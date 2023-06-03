«Если посмотреть на разрыв с «Зенитом», серебро — задача-максимум». Бабаев — о сезоне ЦСКА

ЦСКА разгромил «Ростов» и занял второе место в РПЛ. Сезон для команды почти завершён, остался только Суперфинал Кубка России с «Краснодаром». После окончания игры с «Ростовом» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил на многие вопросы, касающиеся будущего клуба.

― Подведите итоги сезона для ЦСКА.

― Я бы предпочёл дождаться Суперфинала. Если говорить только об РПЛ, конечно, мы удовлетворены. Провели очень успешный сезон. Понятно, что для ЦСКА приоритетным местом является первое. Но если быть объективным, с «Зенитом» действительно непросто конкурировать. Если посмотреть на разрыв очков между первым и вторым местом, можно констатировать, что серебряные медали в нынешней ситуации — это задача-максимум.

― Что нужно сделать, чтобы бороться с «Зенитом» за титул?

― Играть, как мы играли сегодня, в каждом матче. Серебро — это всё-таки медали. В медалях мы не были почти пять лет. Кроме того, существенно увеличились доходы от телевизионных прав. Разница между второй и третьей строчкой — около 70 миллионов рублей, а между четвёртой и второй — 140 с лишним. Конечно, мы очень хотели занять второе место, боролись, чтобы завоевать серебро. Рад, что это удалось!

― Как оцените трансферную кампанию, которая была проведена в этом сезоне?

― Трансферы хорошие. Мы видим, как здорово вписались в команду Мойзес, Роша. Мы добавили в надёжности, добавили, что называется, хребта. Хотелось, чтобы Агапов почаще выходил. У него, думаю, всё впереди. Трансферы оцениваю удовлетворительно.

― Работой Федотова довольны?

― Как ещё оценить, если я сказал, что мы добились по сути максимально возможного результата в чемпионате? Конечно, великолепная работа. Второй сезон подряд тренер приводит разные команды к серебряным медалям. Стабильность — признак мастерства.

Что с контрактами Дивеева и Набабкина? Выкупят ли Мойзеса? Вернётся ли Марио Фернандес?

― Марио Фернандес вернётся в ЦСКА?

― Буквально в четверг общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьоналом». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперёд, но есть предпосылки. Именно в качестве игрока.

― Что с контрактами Дивеева и Набабкина?

― По Дивееву понимаю, что все уже заждались. Ясность наступит на следующей неделе. С Кириллом Набабкиным общались: по итогам Суперфинала, когда сезон будет завершён, совместно с тренерским штабом и руководством клуба примем решение. По Дивееву это скорее продление, чем непродление.

― Будет ли выкуплен Мойзес?

― Опция выкупа у нас открыта до 15 июня. Сейчас мы активно общаемся с «Интернасьоналом».

― Влияет ли на процесс история со ставками?

― Мы пытаемся разобраться. Пока ясности нет ни у бразильского клуба, ни у агента, ни даже, судя по всему, у бразильской федерации футбола, с которой мы тоже контактировали. Конечно, нас это немного смущает, поскольку это достаточно серьёзные обстоятельства. Хочется быть уверенными, что нет никаких рисков. С Мойзесом я общался на эту тему, он все обвинения отрицает.

― Игроки, которые приостановили контракты ― Сигурдссон и Эджуке ― могут вернуться?

― С агентами Сигурдссона и Эджуке мы контактируем, но окончательного решения с их стороны не принято. Здесь всё на их совести. Клуб, к сожалению, может что-то принять только путём переговоров и убеждений. Право юридическое у футболистов есть, и клуб ничего не может противопоставить. Конечно, они бы нам понадобились — особенно сейчас, когда трудно привозить легионеров хорошего уровня в Россию. Плюс всегда есть вопрос адаптации, а здесь свои игроки, которые себя показали. Они бы пригодились.

«С агентами Сигурдссона и Эджуке мы контактируем» Фото: РИА Новости

― Грустно расставаться с Щенниковым?

― Да. Сейчас посмотрел прощальный ролик — время летит. У меня до сих пор впечатление, что он всё ещё подающий надежды молодой воспитанник. Но время неумолимо. Это жизнь, это нормально. Мы остаёмся не то чтобы друзьями, Жора — член нашей семьи. Точно так же, как и другие футболисты, которые закончили карьеры, возвращаются к нам. Думаю, тоже самое будет и с Жорой.

Стоит ли реформировать РПЛ? Почему «Вест Хэм» не выплачивает деньги за Влашича? Есть ли недопонимание в руководстве ЦСКА?

― Вы поддерживаете идею изменения формата РПЛ?

― Об этом стоит задуматься. На примере Кубка России мы видим, что это оправданно — особенно в изоляции, когда у нас нет международных турниров. Когда, если не сейчас, попробовать и поэкспериментировать? Думаю, что имеет смысл это сделать, но решение должен принимать РФС. Рабочая группа может предложить какие-то идеи.

― «Вест Хэм» так и не перевёл деньги за Влашича?

― Да, это в целом беспрецедентное решение, которое аукнется всему международному футболу в целом. Нарушен основополагающий принцип стабильности трудовых контактов. Прецедент очень опасный. Вест Хэм» сейчас обжаловал решение в CAS. Ждём, когда будет решение. Если после оставления в силе решения «Вест Хэм» не выполняет обязательства, у нас есть основания обратиться в дисциплинарный комитет ФИФА — аналог нашего КДК.

Я уверен, если было бы желание – они бы нашли способы (заплатить .– Прим. «Чемпионата»). Им предлагали платить не напрямую в Россию — не было бы никаких пересечений. Они обосновывают тем, что российские юридические лица находятся под санкциями. Взаимодействие с российской стороной они рассматривают как обход санкций.

Никола Влашич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Долгие годы говорили, что в ЦСКА есть война башен, присутствует недопонимание между вами, Гинером и Бабаевым. Имело ли это место быть?

― Это проблема надуманная и высосана из пальца. Понятно, что многое меняется в связи с тем, что меняются акционеры, менялись бразды правления. Мы стали современнее. О каких-то разногласиях говорить вообще некорректно.Занимает ли сейчас какую-то должность Орешкин? Нет.