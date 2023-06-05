Семак, Абаскаль, Федотов, Карпин, Галактионов, Личка — кто лучший тренер сезона в РПЛ?

Михаил Галактионов, «Пари НН»/«Локомотив»

Выбор Артёма Цалона, автора телеграм-канала Ezhegram

Сезон для Михаила Михайловича разделился на две показательные половины. В первой он руководил «Пари НН», и хоть очков было набрано не очень много, но всё-таки чувствовали себя нижегородцы довольно уверенно, имея +6 от зоны вылета. Не потеряв практически никого из состава, «Нижний» стал худшим в лиге в первых десяти матчах после возобновления сезона. Вместо вполне адекватных для такой команды галактионовской разницы 22:29 получили 5:21 в следующих десяти турах. Без Галактионова «Пари НН» просто развалился.

И наоборот – «Локо» без Галактионова валился так, как никогда в истории. По сути, кроме тренерского штаба, к этому составу добавили не очень много – вратаря и пару нападающих. От Артёма Дзюбы отказались все коллеги Галактионова и конкуренты по борьбе за выживание. А он рискнул и сорвал банк.

Что было дальше, болельщики «Локомотива» ещё долго будут вспоминать с теплотой. Мучения первой половины сезона москвичи закончили с 13 очками и грустной разницей забитых и пропущенных – минус 14. В следующих 13 турах «Локо» с Галактионовым наберёт 32 очка – больше всех в лиге. Команда забьет 34 мяча – больше всех в лиге. И пропустит всего 12 голов – меньше только у ЦСКА. А кто ещё в РПЛ может признаться, что он специально держит несколько сильных футболистов на скамейке, чтобы они вышли во втором тайме и добили соперника? А главное, чтобы это раз за разом работало?!

Очень давно идёт множество споров, лучший ли тренер мира Хосеп Гвардиола и как бы он себя проявил в условном «Шиннике». За один сезон Галактионов показал, как он может работать со слабым составом «Пари НН», спокойно держа клуб вне зоны вылета; и выиграть свой 13-матчевый отрезок у всех с «Локомотивом», который до него боролся за выживание. Вопросы? Никаких.