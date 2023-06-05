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Лучший тренер чемпионата России по футболу (РПЛ): голосование, рейтинг, Семак, Карпин, Абаскаль, Федотов, Гончаренко

Семак, Абаскаль, Федотов, Карпин, Галактионов, Личка — кто лучший тренер сезона в РПЛ?
«Чемпионат»
Лучший тренер РПЛ в сезоне-2022/2023
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И что важнее: титул, командный прогресс или решение задач? Выбирать вам.

Чемпионат России подошёл к концу. Определились призёры и вылетевшие, середняки и участники стыков. В минувшем сезоне случилось много интересного. Сергей Семак привёл «Зенит» к очередному чемпионству. Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов провели дебютный год в «Спартаке» и ЦСКА соответственно. Сергей Ташуев удивил с «Ахматом». Михаил Галактионов запомнился в «Пари НН», а затем вывел «Локомотив» из кризиса. Марцел Личка заставил восхищаться стилем «Оренбурга». Виктор Гончаренко с «Уралом» выдал одну из мощнейших серий в истории лиги.

Пришло время голосовать за лучшего тренера РПЛ-2022/2023. Авторы и друзья «Чемпионата» отобрали восемь специалистов. Теперь дело за вами!

Ещё один важный рейтинг по итогам РПЛ:
Жест Соболева, выходка Дзюбы и ещё 7 ярких скандалов сезона РПЛ. Какой главный?
Рейтинг
Жест Соболева, выходка Дзюбы и ещё 7 ярких скандалов сезона РПЛ. Какой главный?

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему кто-то из специалистов должен быть в топе, а кому-то из коучей там не место!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто лучший тренер сезона в РПЛ?
Михаил Галактионов, «Пари НН»/«Локомотив»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Михаил Галактионов, «Пари НН»/«Локомотив»

Выбор Артёма Цалона, автора телеграм-канала Ezhegram

Сезон для Михаила Михайловича разделился на две показательные половины. В первой он руководил «Пари НН», и хоть очков было набрано не очень много, но всё-таки чувствовали себя нижегородцы довольно уверенно, имея +6 от зоны вылета. Не потеряв практически никого из состава, «Нижний» стал худшим в лиге в первых десяти матчах после возобновления сезона. Вместо вполне адекватных для такой команды галактионовской разницы 22:29 получили 5:21 в следующих десяти турах. Без Галактионова «Пари НН» просто развалился.

И наоборот – «Локо» без Галактионова валился так, как никогда в истории. По сути, кроме тренерского штаба, к этому составу добавили не очень много – вратаря и пару нападающих. От Артёма Дзюбы отказались все коллеги Галактионова и конкуренты по борьбе за выживание. А он рискнул и сорвал банк.

Что было дальше, болельщики «Локомотива» ещё долго будут вспоминать с теплотой. Мучения первой половины сезона москвичи закончили с 13 очками и грустной разницей забитых и пропущенных – минус 14. В следующих 13 турах «Локо» с Галактионовым наберёт 32 очка – больше всех в лиге. Команда забьет 34 мяча – больше всех в лиге. И пропустит всего 12 голов – меньше только у ЦСКА. А кто ещё в РПЛ может признаться, что он специально держит несколько сильных футболистов на скамейке, чтобы они вышли во втором тайме и добили соперника? А главное, чтобы это раз за разом работало?!

Очень давно идёт множество споров, лучший ли тренер мира Хосеп Гвардиола и как бы он себя проявил в условном «Шиннике». За один сезон Галактионов показал, как он может работать со слабым составом «Пари НН», спокойно держа клуб вне зоны вылета; и выиграть свой 13-матчевый отрезок у всех с «Локомотивом», который до него боролся за выживание. Вопросы? Никаких.

Марцел Личка, «Оренбург»
Фото: vk.com/fcorenburg
2 место

Марцел Личка, «Оренбург»

Выбор Константина Кринского, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «КостяК команды»

Феномен «Оренбурга» – одно из главных впечатлений минувшего сезона РПЛ. Я вам напомню, что этот клуб поднялся, отыграл целый год в элите с тем же тренером, что и вывел его туда из ФНЛ – Марцелом Личкой. Для России это, мягко скажем, редкость.

