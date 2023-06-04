Месси скверно попрощался с «ПСЖ». Лео освистали, а он не реализовал сумасшедший момент

Чемпионы Франции в последнем матче Лео проиграли команде Кофрие. Но хотя бы Рамос забил перед уходом из клуба.

Для Лионеля Месси матч последнего тура Лиги 1 с «Клермоном» стал прощальным в «ПСЖ». С информацией об уходе аргентинца клуб тянул до самого конца. Парижане даже опровергали слова своего тренера Кристофа Галтье, который ещё в первый день лета сообщил о том, что Лео завершает французский этап карьеры.

Но за два часа до матча «ПСЖ» всё-таки официально подтвердил расставание с Месси.

«После двух сезонов во французской столице приключение Лео Месси подойдёт к концу по окончании сезона-2022/2023. Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность семикратному обладателю «Золотого мяча», который также выиграл два чемпионских титула с «ПСЖ», – говорилось в заявлении на сайте парижан.

Появился и короткий комментарий самого Лео: «Я хотел бы поблагодарить клуб, Париж и его жителей за эти два года. Желаю вам всего наилучшего в будущем».

Между тем игра с «Клермоном» была последней за «ПСЖ» не только для Месси, но и для Серхио Рамоса. Центральный защитник тоже не стал продлевать контракт с парижским клубом. Испанец, как и аргентинец, вышел в основе чемпионов Франции. Болельщики по-разному встретили уходящих звёзд. Часть из них освистала Лео, когда диктор объявлял составы.

Ни «ПСЖ», ни «Клермону» в 38-м туре ничего не нужно было с турнирной точки зрения. Одни уже завоевали золото, вторые комфортно себя чувствуют в середине таблицы Лиги 1. Так что могли спокойно сыграть в своё удовольствие. Интересно, что у гостей против атакующего трио Месси – Мбаппе – Экитике вышли два знакомых нам по РПЛ защитника – арендованный у «Спартака» Максимилиано Кофрие (в тройке центральных) и экс-игрок «Крыльев Советов» Мехди Зеффан (на фланге).

Футбол действительно получился открытым, богатым на голевые моменты. Только за первый тайм команды нанесли на двоих 19 ударов (10:9 в пользу «ПСЖ», в створ – 4:3). «Клермон» забил быстрый гол на седьмой минуте, но его отменили благодаря VAR. На исходе четверти часа Рамос сделал красивый финальный выстрел: после навеса выиграл верховое единоборство и нанёс точный удар головой в нижний угол. А в середине тайма «ПСЖ» забил второй мяч. Килиан Мбаппе реализовал пенальти, после чего показал футболку Серхио Рико. Форвард посвятил свой гол находящемуся в больнице с черепно-мозговой травмой голкиперу.

Однако команда Галтье умудрилась отдать преимущество в два мяча ещё до перерыва. «ПСЖ» расслабился и был наказан. У «Клермона» забили полузащитник Жоан Гастьен и даже Зеффан, который преуспел на добивании – послал в сетку мяч, отражённый Джанлуиджи Доннаруммой. Более того, при счёте 2:1 гости не реализовали пенальти, назначенный в ворота хозяев за игру рукой! Форвард Грежон Кьэ ужасно пробил с «точки», мимо цели.

Килиан Мбаппе и Серхио Рамос Фото: Xavier Laine/Getty Images

После перерыва «ПСЖ», казалось бы, контролировал ситуацию на поле. По крайней мере, до 63-й минуты «Клермон» не нанёс ни одного удара в створ. Но команде Паскаля Гастьена хватило одного попадания, чтобы забить третий гол. Парижане не напрягались, работая без мяча, продолжали оставлять свободные зоны, а Эль-Шадай Битшиабу почему-то бросал своих оппонентов в штрафной. Из-под юного защитника и забил Кьэ, исправившийся за ошибку на исполнении 11-метрового.

А что же Месси? Лео вроде бы старался, хотел украсить голом свою прощальную гастроль и порадовать тех, кто не свистел в его адрес. Однако у чемпиона мира не получалось. Хотя Мбаппе делал всё, чтобы помочь аргентинцу. Например, незадолго до третьего гола «Клермона» Килиан поделился мячом с Лео, завершая атаку два в один. Мбаппе не стал жадничать и бить, а отдал пас Месси. До ворот было метров 12, никто Лео не мешал. Такие эпизоды он может решать с закрытыми глазами, но тут всё испортил. Ударил в касание – совсем не точно. Словно это и не Месси выпустили на поле, а его двойника из дворового футбола.

Ещё запомнились стандарты в исполнении Месси. В компенсированное время второго тайма Лео получил последний шанс забить со штрафного. Позиция была идеальной, удар хорошим. Тем не менее голкипер Дио вытащил мяч из-под перекладины. Блестящий сейв!

В игре с «Клермоном» Месси совершил 69 касаний мяча, нанес шесть ударов (три в створ), сделал четыре паса под удар, отдал 50 передач с 82% точности и совершил две обводки. Но уходил с поля «Парк де Пренс» без результативных действий, проигравшим. Его итоговая статистика за два сезона в команде: 75 матчей, 32 гола и 35 голевых передач.

Не самым приятным получилось для Месси прощание с «ПСЖ». Пожалуй, такой была и вся его карьера в Париже. Теперь 35-летний гений либо вернётся в «Барселону», либо возродит в Саудовской Аравии свою дуэль с Криштиану Роналду.