Великий «Реал» Зидана, который выиграл третью ЛЧ подряд. От той команды мало что осталось

Что стало с тем составом? В клубе теперь лишь трое.

В 2018-м «Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Киевский финал с «Ливерпулем» завершился победой мадридского клуба со счётом 3:1. Вспоминаем, кто из футболистов тогда играл за команду Зинедина Зидана и кто всё ещё остался в команде.

Кейлор Навас, 36 лет

Тогда Сейчас

Тогда: пять лет назад Навас был основным вратарём «Реала». В сезоне-2017/2018 вратарь провёл 44 матча, а в Лиге чемпионов пропустил всего две игры из-за травмы. Любопытно, что в главном клубном турнире Европы Навас только два раза отыграл «на ноль». В остальных девяти матчах ему обязательно забивали.

Сейчас: в «Реале» Наваса из основы вытеснил Тибо Куртуа, в «ПСЖ» (перешёл туда в 2019-м) — Джанлуиджи Доннарумма. Сезон-2022/2023 костариканец провёл в составе «Ноттингем Форест». Этот клуб с огромным трудом сохранил место в АПЛ, а сам Навас пропустил 32 мяча в 17 матчах. Теперь Кейлора ждёт возвращение в Париж, ведь в Англии он играл на правах аренды.

Даниэль Карвахаль, 31 год

Тогда Сейчас

Тогда: в сезоне-2017/2018 испанец регулярно носился по правой бровке «Реала» (41 матч во всех турнирах). Его место в основе не вызывало вопросов, но вот в ЛЧ у Дани всё сложилось непросто. Он пропустил три встречи из-за травмы, две — из-за дисквалификации. В финале Карвахаль не доиграл даже до перерыва — получил повреждение и покинул поле в слезах.

Сейчас: один из немногих футболистов того «Реала», кто по-прежнему играет за команду. В этом сезоне Дани отбегал 44 матча (5 голевых передач) и завоевал три трофея. Его команда выиграла Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ и Кубок Испании.

Серхио Рамос, 37 лет

Тогда Сейчас

Тогда: в том сезон Рамос играл с капитанской повязкой, а в киевском финале Лиги чемпионов оставил «Ливерпуль» без Мохамеда Салаха. У Серхио 42 встречи и 5 забитых мячей. Как всегда, был очень опасен на стандартах у чужих ворот.

Сейчас: Рамос выиграл в Испании всё, после чего переехал в Париж. Летом 2021 года он подписал контракт с «ПСЖ» и в итоге оказался в одной команде с Лионелем Месси. В нынешнем сезоне испанец провёл 45 игр и забил 4 гола. Теперь 37-летний Рамос выходит на рынок свободных агентов. В своём прощальном матче он забил «Клермону», но команда умудрилась проиграть – 2:3.

Рафаэль Варан, 30 лет

Тогда Сейчас

Тогда: в мае 2018 года француз выиграл Лигу чемпионов, а через пару месяцев поднял над головой в «Лужниках» Кубок мира. В том сезоне Варан регулярно выходил в основе «Реала»: 44 матча во всех турнирах, 11 — в Лиге чемпионов.

Сейчас: в 2021 году Варан сменил «Реал» на «Манчестер Юнайтед», а его трансфер обошёлся англичанам в € 40 млн. Этот сезон получился для защитника скомканным, и он пропустил 15 встреч из-за разнообразных травм. В 2023-м Варан победил в Кубке лиги, а также завершил карьеру в сборной Франции.

Марсело, 35 лет

Тогда Сейчас

Тогда: пышноволосый бразилец без устали носился по левой бровке (44 игры в сезоне) и несколько раз выходил на поле с капитанской повязкой. Марсело оформил 5 голов, а в ЛЧ забивал чаще (3 гола), чем в Примере (2). Любопытно, что в главном клубном турнире Европы бразилец тогда отличился только в плей-офф и сделал это в матчах с разными соперниками. От него пострадали «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария». Круто!

Сейчас: Марсело собрал внушительную коллекцию наград в «Реале», а в 2022-м укатил в Грецию. Впрочем, там получилось не очень. Защитник отыграл за «Олимпиакос» всего полгода, после чего вернулся на родину. Сейчас Марсело играет за «Флуминенсе».

Каземиро, 31 год

Тогда Сейчас

Тогда: в сезоне-2017/2018 бразилец отыграл 12 матчей в Лиге чемпионов. Лишь в одной игре групповой стадии его оставили в запасе. Каземиро был важным элементом в средней линии мадридского клуба. В том розыгрыше ЛЧ Каземиро оформил 1 гол, и тот оказался победным. В марте 2018-го бразилец огорчил «ПСЖ» в столице Франции — 2:1.

