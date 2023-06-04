Карим Бензема или Криштиану Роналду — кто легендарнее для мадридского «Реала»?

Легендарный состав «Реала» 2010-х тает на глазах. А теперь ничего не осталось от атакующего трио: в 2018-м из команды ушёл Криштиану Роналду, год назад клуб окончательно расстался с Гаретом Бэйлом, сейчас из Мадрида уезжает Карим Бензема. Бэйл — самый спорный персонаж из троицы, а вот его экс-партнёры по праву считаются легендами «Реала».

Легендарность футболистов вообще принято оценивать постфактум. Роналду и Бензема продолжают карьеры, но в «Реале» мы их больше не увидим, так что можно подводить мадридские итоги.

Вот главные цифры Роналду: девять лет, 438 матчей, 450 голов, 131 ассист, 15 трофеев. Бензема задержался в «Реале» надолго, поэтому у него так: 14 лет, 647 матчей, 353 гола, 165 ассистов, 25 трофеев.

А кто из этой пары топ-нападающих легендарнее для «Реала»? Давайте сравнивать!

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