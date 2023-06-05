За тур чемпион менялся 4 раза, 3 – в самой концовке. Ради этого Бельгия реформировала лигу

Невероятная развязка произошла в бельгийской Про Лиге: за несколько минут финальных матчей чемпион поменялся несколько раз! В итоге трофей взял «Антверпен», который не становился первым 66 лет.

Сначала напомним, по какому формату играют в Бельгии. После регулярного чемпионата там проводится раунд плей-офф – в него попадают четыре клуба. Их очки делятся пополам, при «половинках» они округляются в бóльшую сторону.

В этом сезоне в плей-офф вышли «Антверпен», «Юнион», «Генк» и «Брюгге». Перед финальным туром расклад в таблице был мощный:

«Антверпен» – 46 очков.

«Юнион» – 46 очков.

«Генк» – 45 очков.

«Брюгге» – 33 очка.

Сразу три команды претендовали на чемпионство! «Генк» играл с «Антверпеном», «Юнион» – с «Брюгге».

Дальше – таймлайн финальных матчей.

На 45-й минуте «Генк» открывает счёт и поднимается на первую строчку (48 очков). «Юнион» — на втором (46), «Антверпен» – на третьем (46).

На 58-й минуте «Антверпен» сравнивает и поднимается на второе место (47). «Генк» сползает на третье (46).

На 75-й «Генк» снова выходит вперёд и становится вторым (49). Первый по-прежнему «Юнион» (49).

На 89-й «Брюгге» сравнивает. «Генк» становится первым (49), «Юнион» – вторым (47).

90+3-я минута. «Брюгге» забивает ещё один.

90+4-я – «Антверпен» сравнивает (47 очков, у «Юниона» и «Генка» – по 46). Тоби Алдервейрелд! Дальним ударом! И делает свою команду чемпионом.

90+10-я. «Брюгге» добивает «Юнион» и забивает третий, но это уже ни на что не влияет.

Тоби Алдервейрелд Фото: Getty Images

Отличная получилась концовка! Ради этого бельгийцы и проводили все реформы (а их было много) в поисках идеальной формулы. Им очень хотелось, чтобы лига стала зрелищной. Кажется, им удалось.