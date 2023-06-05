Семак, Абаскаль, Федотов, Карпин, Галактионов, Личка — кто лучший тренер сезона в РПЛ?

Чемпионат России подошёл к концу. Определились призёры и вылетевшие, середняки и участники стыков. В минувшем сезоне случилось много интересного. Сергей Семак привёл «Зенит» к очередному чемпионству. Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов провели дебютный год в «Спартаке» и ЦСКА соответственно. Сергей Ташуев удивил с «Ахматом». Михаил Галактионов запомнился в «Пари НН», а затем вывел «Локомотив» из кризиса. Марцел Личка заставил восхищаться стилем «Оренбурга». Виктор Гончаренко с «Уралом» выдал одну из мощнейших серий в истории лиги.
Пришло время голосовать за лучшего тренера РПЛ-2022/2023. Авторы и друзья «Чемпионата» отобрали восемь специалистов. Теперь дело за вами!
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему кто-то из специалистов должен быть в топе, а кому-то из коучей там не место!
Михаил Галактионов, «Пари НН»/«Локомотив»
Выбор Артёма Цалона, автора телеграм-канала Ezhegram
Сезон для Михаила Михайловича разделился на две показательные половины. В первой он руководил «Пари НН», и хоть очков было набрано не очень много, но всё-таки чувствовали себя нижегородцы довольно уверенно, имея +6 от зоны вылета. Не потеряв практически никого из состава, «Нижний» стал худшим в лиге в первых десяти матчах после возобновления сезона. Вместо вполне адекватных для такой команды галактионовской разницы 22:29 получили 5:21 в следующих десяти турах. Без Галактионова «Пари НН» просто развалился.
И наоборот – «Локо» без Галактионова валился так, как никогда в истории. По сути, кроме тренерского штаба, к этому составу добавили не очень много – вратаря и пару нападающих. От Артёма Дзюбы отказались все коллеги Галактионова и конкуренты по борьбе за выживание. А он рискнул и сорвал банк.
Что было дальше, болельщики «Локомотива» ещё долго будут вспоминать с теплотой. Мучения первой половины сезона москвичи закончили с 13 очками и грустной разницей забитых и пропущенных – минус 14. В следующих 13 турах «Локо» с Галактионовым наберёт 32 очка – больше всех в лиге. Команда забьет 34 мяча – больше всех в лиге. И пропустит всего 12 голов – меньше только у ЦСКА. А кто ещё в РПЛ может признаться, что он специально держит несколько сильных футболистов на скамейке, чтобы они вышли во втором тайме и добили соперника? А главное, чтобы это раз за разом работало?!
Очень давно идёт множество споров, лучший ли тренер мира Хосеп Гвардиола и как бы он себя проявил в условном «Шиннике». За один сезон Галактионов показал, как он может работать со слабым составом «Пари НН», спокойно держа клуб вне зоны вылета; и выиграть свой 13-матчевый отрезок у всех с «Локомотивом», который до него боролся за выживание. Вопросы? Никаких.
Марцел Личка, «Оренбург»
Выбор Константина Кринского, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «КостяК команды»
Феномен «Оренбурга» – одно из главных впечатлений минувшего сезона РПЛ. Я вам напомню, что этот клуб поднялся, отыграл целый год в элите с тем же тренером, что и вывел его туда из ФНЛ – Марцелом Личкой. Для России это, мягко скажем, редкость.
Особенно удивляют результаты «Оренбурга», учитывая весьма средний бюджет. Благодаря сильному тренеру и уникальной по дешевизне трансферной кампании команда прыгнула практически выше всех конкурентов (кроме «Ахмата»). А позади оставила богатые «Динамо» и «Локомотив», а также серебряный в уже позапрошлом сезоне «Сочи».
