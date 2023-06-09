Гюндоган — герой «Ман Сити». Но как же ему не везёт в сборной!

Илкай Гюндоган — элитный полузащитник одной из лучших команд мира. Пятый чемпионский трофей с «Манчестер Сити» он поднял в статусе капитана, лидера, любимчика не только фанов, но и Гвардиолы. Тренер обожает немца и ставит его в личный топ лучших игроков. Совсем скоро 32-летний футболист наверняка доберётся и до последней цели на клубном уровне – победы в Лиге чемпионов. До этого у него было два финала, оба проигранных. Третья попытка должна закольцевать историю. И уже потом можно будет говорить о несбывшихся целях. Они точно есть. Победный для Германии ЧМ-2014 он пропустил из-за тяжелейшей травмы спины. И вообще мог закончить карьеру. Мимо медального Евро-2016 пролетел из-за нелепого повреждения даже не на тренировке. Дико неприятные совпадения.

В 2013-м Гюндоган повредил спинной нерв, играя за сборную. Даже в Германии не знали, как ему помочь

Это был товарищеский матч с Парагваем в августе 2013-го. Гюндоган, к тому моменту уже лидер «Боруссии», не так давно сыграл в финале ЛЧ и в глубине души точно ждал лета 2014-го. И возможности сыграть в финальной части ЧМ.

Это не было какое-то акцентированное жёсткое столкновение. И вообще мало кто понял, почему на 27-й минуте Гюндоган ушёл с поля. Никто точно не ломал его целенаправленно. А когда он не попал в заявку на следующий матч «Боруссии», казалось, ничего серьёзного. И мало кто мог предположить, что он пропустит больше года.

Илкай Гюндоган в дортмундской «Боруссии» Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Позже выяснилось – у игрока проблемы с поясничным отделом позвоночника. Но немецкие врачи так и не пришли к единому мнению – кто-то рекомендовал консервативное лечение, другие настаивали на операции. Так прошло несколько месяцев, но ситуация только усугублялась. Игроку стало тяжело ходить. Гюндоган называет тот период худшим в карьере. В моменте он реально думал закончить с футболом.

В начале 2014-го он даже заскочил на несколько недель в Крым. А именно в Евпаторийский клинический санаторий Министерства обороны. Сотрудники говорили, что дали игроку все необходимые рекомендации по восстановлению в случае операции. Илкай решился на хирургию. Вернулся в Германию и прооперировался. А уже осенью 2014-го вновь вернулся на поле. Вот что он говорил спустя несколько лет в интервью Sky.

Илкай Гюндоган полузащитник «Манчестер Сити» «Период восстановления занял 14 месяцев. Прошло много времени с тех пор, когда я решился на операцию на спине. Для футболиста подобные решения принимаются непросто, и, разумеется, подобная процедура была очень опасной Я был очень напуган, не знал, смогу ли когда-либо ещё играть в футбол. Я даже не знал, смогу ли нормально ходить. Это было очень тяжело, но с поддержкой моей семьи и друзей я смог с этим справиться».

Пропуск чемпионата мира наследник Швайнштайгера – именно такой образ в тот момент был у футболиста в немецких медиа – называл одним из самых грустных моментов в карьере. И одновременно обещал вернуться к следующему крупному турниру. Но на Евро-2016 случилась новая неприятность.

Гюндоган играл в баскетбол и повредил чашечку. Лёв назвал это огромной потерей

Май 2016-го. Гюндоган уже в переговорах с «Манчестер Сити» о переходе. А до старта финальной части чемпионата Европы остаётся полтора месяца. Однако сезон в Германии ещё не завершён. «Боруссия» уже ни за что не борется. «Бавария» оторвалась в чемпионате, поэтому все готовились к последним матчам сезона как к формальности. А 6 мая прилетела неожиданная новость – Гюндоган получил травму, из-за которой пропустит Евро-2016. Шок.

Илкай Гюндоган в сборной Германии Фото: Claudio Villa/Getty Images

Позже – подробности. Оказывается, перед тренировкой с «Боруссией» он с несколькими партнёрами по команде играл в баскетбол. Опять же – никаких контактов или столкновений с соперником. Видимо, травма из-за неудачного приземления. А диагноз – смещение коленной чашечки.

«Естественно, для нас всех это удар, – сокрушался через несколько дней главный тренер сборной Йоахим Лёв. – Но тяжелее всех самому Илкаю. Он был в очень хорошей форме, отличаясь динамичной игрой с хорошим видением поля. Со своими способностями этот футболист играл для нас важнейшую роль. Это огромная потеря».

Поэтому вместо Франции Гюндоган поехал в Англию — подписывать контракт с «Манчестер Сити». Германия параллельно дошла до полуфинала, где уступила Франции. И заняла третье место. Интересно, что бронзовая награда чемпионата Европы у полузащитника есть. В 2012-м его включили в заявку на турнир, но не выпустили даже на минуту.

Впоследствии у Илкая ещё были крупные турниры. Однако все неудачные. На ЧМ-2018 его выпустили только раз, а Германия не прошла групповой этап. Говорили, что причины такого решения Лёва не футбольные. Ведь накануне турнира Озил и Гюндоган выложили фото с президентом Турции, чем возмутили общественность.

На Евро-2020 немцы вползли в 1/8 финала, но проиграли Англии. Илкай участвовал во всех матчах группового этапа, но не сыграл в плей-офф. На ЧМ-2022 он снова играл только в группе, в плей-офф Германия не попала.

Гюндогану сейчас 32 года. Он не объявлял о финише карьеры в сборной, поэтому как минимум один крупный турнир у него ещё наверняка будет. Хотя, возможно, главные шансы завоевать трофеи он уже упустил.