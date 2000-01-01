«Перезапуск» сезона в Первой лиге. Итоги чемпионата-2022/2023

«Перезапуск» сезона — Евгений Луценко
Нападающему тульского «Арсенала» возраст не мешает зажигать в Первой лиге.
Луценко — лидер в этой номинации. А всё потому, что в свои 36 лет он прошёл через спад и вернулся на прежний уровень.
Сравните сами. В сезоне-2021/2022 у Луценко было три гола в РПЛ. А в нынешнем розыгрыше Первой лиги — восемь мячей.
«Арсенал» завершил сезон неудачно (одна победа в 10 матчах), но сохранил место в Первой лиге. Во многом благодаря Луценко.
Свой приз от «Чемпионата» Луценко тоже получил. Заслуженно!
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