Особенно удивляют результаты «Оренбурга», учитывая весьма средний бюджет. Благодаря сильному тренеру и уникальной по дешевизне трансферной кампании команда прыгнула практически выше всех конкурентов (кроме «Ахмата»). А позади оставила богатые «Динамо» и «Локомотив», а также серебряный в уже позапрошлом сезоне «Сочи».

«Оренбург» в РПЛ – это весело. Больше (55 мячей) пропустили только вылетевшие «Химки» (67) и «Торпедо» (61). А забила команда Лички на уровне топов – 58 голов (больше только у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»). А ещё оренбуржцы прославились бескомпромиссностью – всего четыре ничьих за сезон, это меньше всех.

Личка – главный конструктор успеха весьма среднего «Оренбурга», забравшегося на седьмое место чемпионата России. Он раскрыл никому не известных Марина, Мансилью, Веру и Флорентина – теперь их хотят большие клубы. При нём Сычевой разрывал РПЛ, регулярно забивая в первой половине сезона – Владимир стал первым игроком «Оренбурга» в составе сборной России, а зимой его купили «Крылья». Воробьёв и Эктов из рядовых российских хавбеков превратились в очень даже перспективных.

Тренеров, способных развить игроков или открыть их по-новому, затащить середняк намного выше ожидаемого и привить узнаваемый стиль, я ценю. Иногда даже намного больше некоторых специалистов, берущих один трофей за другим. Респект Марцелу Личке!

Сергей Ташуев, «Ахмат»
Фото: РИА Новости
3 место

Сергей Ташуев, «Ахмат»

Выбор Анатолия Романова, автора «Чемпионата»

Возможно, вас удивит предложение проголосовать за Сергея Ташуева, но не спешите переходить к другому кандидату в рейтинге. Посмотрите на аргументы в пользу главного тренера «Ахмата». Они есть, и весомые.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года после 10-го тура РПЛ. Южане на тот момент занимали восьмое место, набирали в среднем за игру 1,4 очка, забивали и пропускали по 1,5 мяча. Неплохой результат для команды, чьё привычное дело находиться в середине таблицы. За 20 матчей под руководством Ташуева «Ахмат» набрал 36 очков (в среднем за игру – 1,8), забил 36 голов (1,8) и пропустил 23 (1,15). Все ключевые статистические показатели улучшились: более того, команда повторила свой лучший результат в истории – финишировала на пятом месте. И это несмотря на обилие травм, свалившихся на грозненцев! В 2023 году один за другим вылетали ключевые фигуры – Бернард Бериша, Милош Шатара, Лечи Садулаев, Мохамед Конате и другие.

Через месяц с небольшим после прихода Ташуева «Ахмат» первым в нынешнем сезоне обыграл «Зенит» в РПЛ, да ещё и в Санкт-Петербурге (2:1). Потом в Москве не уступил «Спартаку» (0:0), разгромил «Динамо» (3:0). Специалист показал, что можно выжать из средних игроков максимум, не будучи деспотом. Футболисты «Ахмата» признавались: тренер относится к ним по-отечески.

Ташуев очень долго пробивал себе дорогу в РПЛ. Говорили, что именно при Сергее в 2009–2010 годах у «Краснодара» появился атакующий стиль, который превратили в клубную философию. Как раз после «Краснодара» тренер получил первый шанс в элите в 2011-м, но тогда в Нальчике не пошло. Ещё был короткий период в «Кубани», однако и в том случае требовался скорее спасатель, а не строитель.

Затем Ташуев уехал в Беларусь, там выигрывал трофеи и ждал нового шанса в РПЛ. Этот шанс ему дал «Ахмат». В Грозном он не отказался от своей философии: результат через игру. Футболисты южан отмечают: Ташуев требует, чтобы команда играла красиво, атаковала через комбинации и короткие передачи, смело прессинговала. Во многих матчах это получается. Такая работа заслуживает, чтобы её оценили.

Владимир Федотов, ЦСКА
Фото: РИА Новости
4 место

Владимир Федотов, ЦСКА

Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»

Владимир Федотов, наверное, лучше всех в этом сезоне РПЛ выжал максимум из команды. Особенно с учётом того, за какие места боролся ЦСКА. Федотов получил в своё распоряжение довольно разобранную команду после прошлогоднего провального сезона, до последнего ждал летом трансферы в то время, как игроки всё уходили и уходили.