«Оренбург» в РПЛ – это весело. Больше (55 мячей) пропустили только вылетевшие «Химки» (67) и «Торпедо» (61). А забила команда Лички на уровне топов – 58 голов (больше только у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»). А ещё оренбуржцы прославились бескомпромиссностью – всего четыре ничьих за сезон, это меньше всех.
Личка – главный конструктор успеха весьма среднего «Оренбурга», забравшегося на седьмое место чемпионата России. Он раскрыл никому не известных Марина, Мансилью, Веру и Флорентина – теперь их хотят большие клубы. При нём Сычевой разрывал РПЛ, регулярно забивая в первой половине сезона – Владимир стал первым игроком «Оренбурга» в составе сборной России, а зимой его купили «Крылья». Воробьёв и Эктов из рядовых российских хавбеков превратились в очень даже перспективных.
Тренеров, способных развить игроков или открыть их по-новому, затащить середняк намного выше ожидаемого и привить узнаваемый стиль, я ценю. Иногда даже намного больше некоторых специалистов, берущих один трофей за другим. Респект Марцелу Личке!
Сергей Ташуев, «Ахмат»
Выбор Анатолия Романова, автора «Чемпионата»
Возможно, вас удивит предложение проголосовать за Сергея Ташуева, но не спешите переходить к другому кандидату в рейтинге. Посмотрите на аргументы в пользу главного тренера «Ахмата». Они есть, и весомые.
Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года после 10-го тура РПЛ. Южане на тот момент занимали восьмое место, набирали в среднем за игру 1,4 очка, забивали и пропускали по 1,5 мяча. Неплохой результат для команды, чьё привычное дело находиться в середине таблицы. За 20 матчей под руководством Ташуева «Ахмат» набрал 36 очков (в среднем за игру – 1,8), забил 36 голов (1,8) и пропустил 23 (1,15). Все ключевые статистические показатели улучшились: более того, команда повторила свой лучший результат в истории – финишировала на пятом месте. И это несмотря на обилие травм, свалившихся на грозненцев! В 2023 году один за другим вылетали ключевые фигуры – Бернард Бериша, Милош Шатара, Лечи Садулаев, Мохамед Конате и другие.
Через месяц с небольшим после прихода Ташуева «Ахмат» первым в нынешнем сезоне обыграл «Зенит» в РПЛ, да ещё и в Санкт-Петербурге (2:1). Потом в Москве не уступил «Спартаку» (0:0), разгромил «Динамо» (3:0). Специалист показал, что можно выжать из средних игроков максимум, не будучи деспотом. Футболисты «Ахмата» признавались: тренер относится к ним по-отечески.
Ташуев очень долго пробивал себе дорогу в РПЛ. Говорили, что именно при Сергее в 2009–2010 годах у «Краснодара» появился атакующий стиль, который превратили в клубную философию. Как раз после «Краснодара» тренер получил первый шанс в элите в 2011-м, но тогда в Нальчике не пошло. Ещё был короткий период в «Кубани», однако и в том случае требовался скорее спасатель, а не строитель.
Затем Ташуев уехал в Беларусь, там выигрывал трофеи и ждал нового шанса в РПЛ. Этот шанс ему дал «Ахмат». В Грозном он не отказался от своей философии: результат через игру. Футболисты южан отмечают: Ташуев требует, чтобы команда играла красиво, атаковала через комбинации и короткие передачи, смело прессинговала. Во многих матчах это получается. Такая работа заслуживает, чтобы её оценили.
Владимир Федотов, ЦСКА
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»
Владимир Федотов, наверное, лучше всех в этом сезоне РПЛ выжал максимум из команды. Особенно с учётом того, за какие места боролся ЦСКА. Федотов получил в своё распоряжение довольно разобранную команду после прошлогоднего провального сезона, до последнего ждал летом трансферы в то время, как игроки всё уходили и уходили.
У ЦСКА хороший, но довольно ограниченный состав. По именам точно уступающий, например, «Спартаку». Всё это вынудило Федотова уйти в творческие поиски на протяжении всего сезона. И все тренерские ходы стали точными.
