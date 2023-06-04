Сложный тест по итогам сезона РПЛ. Только для истинных фанатов!
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11 вопросов и масса статистики.
Этот сезон РПЛ закончился. «Чемпионат» подводит итоги с помощью нескольких форматов. Например, здесь наши читатели составляют рейтинг главных скандалов РПЛ за год. Выйдут и другие материалы, а ниже мы предлагаем пройти тест, основанный на статистике чемпионата России. 11 достаточно сложных вопросов и четыре варианта ответов.
Что ж, давайте посмотрим, насколько хорошо вы следили за РПЛ. Делитесь результатами в комментариях!
Ещё недавно у нас был вот такой тест:
Комментарии
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