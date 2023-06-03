«Просто отказали тормоза». Джикия мощно наехал на судью в Самаре. Видео

Первый тайм матча «Крыльев Советов» и «Спартака» закончился нулевой ничьей, но зато был богат на карточки. Футболисты жёстко шли в стыки, а ещё ругались с арбитром. Итого – пять жёлтых в игре и ещё красная Георгия Джикии, который сегодня в запасе. Закончилось всё тем, что уже после свистка игроки начали препираться друг с другом по пути в подтрибунное помещение.

Момент первый. Бейл снёс Зобнина, после чего Амелин остановил игру, что не понравилось защитнику «Крыльев» – он развёл руками и начал возмущаться. В этот момент на него налетел Хлусевич и немного толкнул его – разнимать игроков прибежали Литвинов и Бейл. Тут конфликт погасить удалось – Амелин поговорил со всеми и даже не стал показывать карточки. Все разошлись играть дальше, но ненадолго.

Момент второй. Литвинов получил жёлтую за фол, и это решение не понравилось скамейке «Спартака». Сначала за недовольства жёлтую получил помощник Абаскаля, а потом и Джикия, который соскочил со скамейки и начал эмоционально что-то доказывать арбитру. Очень быстро жёлтая сменилась красной – защитник «Спартака» разозлённый ушёл в подтрибунку.

Вот как момент оценил арбитр Игорь Федотов: «По удалению Джикии нет никаких вопросов. Сначала выбежал на поле и начал орать – получил жёлтую. Потом всё равно не успокоился, начал орать на судью и получил красную. Просто отказали тормоза. Кто он такой, чтобы так кричать? Он просто запасной команды. Раз получил прямую красную, значит, было жёсткое оскорбление. Его забанят минимум на две игры за такое поведение, а скорее всего – на три. Думаю, судьи всё напишут красиво, а дальше уже пусть КДК решает, а «Спартак» ищет миллион видео».