Оказалось, что Мойзес может быть не только левым латералем, но и топовым центральным защитником в тройке. А Хесус Медина способен играть не только на краю атаки, но и закрыть всю бровку. При этом Федотов прокачал игроков: Антон Заболотный, которого все давно списали, незаменим весной; Иван Обляков на позиции чуть ближе к атаке выдал лучший сезон в карьере; Фёдор Чалов обновил личный бомбардирский рекорд в РПЛ (19 мячей).
Федотов привёл ЦСКА с ограниченным составом к серебру РПЛ и Суперфиналу Кубка России. В свой первый сезон в клубе! Это круто.
Валерий Карпин, «Ростов»
Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»
Для меня всё просто. Лучший тренер тот, кто выжимает из команды максимум или даже больше. В РПЛ есть пять-шесть топов, которые по бюджету и уровню игроков должны стабильно идти наверху. Если «Локомотив» при его возможностях падает на дно, значит, происходят какие-то тектонические сдвиги внутри клуба.
С другой стороны, есть «Оренбург» и «Ахмат», которые выдали классный сезон. Но больше всего впечатлил «Ростов». К 25-му туру команда вообще шла второй, опережая все российские гранды, кроме одного. В каком-то смысле это ненормально.
Карпин, конечно, хитрит, когда говорит, что у его «Ростова» задача не вылететь. Понятно, что место клуба – где-то в середине таблицы. В прошлом сезоне были девятыми, например (и это с Норманном). Сейчас «Ростов» входит в число трёх самых молодых команд РПЛ по составу. Кто там главная звезда? Глебов? Комличенко? Явно нет футболистов вроде Промеса, но команда почему-то находися примерно на одном уровне со «Спартаком» и остальными.
Виктор Гончаренко, «Урал»
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»
В осенней части сезона Виктор Гончаренко точно исполнил главное чудо нынешнего розыгрыша РПЛ. Тренер пришёл в «Урал» после 5-го тура, когда команда шла на последнем месте с одним набранным очком.
Гончаренко за короткий промежуток пересобрал уральцев, сделал точечные трансферы (принимал непосредственное участие в сделках), наладил атмосферу в коллективе. И после этого «Урал» разогнался – не проигрывал 16 матчей подряд во всех турнирах. Для понимания: после поражения от «Ахмата» 17 сентября 2022 года команда не уступила никому до 18 марта 2023-го, когда проиграла «Динамо» в самой концовке встречи.
Да, весной «Урал» чуть просел, но во многом из-за того, что всё получалось в Кубке —дошли до финала Пути регионов, где уступили «Краснодару».
При Гончаренко раскрылись Каштанов, Ранджелович, Бевеев и Сунгатулин. Обрели очередную молодость Газинский и Бикфалви. Белорусский специалист проделал отличную работу.
Гильермо Абаскаль, «Спартак»
Выбор Михаила Рождественского, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Рыжая пресса»
Из-за концовки сезона от работы Абаскаля могло остаться неприятное послевкусие. Но давайте будем объективны: третье место в дебютный год в «Спартаке» — далеко не провал. Команда выдала мощную осень и по-новому влюбила в себя. Яркие быстрые атаки и, как ни странно, минимум откровенных «привозов» заставили считать «Спартак» явным претендентом как минимум на серебро, а как максимум — на титул. И даже весенние потери очков не выключили команду из борьбы с ЦСКА и «Ростовом».
А если оценивать сезон целиком, получается такая картина:
- третье место в РПЛ;
- 54 очка (в «серебряном» чемпионате – 2020/2021 при Тедеско набрали всего на три больше);
- 60 забитых мячей (больше только у «Зенита» и «Краснодара»);
- 38 пропущенных мячей (меньше только у «Зенита» и ЦСКА);
- 15 побед (больше только у «Зенита» и ЦСКА);
- шесть поражений (меньше только у «Зенита», столько же у ЦСКА).
