«Блестящий игрок» сезона в Первой лиге. Итоги чемпионата-2022/2023

«Блестящий игрок» — Максим Лайкин
Лучшим молодым футболистом сезона по нашей версии стал полузащитник «Нефтехимика».
Лайкину всего 20 лет, но он уже вовсю сражается с опытными соперниками в непростой лиге. Его статистика: 31 матч (16 — в старте), 1348 минут на поле и четыре гола. Солидно!
Интересный факт: во всех матчах Первой лиги, в которых забивал Лайкин, «Нефтехимик» побеждал соперников со счётом 2:0. Настоящая мистика.
Не исключено, что Лайкина мы в скором времени увидим в РПЛ. Права на футболиста принадлежат «Спартаку», а за «Нефтехимик» он играл на правах аренды.
Сам «Нефтехимик» закончил сезон на шестом месте и чуть не зацепился за стыки. В следующем сезоне сделают ещё шаг наверх?
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