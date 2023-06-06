Это сказал Ибрагимович, Стэтхэм или волк из пацанских пабликов? Тест

Златан Ибрагимович завершил карьеру. Этот день, казалось, никогда не настанет, потому что швед всё феерил и феерил, но даже великие однажды устают. Ибра, безусловно, вписал своё имя в историю футбола яркими маркерами, и особенно – свои поступки и слова за пределами поля. Когда он переехал в «Лос-Анджелес Гэлакси», то купил рекламу у The Los Angeles Times: на одной из страниц появилось сообщение «Дорогой Лос-Анджелес, не благодари». И внизу подпись: «Златан Ибрагимович»
Фото: скриншот
Он написал книгу о себе, которую назвал просто — «Я – Златан Ибрагимович». Любит говорить о себе в третьем лице и ставить себя в один ряд с богом. Ибра умеет едко отвечать на вопросы, да так, что его цитаты потом ещё много лет обсуждаются.
И мы тоже помним многое из того, что он говорил! А вы?
Ниже – тест из 10 вопросов. Нужно угадать, какая цитата принадлежит Ибрагимовичу – вот и все условия. И, конечно, делитесь результатами в комментариях!
Ещё больше вопросов про футбол вы можете найти в нашем телеграм-канале «Чемп.Квиз».
- 6 июня 2023
-
13:00
-
13:00
-
12:41
-
12:40
-
12:37
-
12:20
-
12:11
-
12:00
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:42
-
11:40
-
11:36
-
11:28
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:33
-
10:19
-
10:13
-
10:13
-
10:05
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:55