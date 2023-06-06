А тяжелее всего пришлось команде Гончаренко.

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Итоговая таблица ошибок судей в РПЛ. «Спартаку» помогали чаще всего

Завершён очередной розыгрыш РПЛ, поэтому пришло время подводить итоги. «Чемпионат» публикую итоговую таблицу судейских ошибок в сезоне-2022/2023 на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА Фото: РИА Новости

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публиковали таблицу в течение всего сезона. У вас есть возможность ознакомиться с хронологией с самого 1-го тура.

Ошибки судей в 30-м туре

В заключительном туре арбитры совершили две грубые ошибки. Любопытно, что в обоих случаях выгоду получили московские клубы.

Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом».

Алексей Амелин не показал вторую жёлтую карточку игроку «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».

Игорь Федотов футбольный арбитр «На 33-й минуте надо было показывать вторую жёлтую карточку игроку «Спартака» за грубую игру. Тот в безрассудной манере наступил сопернику на голеностоп».

Итоговая таблица ошибок судей РПЛ