Требования к «Спартаку» понятны — это вторая по ресурсам команда России, чей результат редко соответствует возможностям. Но с Абаскалем красно-белые прыгнули с 10-го места на уверенное третье. Просто так подобный прогресс не случается, и заслуга Гильермо в этом очевидна. Испанец пришёл в богатый, но нестабильный клуб, который никак не мог определиться в своих желаниях. Теперь красно-белые гораздо больше напоминают выстроенную структуру. Да, с нюансами (например, закрытостью от журналистов), но всё же. Надолго ли Абаскаль задержится в «Спартаке» и начнутся ли новые интриги в руководстве, мы не знаем. Но сейчас тренер точно заслуживает похвалы.
Сергей Семак, «Зенит»
Выбор Дмитрия Зимина, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Зимин | Футбол России»
Давайте на пару секунд забудем, что результаты «Зенита» делают только бразильцы. И примем то, что единственный незаменимый человек в этой структуре – именно Сергей Семак. Да, «Зенит» может взять титул без праймового Малкома, без навесов от Дугласа, но я не уверен, что это легко получилось бы без главного тренера.
Теперь к чисто к тренерским вещам – в последнем сезоне Семаку пришлось сильно влиять на два звена. Первое – центр обороны. В уже позапрошлом сезоне всё было проще: в первой части сезона действовала тройка Ловрен – Ракицкий – Чистяков, а во второй остались хорват и украинец. Наступает лето, и приходит Родригао – абсолютно новый человек, но при этом он с первых же туров становится одним из лучших. И вместе с Ловреном показывает высокий уровень. Весной ушёл Деян, пришёл Ренан. Снова гладкая замена – и новая пара центрдефов. Выглядело ли сочетание плохо? Нет. Если бы не индивидуальные косяки бразильского новичка, то всё вообще бы было идеально. И не надо думать, что интегрировать игрока в центр обороны – это просто. Нисколько. Но Семак с этим справился.
Второе звено – атака. Летом команда осталась без Дзюбы, а до этого – без Азмуна. Пришлось всё перестраивать. Уходить от схемы с двумя игроками в центре атаки, ставить туда совсем не забивающего Кассьерру и значительно увеличивать роль партнёров вокруг него. Получилось? Определённо. «Зенит» остался самой забивающей командой лиги (74 гола). Малком раскрылся, Сергеев и Мантуан стали джокерами. Так ещё и в матчменеджмент тренер прокачался. Плюс чемпионство. Уверенное звание лучшего.
Владимир Ивич, «Краснодар»
Выбор Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»
Мой выбор – Владимир Ивич. Меня радует, что даже в трудные времена в нашей лиге появляются новые классные специалисты. В выборе Ивича у меня было несколько критериев. Во-первых, мне нравится футбол команды – немного безбашенный, резкий, но при этом увлекательный. От матчей «Краснодара» теперь всегда ждёшь шоу.
Во-вторых: этот футбол даёт результат. Всего два поражения в РПЛ с начала марта (оба – приравняй игре с «Локо» и «Спартаком») и выход в финал Кубка России. Возможно, будет и первый трофей команды – сейчас клуб Галицкого в одном матче от исторического достижения.
В-третьих, как же при нём спрогрессировали новые футболисты! Кордоба весной забил девять только в РПЛ, у Сперцяна после прихода серба – шесть голевых (из 10 за весь сезон). Мы открыли для себя Никиту Кривцова (пять голов весной в РПЛ, ещё два в Кубке), Сергея Волкова.
А ещё мне запомнилось видео, где Ивич «спасает» выбежавшего болельщика «Краснодара» от стюардов – он буквально побежал к ним, чтобы отбить парня. За такое – только респект. С таким человеком и тренером «Краснодар», уверен, будет бороться за тройку в следующем сезоне.
- 5 июня 2023
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