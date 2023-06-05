Пиняев включил турборежим! А в «Зените» и «Динамо» появились новые лица

Финиш сезона — неоднозначная пора для молодых-перспективных. В командах, загодя решивших или проваливших турнирную задачу, их охотнее обычного запускают в состав, а в определяющих матчах — наоборот, задвигают в запас. А поскольку в 30-м туре РПЛ проходных игр оказалось больше, чем действительно значимых (окей, не меньше), тренеры были особенно великодушны к дублёрам. Пять дебютов за один игровой день — такого в этом сезоне, кажется, не было.

Фиксируем для истории (в порядке убывания игрового времени):

Ислам Альсултанов, «Ахмат», 21 год, центральный нападающий, воспитанник клуба, 32 минуты; Данила Калин, «Химки», 21 год, центральный защитник, воспитанник клуба, 29 минут; Илья Ишков, «Урал», 18 лет, атакующий полузащитник, воспитанник клуба, 11 минут; Ульви Бабаев, «Динамо», 19 лет, вингер, воспитанник «Химок» и «Динамо», 5 минут; Владислав Саусь, «Зенит», 19 лет, центральный полузащитник, воспитанник «Сатурна» и «Зенита», 1 минута.

По суммарному количеству участников до 21 года заключительный тур чемпионата тоже выгодно отличался от предыдущих. В общей сложности тренеры задействовали 45 футболистов этой возрастной категории, преимущественно с российским паспортом. Если бы молодёжке предстояли серьёзные дела, Михаилу Галактионову было бы из кого выбрать. Со своего второго места работы — из «Локомотива» — взял бы трёх-четырёх человек, не меньше. Один из них — в топе лауреатов недели.

Кирилл Щетинин, «Ростов», 21 год

Мы уже привыкли к обилию свежих и ещё не слишком известных лиц в карпинском «Ростове». Но на «серебряный» финал сезона с первых минут вышел всего один игрок категории U21. На две команды. Своё появление на поле Щетинин оправдал результативным прострелом на Чернова во втором тайме. Да, на исход встречи он уже не влиял — ЦСКА прикончил интригу ещё до перерыва. Однако для уверенности в будущем лишний результативный балл хавбеку не помешает. В своём первом полноценном сезоне в РПЛ Кирилл отыграл все 30 матчей, но только весной стал регулярно попадать в стартовый состав, а за два последних тура собрал сразу три ассиста.

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

За первый сезон в России молодой бразилец скопил всего 921 игровую минуту в двух турнирах — всего лишь 16-й результат по команде. У Малкома с Венделом их в три раза больше, а у терминатора Дугласа — в три с половиной. На фоне этих цифр результативность Мантуана — 6+4 в чемпионате — выглядит вдвойне впечатляюще. До круглых Густаво добил свои цифры голевым пасом на Ерохина против такого же упёртого и неуступчивого, как и главный тренер, «Факела».

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 21 год

Нигерийский спринтер круто стартанул в Премьер-Лиге при прежнем тренере «Краснодара» Сторожуке, а при новом — ушёл в тень. Летом-осенью 2022-го Олусегун набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас», а весной — как отрезало. Лишь в последнем матче сезона Олакунле наконец-то порадовал результативным действием Владимира Ивича. Именно он спас «быков» от поражения в Грозном на первой компенсированной минуте. Примечательно, что один из самых низкорослых участников турнира (167 см) забил головой. Кто-то скажет — сбрасывал мяч, а не бил, но кому это теперь интересно? Главное, что залетело в сетку, при том красиво.

Сергей Пиняев, «Локомотив», 18 лет

Пиняев поразительно легко визуально встроился в систему игры «Локомотива» и влился в новый коллектив. Немного сбили с ритма его апрельская травма и несколько туров пропуска, но к концу чемпионата юный вингер вновь набрал форму и выдал отличный час против «Торпедо», в одном из принципиальнейших дерби Москвы. Финиш непростого сезона Сергей увенчал типичным для себя голом. Удрать от потерявших бдительность защитников и расчётливо реализовать выход один на один — это по-пиняевски. Привыкаем.

Что ещё интересного случилось в туре

В преддверии кубкового Суперфинала тренер «Краснодара» дал передышку нескольким лидерам. Как результат — выход в старте сразу двух 18-летних парней — Арутюняна и Кокшарова. Защитник сборной Армении второй тур подряд играет все 90 минут — возможно, и в «Лужниках» выйдет.

Сергей Семак три тура подряд поднимал со скамейки 18-летнего нападающего Барановского. Для «Зенита» с его конкуренцией — неординарное событие.

Больше всех молодых игроков (6) задействовал в туре динамовец Павел Алпатов, ни одного — Владимир Федотов (ЦСКА) и Вадим Евсеев («Факел»).

Молодые (до 21 года) игроки в 30-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Мантуан Зенит 21 89 1 4 7,8 Пиняев Локомотив 18 62 1 1 3 7,7 Севикян Пари НН 21 69 3 1 7,6 Митай Локомотив 19 90 1 7,33 Олусегун Краснодар 21 27 1 1 1 7,1 Бабкин Крылья Советов 20 75 1 1 7,04 Захарян Динамо 20 85 4 4 6,99 Турищев Торпедо 21 69 2 1 6,97 Щетинин Ростов 21 90 1 1 4 6,9 Александров Пари НН 21 90 1 6,83 Денисов Спартак 20 45 1 1 жк 6,64 Кравцов Сочи 20 90 1 4 6,61 Гладышев Динамо 20 69 1 6,58 Мелёхин Ростов 19 45 2 6,58 Михайлов Пари НН 20 45 1 6,54 Комаров Ростов 20 45 3 6,54 Калин Химки 21 29 1 6,5 Железнов Урал 20 45 2 6,49 Сазонов Динамо 21 90 2 6,48 Карпукас Локомотив 20 90 2 6,48 Орехов Торпедо 20 39 1 жк 6,48 Сунгатулин Урал 21 45 1 6,47 Арутюнян Краснодар 18 1 жк 6,46 Оганесян Оренбург 21 22 6,41 Батырев Сочи 21 90 3 6,41 Ишков Урал 18 11 6,41 Шитов Крылья Советов 20 74 2 жк 6,38 Мигель Сочи 20 27 3 2 6,37 Барановский Зенит 18 8 6,21 Кобнан Краснодар 20 9 1 6,15 Яковлев Пари НН 21 21 2 6,1 Шипунов Сочи 19 27 6,08 Литвинов Спартак 21 90 1 жк 6,07 Волков Краснодар 20 90 6,05 Саусь Зенит 19 1 1 6,03 Кокшаров Краснодар 18 45 6,03 Раков Локомотив 18 29 6,03 Кутицкий Динамо 21 5 6 Капустянский Оренбург 18 2 6 Мелёшин Спартак 19 13 6 Тюкавин Динамо 20 90 3 5,9 Бабаев Динамо 19 5 1 5,87 Мелентиевич Химки 19 45 5,86 Альсултанов Ахмат 21 32 жк 5,75

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.