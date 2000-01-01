«Нефутбольный герой» сезона в Первой лиге. Итоги чемпионата-2022/2023

«Нефутбольный герой» — Павел Морозов
Владелец «Акрона» отметился красивым жестом.
В наши номинации можно попасть, даже не выходя на футбольное поле. Именно так свой приз завоевал владелец «Акрона» Павел Морозов.
«Акрон» — главная сенсация нынешнего розыгрыша Кубка России. Команда из Первой лиги добралась до финала Пути регионов. По дороге «Акрон» выбил «Динамо», а перед матчем Морозов отметился красивым жестом.
Играть с «Динамо» предстояло в Москве, и Морозов решил организовать болельщикам бесплатный выезд в столицу! Владелец «Акрона» арендовал двухэтажный состав из семи вагонов на 448 человек.
В итоге болельщики «Акрона» смогли добраться до Москвы бесплатно и увидели, как их команда выбивает из турнира явного фаворита. Идеальный выезд!
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