Сейчас: летом 2022 года Каземиро попрощался с «Реалом» и надел футболку «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не пожалел отдать за немолодого игрока (на тот момент Каземиро было 30 лет) € 70 млн. В сезоне-2022/2023 бразилец сыграл 53 матча и набрал 14 (7+7) очков по системе «гол+пас».

Тони Кроос, 33 года

Тогда Сейчас

Тогда: пять лет назад представить среднюю линию «Реала» без Крооса было проблематично. 43 матча в сезоне, 12 — в Лиге чемпионов. Немец не вышел на поле во встрече с дортмундской «Боруссией» (3:2), но к тому моменту «Реал» решил задачу по выходу из группы. Хотя не обошлось без травм — из-за них Тони пропустил семь матчей.

Сейчас: Кроос по-прежнему в «Реале» и по-прежнему играет важную роль. Достаточно сказать, что в этом сезоне он провёл больше 50 игр. Как вам такие цифры? Нынешний контракт немца истекает через три недели, но сам футболист уже подтвердил, что подпишет новый договор.

Лука Модрич, 37 лет

Тогда Сейчас

Тогда: ещё один футболист, без которого нельзя представить «Реал» образца пятилетней давности. В том сезоне Модрич провёл 11 матчей в Лиге чемпионов и забил 1 гол. Правда, это было в игре с АПОЭЛом (6:0), который только создавал видимость сопротивления. Игра Крооса и Модрича не один год восхищала болельщиков «Реала».

Сейчас: прошло пять лет, а Модрич по-прежнему феерит за «Реал». Только теперь делает это в статусе двукратного призёра чемпионатов мира. В сентябре хорвату стукнет 37, но он всё ещё в порядке. Модрич, как и Кроос, провёл в этом сезоне больше полусотни матчей. И набил неплохую статистику: 6 голов и 6 передач.

Иско, 31 год

Тогда Сейчас

Тогда: в сезоне-2017/2018 Иско набрал 19 (9+10) очков по системе «гол+пас», но так ни разу и не забил в Лиге чемпионов. Зато 7 раз отличился в Примере и добавил к этому 7 ассистов. В киевском финале Иско отбегал час, после чего уступил место на поле Гарету Бэйлу.

Сейчас: испанец покинул «Реал» летом 2022-го и подписал контракт с «Севильей». Там у Иско не задалось: уже через четыре месяца он стал свободным агентом. В настоящий момент футболист находится в списке безработных.

Карим Бензема, 35 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Бензема не попал в заявку на первые два матча групповой стадии Лиги чемпионов из-за травмы. После этого Карим вышел на поле 9 раз в матчах ЛЧ и забил 5 мячей. Дважды огорчил АПОЭЛ, дважды — «Баварию», а в финале наказал вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса. В том сезоне француз забивал не так часто: 47 матчей, 12 голов.

Сейчас: прежняя статистика не идёт ни в какое сравнение с нынешней. Судите сами: Бензема отыграл 42 встречи и забил 30 мячей. А ведь ему уже 35 лет! За последний год Карим забрал «Золотой мяч», но обидно не сыграл на ЧМ-2022. А теперь его длительное пребывание в Мадриде (играл там с 2009-го) подходит к концу. Бензема покидает «Реал» и, судя по всему, уезжает в Саудовскую Аравию, где ему предлагают фантастические деньги.

Криштиану Роналду, 38 лет

Тогда Сейчас

Тогда: в сезоне-2017/2018 Роналду насобирал отменную статистику. 44 игры, 44 гола, 8 голевых передач. Португалец по полной программе феерил в Лиге чемпионов. В 13 встречах забил 15 мячей, а его голевая серия составила 10 матчей. При этом Роналду не отличился ни с «Баварией» в полуфиналах, ни в киевском финале.

Сейчас: за пять лет Роналду уже сменил несколько клубов. Он поиграл в «Ювентусе», вернулся в «Манчестер Юнайтед», дал скандальное интервью, лишился работы в английском клубе, неудачно выступил на ЧМ-2022. Теперь португалец играет в Саудовской Аравии, куда скоро приедет Бензема. В этом сезоне Криштиану отыграл 19 матчей в составе «Аль-Насра» и забил 14 мячей.

Кико Касилья, 36 лет

Тогда Сейчас

Тогда: пять лет назад Касилья спокойно занимал пост резервного вратаря «Реала». Но даже в такой роли провёл 17 матчей (10 — в Примере, 5 — в Кубке Испании, 2 — в ЛЧ). В итоге Кико семь раз отыграл «на ноль» и пропустил 18 мячей.