У ЦСКА хороший, но довольно ограниченный состав. По именам точно уступающий, например, «Спартаку». Всё это вынудило Федотова уйти в творческие поиски на протяжении всего сезона. И все тренерские ходы стали точными.

Оказалось, что Мойзес может быть не только левым латералем, но и топовым центральным защитником в тройке. А Хесус Медина способен играть не только на краю атаки, но и закрыть всю бровку. При этом Федотов прокачал игроков: Антон Заболотный, которого все давно списали, незаменим весной; Иван Обляков на позиции чуть ближе к атаке выдал лучший сезон в карьере; Фёдор Чалов обновил личный бомбардирский рекорд в РПЛ (19 мячей).

Федотов привёл ЦСКА с ограниченным составом к серебру РПЛ и Суперфиналу Кубка России. В свой первый сезон в клубе! Это круто.

Валерий Карпин, «Ростов»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Валерий Карпин, «Ростов»

Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»

Для меня всё просто. Лучший тренер тот, кто выжимает из команды максимум или даже больше. В РПЛ есть пять-шесть топов, которые по бюджету и уровню игроков должны стабильно идти наверху. Если «Локомотив» при его возможностях падает на дно, значит, происходят какие-то тектонические сдвиги внутри клуба.

С другой стороны, есть «Оренбург» и «Ахмат», которые выдали классный сезон. Но больше всего впечатлил «Ростов». К 25-му туру команда вообще шла второй, опережая все российские гранды, кроме одного. В каком-то смысле это ненормально.

Карпин, конечно, хитрит, когда говорит, что у его «Ростова» задача не вылететь. Понятно, что место клуба – где-то в середине таблицы. В прошлом сезоне были девятыми, например (и это с Норманном). Сейчас «Ростов» входит в число трёх самых молодых команд РПЛ по составу. Кто там главная звезда? Глебов? Комличенко? Явно нет футболистов вроде Промеса, но команда почему-то находися примерно на одном уровне со «Спартаком» и остальными.

Виктор Гончаренко, «Урал»
Фото: vk.com/fc_ue
6 место

Виктор Гончаренко, «Урал»

Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»

В осенней части сезона Виктор Гончаренко точно исполнил главное чудо нынешнего розыгрыша РПЛ. Тренер пришёл в «Урал» после 5-го тура, когда команда шла на последнем месте с одним набранным очком.

Гончаренко за короткий промежуток пересобрал уральцев, сделал точечные трансферы (принимал непосредственное участие в сделках), наладил атмосферу в коллективе. И после этого «Урал» разогнался – не проигрывал 16 матчей подряд во всех турнирах. Для понимания: после поражения от «Ахмата» 17 сентября 2022 года команда не уступила никому до 18 марта 2023-го, когда проиграла «Динамо» в самой концовке встречи.

Да, весной «Урал» чуть просел, но во многом из-за того, что всё получалось в Кубке —дошли до финала Пути регионов, где уступили «Краснодару».

При Гончаренко раскрылись Каштанов, Ранджелович, Бевеев и Сунгатулин. Обрели очередную молодость Газинский и Бикфалви. Белорусский специалист проделал отличную работу.

Гильермо Абаскаль, «Спартак»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Гильермо Абаскаль, «Спартак»

Выбор Михаила Рождественского, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Рыжая пресса»

Из-за концовки сезона от работы Абаскаля могло остаться неприятное послевкусие. Но давайте будем объективны: третье место в дебютный год в «Спартаке» — далеко не провал. Команда выдала мощную осень и по-новому влюбила в себя. Яркие быстрые атаки и, как ни странно, минимум откровенных «привозов» заставили считать «Спартак» явным претендентом как минимум на серебро, а как максимум — на титул. И даже весенние потери очков не выключили команду из борьбы с ЦСКА и «Ростовом».

