ЦСКА уничтожил «Ростов» за полчаса. В игре за серебро команда Карпина выглядела беспомощно

ЦСКА и «Ростов» в очном матче решали важнейший вопрос – кто возьмёт серебро по итогам сезона-2022/2023. Победа гарантировала второе место армейцам, а в случае успеха команды Валерия Карпина она обгоняла москвичей, но серебряные медали зависели от результатов матча «Спартака». Так или иначе, именно встреча на «ВЭБ Арене» — центральная в 30-м туре.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов чуть изменил состав в сравнении с игрой с «Краснодаром». С первых минут вышли Константин Кучаев, Кирилл Набабкин и Бактиёр Зайнутдинов. На скамейке остались Виктор Мендес, Милан Гаич и Антон Заболотный. Главная потеря «Ростова» — капитан Данил Глебов. Он пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.

На стартовом отрезке ЦСКА и «Ростов» изучали друг друга, главный момент – падение защитника армейцев Виллиана Роши в своей штрафной. Но аккуратный рисунок нарушила ошибка «Ростова»: на девятой минуте Сергей Песьяков отдал пас на Даниила Уткина. Полузащитник под давлением отдал неудачную передачу, мяч подхватил вингер армейцев Хесус Медина, реализовавший убойный момент. ЦСКА в стартовые десять минут открыл счёт и получил варианты для игры в удобном сценарии.

«Ростов» старался разыгрывать от вратаря и после пропущенного гола. Южане упрямо использовали короткий пас, но создать что-то серьёзное мешали прессинг армейцев и собственный брак. Ещё одна неприятность для команды Карпина пришла на 15-й минуте. Арбитр Павел Кукуян после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Ростова». Полузащитник Александр Селява (его, кстати, заменят уже на 27-й минуте) наступил на ногу Фёдора Чалова в своей штрафной.

Поведя в счёте 2:0, ЦСКА чуть отдал инициативу «Ростову», но гости никак не извлекали из этого выгоду. Южане катали мяч на своей половине, искали варианты для продвижения – но всё тщетно. А на 25-й минуте Виллиан Роша забил третий гол, воспользовавшись навесом Хесуса Медины с углового. Этот мяч снял все вопросы о серебряном призёре РПЛ.

«Ростов» выглядел беспомощно. Через две минуты команда могла пропустить ещё, но Фёдор Чалов не реализовал классный момент. Зато 25-летний нападающий воспользовался навесом от Зайнутдинова на 33-й минуте, оформив дубль. Кто мог ожидать 4:0 в пользу ЦСКА ещё в первом тайме центрального матча 30-го тура?

Удивительный ход встречи! После четвёртого пропущенного мяча «Ростов» совсем расклеился. Не получалось даже владеть мячом: по итогам первого тайма ЦСКА выиграл в этом компоненте – 60% на 40%. «Ростов» не создал ни одного мало-мальски опасного момента в первые 45 минут. Что случилось с командой Карпина в решающей встрече сезона – загадка.

«Ростов» в перерыве совершил двойную замену. На поле вышла молодёжь: защитник Виктор Мелёхин и полузащитник Иван Комаров. Они заменили Дениса Терентьева и Хорена Байрамяна соответственно. У армейцев вместо травмированного Константина Кучаева в игру вступил Виктор Мендес. И «Ростов» мог забить на самом старте второго тайма! После неразберихи в штрафной в перекладину пробил только вышедший на замену Комаров. Лучший момент команды в матче. Гости в целом заиграли увереннее. Терять «Ростову» было уже нечего. ЦСКА же включил эконом-режим, не форсировал атаки, а спокойно доигрывал встречу.

Федотов по истечении часа матча убрал с поля Чалова, не дав ему догнать в списке бомбардиров Промеса. Фёдор завершил сезон с 19 голами – лучший результат в карьере. Также в игру вступил Хорхе Карраскаль. Колумбиец мог использовать свободные зоны в контратаках. ЦСКА чаще находился на своей половине поля, защищаясь в среднем блоке и ожидая ошибок «Ростова» при владении. Стоит отдать должное ростовчанам — команда не бросила играть. И на 78-й минуте гости забили один мяч: крутой проход совершил защитник Евгений Чернов: он обыграл троих и огорчил Игоря Акинфеева. Да, ЦСКА расслабился, но нельзя не отметить характер футболистов «Ростова». А в концовке команды обменивались редкими выпадами, но больше голов не забили.

ЦСКА впервые за пять лет попал в тройку сильнейших по итогам сезона РПЛ. Владимир Федотов проделал отличную работу с армейцами. Впереди у ЦСКА Суперфинал Кубка России с «Краснодаром». Отметим и достижение Федотова: он стал лишь третьим тренером в истории чемпионатов России, взявшим медали с двумя клубами (серебро с «Сочи» в сезоне-2021/2022). Он вошёл в элитный клуб с Валерием Газзаевым (медали с «Аланией», «Динамо» и ЦСКА) и Курбаном Бердыевым (с «Рубином» и «Ростовом»). «Ростов» не смог повторить лучшее достижение в истории клуба и занять второе место. Но команду Карпина сложно критиковать. «Ростов» попал в тяжёлые логистические условия, играл молодым составом и прыгнул выше головы.