Карим Бензема или Криштиану Роналду — кто легендарнее для мадридского «Реала»?

Легендарный состав «Реала» 2010-х тает на глазах. А теперь ничего не осталось от атакующего трио: в 2018-м из команды ушёл Криштиану Роналду, год назад клуб окончательно расстался с Гаретом Бэйлом, сейчас из Мадрида уезжает Карим Бензема. Бэйл — самый спорный персонаж из троицы, а вот его экс-партнёры по праву считаются легендами «Реала».
Легендарность футболистов вообще принято оценивать постфактум. Роналду и Бензема продолжают карьеры, но в «Реале» мы их больше не увидим, так что можно подводить мадридские итоги.
Вот главные цифры Роналду: девять лет, 438 матчей, 450 голов, 131 ассист, 15 трофеев. Бензема задержался в «Реале» надолго, поэтому у него так: 14 лет, 647 матчей, 353 гола, 165 ассистов, 25 трофеев.
А кто из этой пары топ-нападающих легендарнее для «Реала»? Давайте сравнивать!
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Роналду легендарнее для «Реала»
Выбор Григория Телингатера, обозревателя «Чемпионата»
Серьёзно? Нужно объяснять, почему Роналду в большей степени является легендой «Реала»? Это как объяснять, что дважды два равно четыре, но давайте всё равно проговорим очевидное.
Легендарность складывается из футбольных и нефутбольных составляющих. Степень популярности не всегда прямо пропорциональна уровню игры. Во всём, что касается имиджа, Роналду остаётся номером один в современном футболе. Самый популярный человек в социальных сетях (речь не про спортсменов, а вообще о людях). Весь мир ходит в футболках Роналду. С Месси ещё можно сравнивать, но уж точно не с Бензема. В этом плане статус легенды вообще рановато примерять на француза.
А теперь про футбол. То, что как бы правильнее брать в расчёт. Понятно, что Бензема классный игрок и раз он дольше в «Реале», то выиграл с ним больше титулов. Но если мы сравниваем футболистов индивидуально, то «Золотые мячи» и личная статистика будут всё-таки показательнее, чем количество командных титулов. Иначе мы можем прийти к тому, что Карвахаль легендарнее Роналду. Ну смешно же.
И последнее. В команде роли первого и второго плана распределяются по мере способностей футболистов. Бензема и Роналду отыграли вместе огромный отрезок времени — девять сезонов. Очевидно, кто был ключевым футболистом всё это время. На Роналду играли не просто так — он сделал себя главным, а других чуточку второстепенными. Иногда явно перебарщивал, но если мы говорим о легендарности, то речь именно про тех, кто брал игру на себя и решал. В этом плане Бензема проиграл внутреннюю конкуренцию за лидерство.
Бензема легендарнее для «Реала»
Выбор Никиты Паглазова, автора «Чемпионата»
Бензема — уникальный в современном футболе пример работяги, ставшего крутым вопреки обстоятельствам. Придя в «Реал», он начал сверкать не сразу. Карим проигрывал конкуренцию Игуаину, выслушивал критику СМИ, болельщиков и подколы тренеров. Моуринью издевался над Бензема, сравнивал его с котом, которого берут на охоту вместо собаки. Карим же упорно работал, помогал клубу всем, чем мог, не стеснялся исполнять роль подносчика снарядов для Криштиану Роналду. Спустя время мы поняли, насколько неповторимым партнёром для португальца был Карим.
Бензема и в тени Роналду оставался классным футболистом с огромным арсеналом навыков. Вы же помните его легендарный финт в 2017-м в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Атлетико»? А максимально ярко он раскрылся после ухода Криштиану. Карим не ждал новую суперзвезду в Мадриде, а сам занял это место. Получилось ничуть не хуже, чем у Роналду. Бензема стал лицом «Реала», забивал во всех важных играх, со сломанными пальцами на руке тащил команду к победе в Лиге чемпионов и Примере, взял свой «Золотой мяч». И вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба (впереди только Роналду). Неизвестно, кто находился бы выше, если бы Бензема постоянно не ассистировал на португальца.
Карим и Криштиану вместе пришли в «Реал» летом 2009 года. Француз в итоге провёл в Мадриде на пять лет больше, разница в трофеях — 25:17 в пользу Бензема. Про решающие голы даже напоминать странно. Карим доказал, что он вполне спокойно обходится без Роналду, а вот португалец без экс-партнёра так и не выиграл ничего крутого, кроме Серии А. Плюс ко всему Бензема заработал себе имя именно в Мадриде, тогда как Роналду всё же стал звездой ещё в «Манчестер Юнайтед». А как только в «Реале» возникли вопросы с налогами — ушёл в «Юве». Ну и какие остаются вопросы, кто из футболистов легендарнее для «Реала»?
- 4 июня 2023
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