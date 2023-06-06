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Златан Ибрагимович завершил карьеру, лучшие цитаты, что говорил, тест: слова Златана, пацанская цитата волка, Стэтхэма

Это сказал Ибрагимович, Стэтхэм или волк из пацанских пабликов? Тест
Полина Куимова
Златан Ибрагимович завершил карьеру
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Некоторые высказывания Златана точно подойдут для тематических пабликов.

Златан Ибрагимович завершил карьеру. Этот день, казалось, никогда не настанет, потому что швед всё феерил и феерил, но даже великие однажды устают. Ибра, безусловно, вписал своё имя в историю футбола яркими маркерами, и особенно – свои поступки и слова за пределами поля. Когда он переехал в «Лос-Анджелес Гэлакси», то купил рекламу у The Los Angeles Times: на одной из страниц появилось сообщение «Дорогой Лос-Анджелес, не благодари». И внизу подпись: «Златан Ибрагимович»

Фото: скриншот

Он написал книгу о себе, которую назвал просто — «Я – Златан Ибрагимович». Любит говорить о себе в третьем лице и ставить себя в один ряд с богом. Ибра умеет едко отвечать на вопросы, да так, что его цитаты потом ещё много лет обсуждаются.

И мы тоже помним многое из того, что он говорил! А вы?

Ниже – тест из 10 вопросов. Нужно угадать, какая цитата принадлежит Ибрагимовичу – вот и все условия. И, конечно, делитесь результатами в комментариях!

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