Герой «С трибуны» — Григорий Прошин
Болельщик тульского «Арсенала», ворвавшийся в инфополе благодаря своей акции.
Григорий стал победителем этой номинации в марте. Тогда болельщик настолько отчаялся из-за неудачных результатов любимой команды, что решился на протест и объявил голодовку.
«Арсенал» не мог пройти мимо жеста Григория, поэтому вскоре домой к болельщику заявился Кирилл Панченко. Футболист принёс с собой пиццу и пообещал, что результаты улучшатся.
В концовке сезона «Арсенал» всё равно выступил неудачно, но места в Первой лиге не лишился. Так что в следующий раз можно будет побороться за возвращение в РПЛ.
А мы признали Григория ещё и победителем в номинации по итогам сезона! Он даже побывал в нашей редакции и получил приз.
Герой «С трибуны» в Первой лиге. Итоги сезона-2022/2023
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