Сейчас: в 2019-м Касилья ушёл из «Реала» в «Лидс», а потом съездил в аренду в «Эльче». С лета 2022 года играет за «Хетафе». Правда, в этом сезоне у него всего два матча — оба в Кубке.

Начо Фернандес, 33 года

Тогда Сейчас

Тогда: испанский защитник насобирал 42 матча во всех турнирах, хотя и пропустил семь встреч из-за мышечного повреждения. В ЛЧ вышел на поле восемь раз и забил АПОЭЛу (6:0).

Сейчас: в первой половине сезона Начо чаще сидел в запасе, чем играл. Но после чемпионата мира статистика испанца заметно улучшилась. В итоге у него 43 встречи во всех турнирах. Ранее сообщалось, что Начо может перейти в «Интер».

Тео Эрнандес, 25 лет

Тогда Сейчас

Тогда: да, Тео играл за «Реал». Впрочем, его пребывание в мадридском клубе растянулось всего на 23 матча. В Лиге чемпионов Эрнандес провёл только 131 минуту, а в плей-офф постоянно сидел на скамейке. Но даже при таком ограниченном времени отдал голевую передачу.

Сейчас: в 2018-м Тео уехал в аренду в «Реал Сосьедад», а через год его продали в «Милан». Француз уже стал чемпионом Италии, а в этом сезоне у него следующая статистика: 44 матча, 4 гола, 5 ассистов.

Матео Ковачич, 29 лет

Тогда Сейчас

Тогда: в первой половине сезона хорват почти не играл. И на то были причины — он повредил коленную чашечку. В ЛЧ провёл семь матчей, хотя ни разу не отыграл 90 минут. За финалом Ковачич наблюдал со скамейки, на поле его так и не выпустили.

Сейчас: в 2019-м «Реал» продал Матео в «Челси» за € 45 млн. Там он играет и по сей день. В этом сезоне Ковачич провёл 37 матчей, но команда выступала настолько плачевно, что эту кампанию наверняка захотят забыть все футболисты лондонского клуба.

Марко Асенсио, 27 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Марко провёл неплохой сезон. Отбегал 53 матча, забил в четырёх турнирах (всего 11 голов) и отдал 6 результативных передач. Правда, в финале ЛЧ Асенсио выпустили всего на минуту.

Сейчас: в начале июня «Реал» объявил об уходе футболиста. В своём последнем сезоне в составе мадридцев Марко наколотил 12 мячей. Если верить The Athletic, испанец уже согласовал контракт с «ПСЖ».

Лукас Васкес, 31 год

Тогда Сейчас

Тогда: в 2018-м Васкес не только снова выиграл Лигу чемпионов, но и провёл приличный сезон с точки зрения цифр. Чего только стоят 16 голевых передач! В ЛЧ Лукас не вышел в трёх матчах, в том числе в финале.

Сейчас: испанец продолжает играть за «Реал». В этом сезоне набрал 7 (4+3) очков по системе «гол+пас» в 29 матчах. Его нынешний контракт истекает летом 2024 года.

Гарет Бэйл, 33 года

Тогда Сейчас

Тогда: валлиец очень продуктивно отыграл финал Лиги чемпионов. Вышел на 29 минут, сделал из Кариуса посмешище, а потом сотворил красоту ударом через себя. Всего в том сезоне Бэйл забил 21 мяч и отдал 7 голевых передач в 39 матчах.

Сейчас: после ухода из «Реала» (летом 2022-го) Гарет поиграл за «Лос-Анджелес», стал чемпионом МЛС, а затем объявил о завершении карьеры. Недавно валлиец признался, что наслаждается семейной жизнью и играет в гольф.

Зинедин Зидан, 50 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Зидан экстренно возглавил «Реал» в 2016 году и добился невероятных результатов. Под его руководством команда трижды подряд победила в Лиге чемпионов. В сезоне-2017/2018 «Реал» также завоевал Суперкубок УЕФА, Суперубок Европы и победил на клубном чемпионате мира. Самого Зидана во второй раз подряд признали лучшим клубным тренером года.

Сейчас: через несколько дней после третьей победы в ЛЧ Зидан покинул «Реал» по собственному желанию. Правда, француз вернулся в клуб в марте 2019-го. Через год «Реал» стал чемпионом Испании, а Зидан во второй раз покинул клуб в июне 2021 года. С тех пор никого не тренировал.