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Судейство в РПЛ-2022/2023, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

Итоговая таблица ошибок судей в РПЛ. «Спартаку» помогали чаще всего
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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А тяжелее всего пришлось команде Гончаренко.

Завершён очередной розыгрыш РПЛ, поэтому пришло время подводить итоги. «Чемпионат» публикую итоговую таблицу судейских ошибок в сезоне-2022/2023 на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА

Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА

Фото: РИА Новости

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публиковали таблицу в течение всего сезона. У вас есть возможность ознакомиться с хронологией с самого 1-го тура.

Ошибки судей в 30-м туре

В заключительном туре арбитры совершили две грубые ошибки. Любопытно, что в обоих случаях выгоду получили московские клубы.

  • Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом».
  • Алексей Амелин не показал вторую жёлтую карточку игроку «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 33-й минуте надо было показывать вторую жёлтую карточку игроку «Спартака» за грубую игру. Тот в безрассудной манере наступил сопернику на голеностоп».

Подробный разбор работы арбитров в 30-м туре:
«Арбитр матча «Крылья» — «Спартак» «поплыл». Это беда». Разбор судейства в 30-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Арбитр матча «Крылья» — «Спартак» «поплыл». Это беда». Разбор судейства в 30-м туре РПЛ

Итоговая таблица ошибок судей РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Урал»115-6
«Локомотив»105-5
«Торпедо»61-5
«Крылья Советов»94-5
«Динамо»64-2
«Ростов»86-2
ЦСКА45-1
«Краснодар»770
«Сочи»440
«Химки»67+1
«Ахмат»57+2
«Факел»58+3
«Зенит»25+3
«Оренбург»610+4
«Пари НН»611+5
«Спартак»613+7
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