А если оценивать сезон целиком, получается такая картина:

  • третье место в РПЛ;
  • 54 очка (в «серебряном» чемпионате – 2020/2021 при Тедеско набрали всего на три больше);
  • 60 забитых мячей (больше только у «Зенита» и «Краснодара»);
  • 38 пропущенных мячей (меньше только у «Зенита» и ЦСКА);
  • 15 побед (больше только у «Зенита» и ЦСКА);
  • шесть поражений (меньше только у «Зенита», столько же у ЦСКА).

Требования к «Спартаку» понятны — это вторая по ресурсам команда России, чей результат редко соответствует возможностям. Но с Абаскалем красно-белые прыгнули с 10-го места на уверенное третье. Просто так подобный прогресс не случается, и заслуга Гильермо в этом очевидна. Испанец пришёл в богатый, но нестабильный клуб, который никак не мог определиться в своих желаниях. Теперь красно-белые гораздо больше напоминают выстроенную структуру. Да, с нюансами (например, закрытостью от журналистов), но всё же. Надолго ли Абаскаль задержится в «Спартаке» и начнутся ли новые интриги в руководстве, мы не знаем. Но сейчас тренер точно заслуживает похвалы.

Сергей Семак, «Зенит»
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»
8 место

Сергей Семак, «Зенит»

Выбор Дмитрия Зимина, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Зимин | Футбол России»

Давайте на пару секунд забудем, что результаты «Зенита» делают только бразильцы. И примем то, что единственный незаменимый человек в этой структуре – именно Сергей Семак. Да, «Зенит» может взять титул без праймового Малкома, без навесов от Дугласа, но я не уверен, что это легко получилось бы без главного тренера.

Теперь к чисто к тренерским вещам – в последнем сезоне Семаку пришлось сильно влиять на два звена. Первое – центр обороны. В уже позапрошлом сезоне всё было проще: в первой части сезона действовала тройка Ловрен – Ракицкий – Чистяков, а во второй остались хорват и украинец. Наступает лето, и приходит Родригао – абсолютно новый человек, но при этом он с первых же туров становится одним из лучших. И вместе с Ловреном показывает высокий уровень. Весной ушёл Деян, пришёл Ренан. Снова гладкая замена – и новая пара центрдефов. Выглядело ли сочетание плохо? Нет. Если бы не индивидуальные косяки бразильского новичка, то всё вообще бы было идеально. И не надо думать, что интегрировать игрока в центр обороны – это просто. Нисколько. Но Семак с этим справился.

Второе звено – атака. Летом команда осталась без Дзюбы, а до этого – без Азмуна. Пришлось всё перестраивать. Уходить от схемы с двумя игроками в центре атаки, ставить туда совсем не забивающего Кассьерру и значительно увеличивать роль партнёров вокруг него. Получилось? Определённо. «Зенит» остался самой забивающей командой лиги (74 гола). Малком раскрылся, Сергеев и Мантуан стали джокерами. Так ещё и в матчменеджмент тренер прокачался. Плюс чемпионство. Уверенное звание лучшего.

Владимир Ивич, «Краснодар»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
9 место

Владимир Ивич, «Краснодар»

Выбор Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»

Мой выбор – Владимир Ивич. Меня радует, что даже в трудные времена в нашей лиге появляются новые классные специалисты. В выборе Ивича у меня было несколько критериев. Во-первых, мне нравится футбол команды – немного безбашенный, резкий, но при этом увлекательный. От матчей «Краснодара» теперь всегда ждёшь шоу.

Во-вторых: этот футбол даёт результат. Всего два поражения в РПЛ с начала марта (оба – приравняй игре с «Локо» и «Спартаком») и выход в финал Кубка России. Возможно, будет и первый трофей команды – сейчас клуб Галицкого в одном матче от исторического достижения.

В-третьих, как же при нём спрогрессировали новые футболисты! Кордоба весной забил девять только в РПЛ, у Сперцяна после прихода серба – шесть голевых (из 10 за весь сезон). Мы открыли для себя Никиту Кривцова (пять голов весной в РПЛ, ещё два в Кубке), Сергея Волкова.

А ещё мне запомнилось видео, где Ивич «спасает» выбежавшего болельщика «Краснодара» от стюардов – он буквально побежал к ним, чтобы отбить парня. За такое – только респект. С таким человеком и тренером «Краснодар», уверен, будет бороться за тройку в следующем сезоне.

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