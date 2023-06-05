Величие Ибрагимовича запомнят навсегда. Хотя он не встал в один ряд с Месси и Роналду

Казалось, что этот момент никогда не наступит: Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Сделал он это неожиданно, на прощальной церемонии с «Миланом». Все думали, что Златан просто покидает клуб, но он ушёл из футбола. «Я буду миланистой всю жизнь. Пришло время попрощаться с футболом, а не только с вами», — сказал швед.

Решение Ибрагимовича привело в ступор. Как же так, неужели он уйдёт на пенсию так обыденно? Златан – настоящий шоумен, один из самых харизматичных игроков XXI века. А получилось так, что Ибру проводили недолгой церемонией, на которой, к слову, он прослезился (шок). Масштаб Златана – куда грандиознее 30-минутного чествования. Ибрагимович – один из лучших футболистов в истории в категории «следом за богами».

Профессиональная карьера шведа длилась 24 года. Ибрагимович начинал ещё в XX веке в составе «Мальмё». Долголетие – одна из фишек Златана. Несмотря на то что швед часто получал серьёзные травмы (например, несколько раз рвал крестообразные связки), он всегда возвращался на поле сильным и мотивированным.

Ибрагимович приносил пользу каждому клубу, за который выступал. Даже «Барселоне», где у него не сложились отношения с Хосепом Гвардиолой. Забавно, но любимым тренером в карьере Златан называл антагониста Пепа – Жозе Моуринью. Швед и португалец схожи характерами. Обоих можно назвать самыми «острыми» людьми в своей профессии. Это ещё одна уникальная черта Златана – прямолинейность и самоуверенность. Не так много футболистов называли себя «богом» с серьёзным выражением лица. Хотя подобные высказывания нравились не всем. Но ещё круче то, что Ибрагимович подкреплял слова делом. За свою карьеру он выиграл 34 титула (два золота Серии А с «Ювентусом» позже аннулировали). Настоящее величие.

Златан Ибрагимович — победитель Серии А Фото: Elianto/Getty Images

Но в трофеях кроется и боль Златана – он никогда не выигрывал Лигу чемпионов, а также не добился ничего серьёзного со сборной Швеции. Стратегически неверные решения + невезение не дали ему войти в одну когорту с Лионелем Месси, Криштиану Роналду, Пеле, Диего Марадоной и другими небожителями. Ибрагимович ушёл из «Интера» в «Барселону» — на следующий год «нерадзурри» одержали победу в Лиге чемпионов. Покинул Каталонию – и уже в следующем году «Барса» также стала сильнейшей в ЛЧ. Со сборной он неудачно сыграл на ЧМ-2002 и ЧМ-2006, а больше и не попадал на первенства планеты. И с Евро не задалось: шведы вышли из группы только в 2004-м. Златану очень не хватило «турнира жизни» с национальной командой, как это было у Роналду на чемпионате Европы – 2016, а у Месси – на ЧМ-2022.

Златан Ибрагимович в сборной Швеции Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Зато Ибрагимовича запомнят по невероятным голам. Его выдающаяся техника при росте 195 см подарила миру несколько шедевров. В «Аяксе» он издевался над защитниками соперника, посадив на газон полкоманды и забив гол; в сборной Швеции Златан положил невероятный мяч ударом в падении через себя Англии; а его голы пяткой в стиле каратиста стали классикой. Ибрагимович навсегда останется в памяти болельщиков благодаря тому, что просто не умел забивать некрасивые голы.

Златан Ибрагимович экс-нападающий «Милана» «С завтрашнего дня я буду свободным человеком. Завтра открывается новая глава в моей жизни. Я горжусь тем, что у меня была такая долгая карьера. Когда я проснулся этим утром, шёл дождь. Я сказал себе, что даже богу грустно».

Ибрагимович – один из тех игроков, масштаб которых не ограничивается футболом. Златан снимается в кино и рекламе, ездит на музыкальные фестивали и выпускает книги. Он – самый популярный человек в Швеции. Да, всё же Ибра недотягивает до статуса Роналду и Месси. Златан тренировался не меньше португальца и аргентинца, относился профессионально к делу. Но где-то не везло, а где-то сам швед принимал неверные решения, поэтому так и не вошёл в десятку лучших в истории. Одно известно точно — Ибрагимович никогда не хотел быть вторым. «Финишировать вторым для меня – всё равно, что прийти последним», — отмечал Златан в 2014-м. Поэтому Златан — «первый после богов». Тяжело оспорить этот статус, даже несмотря на отсутствие Лиги чемпионов и «Золотого мяча». Златан, мы будем скучать!

Самые возрастные авторы голов в Серии А: