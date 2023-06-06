Итоговая таблица ошибок судей в РПЛ. «Спартаку» помогали чаще всего

Завершён очередной розыгрыш РПЛ, поэтому пришло время подводить итоги. «Чемпионат» публикую итоговую таблицу судейских ошибок в сезоне-2022/2023 на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА
Фото: РИА Новости
Предыдущие ошибки арбитров
Мы публиковали таблицу в течение всего сезона. У вас есть возможность ознакомиться с хронологией с самого 1-го тура.
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 21-го тура;
- таблица после 22-го тура;
- таблица после 23-го тура;
- таблица после 24-го тура;
- таблица после 25-го тура;
- таблица после 26-го тура;
- таблица после 27-го тура;
- таблица после 28-го тура;
- таблица после 29-го тура.
Ошибки судей в 30-м туре
В заключительном туре арбитры совершили две грубые ошибки. Любопытно, что в обоих случаях выгоду получили московские клубы.
- Павел Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом».
- Алексей Амелин не показал вторую жёлтую карточку игроку «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».
«На 33-й минуте надо было показывать вторую жёлтую карточку игроку «Спартака» за грубую игру. Тот в безрассудной манере наступил сопернику на голеностоп».
Итоговая таблица ошибок судей РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Урал»
|11
|5
|-6
|«Локомотив»
|10
|5
|-5
|«Торпедо»
|6
|1
|-5
|«Крылья Советов»
|9
|4
|-5
|«Динамо»
|6
|4
|-2
|«Ростов»
|8
|6
|-2
|ЦСКА
|4
|5
|-1
|«Краснодар»
|7
|7
|0
|«Сочи»
|4
|4
|0
|«Химки»
|6
|7
|+1
|«Ахмат»
|5
|7
|+2
|«Факел»
|5
|8
|+3
|«Зенит»
|2
|5
|+3
|«Оренбург»
|6
|10
|+4
|«Пари НН»
|6
|11
|+5
|«Спартак»
|6
|13
|+7
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