примут дома уже вылетевшие в Первую лигу «Химки». Но у команды Сергея Юрана самая тяжёлая турнирная ситуация. Помимо своей победы, «Пари НН» должен рассчитывать на осечки конкурентов. На счету «Факела» 30 очков, у «Крыльев» — 29, у нижегородцев – 27. Здесь, как и в борьбе за серебро, множество итоговых вариантов.

«Ахмат» повторит лучший результат в своей истории?

Грозненский клуб в 29-м туре уступил «Ростову» (2:3) и потерял шансы впервые в истории завоевать медали. «Ахмат» уже не поднимется выше пятого места – лучшего результата команды в РПЛ. В сезоне-2016/2017 грозненцы под руководством Рашида Рахимова финишировали на этой строчке. Теперь «Ахмат» в шаге от того, чтобы повторить достижение.

Футболисты «Ахмата» после забитого мяча Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Всё решит очная встреча в 30-м туре с «Краснодаром». Именно «быки» идут следом за «Ахматом», отставая на два очка. Победа или ничья позволят «Ахмату» удержаться в топ-5, а поражение откинет на шестое место. На весеннем отрезке грозненцы за 12 матчей набрали 23 очка (четвёртый результат), «Краснодар» — 22 (пятый). Оба клуба классно проявили себя во второй части чемпионата. Тем справедливее, что они решат вопрос в личном матче.

«Локомотив» завершит сезон в первой восьмёрке?

Болельщикам «Локо» больно вспоминать первую часть РПЛ-2022/2023. На паузу команда ушла на 14-м месте с 13 очками, опережая зону вылета всего на одно очко. Немецкий эксперимент в «Локо» провалился. Спасать команду пришёл Михаил Галактионов. Тренеру удалось реинкарнировать красно-зелёных. На весеннем отрезке «Локомотив» — первый по набранным очкам (29). В таблице команда взлетела на девятое место.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто бы мог подумать, что перед 30-м туром «Локо» будет рассчитывать на попадание в первую восьмёрку? Для этого железнодорожникам необходимо обыграть дома «Торпедо» и ждать осечки «Оренбурга» в матче с «Динамо». Худший сезон «Локомотива» в российскую эпоху – 2012/2013. Тогда команда заняла девятое место. В текущем сезоне ниже «Локо» уже не опустится, но может избежать повторения наихудшего результата.

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ?

Последняя интрига – итоги гонки бомбардиров. В списке лидирует Малком, забивший 23 гола. Но бразилец улетел на родину к семье и пропускает последние туры. На три мяча от Малкома отстаёт форвард «Спартака» Квинси Промес. Для того чтобы догнать вингера «Зенита», голландцу необходимо оформить хет-трик во встрече с «Крыльями». Звучит маловероятно, но вдруг у Квинси получится?