«Арбитр матча «Крылья» — «Спартак» «поплыл». Это беда». Разбор судейства в 30-м туре РПЛ

Российский футбольный сезон практически завершён! Впереди ещё стыковые матчи между командами из РПЛ и Первой лиги, но все 30 туров в элите уже сыграны. Последний игровой день получился сжатым — матчи по традиции проходили в одно время, так что некоторые моменты вы могли упустить. Например, работу арбитров.

Специально для «Чемпионата» судейство в 30-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Локомотив» — «Торпедо» — 3:1

В матчах, где не было VAR, судьи отработали хорошо. Отличная работа у Чебана, очень понравилась. Самостоятельно разобрался, назначил 11-метровый в ворота «Торпедо» и показал жёлтую карточку, потому что удар шёл в створ ворот. И вообще он принимал нормальные и понятные решения.

Оценка Сергея Чебана — 8,5.

«Оренбург» — «Динамо» — 3:0

На этом матче работал Иванов. На 90+3-й минуте он не показал жёлтую карточку за грубую игру. Ну не показал и не показал — общая картинка всё равно хорошая. Иванов везде бегал, а почему? Потому что нет VAR? Судьи понимают, что им никто не поможет, что надо выходить, искать угол обзора.

Оценка Сергея Иванова — 8,3.

Сергей Иванов Фото: vk.com/fcorenburg

«Урал» — «Сочи» — 1:0

Тоже без VAR — и всё хорошо у Москалёва. Носился как угорелый! Принимал правильные решения, и все его слушали, потому что он находился рядом и не залипал в наушник. Надо VAR отменить, что ли, чтобы они начали нормально судить? Или всё-таки сказать товарищам на VAR, что не надо разговаривать в эфире? Пускай судья вас не слышит, не надо ничего выдумывать.

Оценка Владимира Москалёва — 8,4.

«Пари НН» — «Химки» — 2:0

Казарцев работал с VAR, но тоже хорошо. Правда, так как это Казарцев, он всё же отличился — напялил жёлтые гетры, хотя арбитры договорились судить в чёрных. Надо же как-то выделиться, чтобы его запомнили.

Оценка Василия Казарцева — 8,4.

Василий Казарцев Фото: vk.com/fcnn_ru

«Зенит» — «Факел» — 1:0

Чистяков хорошо работал, старался. На 42-й и 63-й минутах не показал жёлтые карточки футболистам «Зенита» за грубую игру. Несмотря на это, арбитр держал игру. Нормально, учитывая, что для «Факела» матч был важным. Хорошо, что Чистяков никуда не полез.

Оценка Артёма Чистякова — 8,2.

«Ахмат» — «Краснодар» — 2:2

Единственная ошибка Шафеева: на 90+3-й минуте он не показал жёлтую карточку футболисту «Ахмата» за неуважение к игре. И по-прежнему есть проблема с весом. Видно, что Шафеев старается сбросить, но у него не получается.

Оценка Рафаэля Шафеева — 8,3.

Рафаэль Шафеев Фото: vk.com/fckrasnodar

ЦСКА — «Ростов» — 4:1

Кукуян был наказан и не работал три тура. Теперь ему дали матч за второе место. Картинка хорошая, претензий к арбитру у меня нет. Но смутил момент на 14-й минуте, когда Кукуян назначил 11-метровый в ворота «Ростова» после просмотра повтора. VAR мог позвать арбитра, потому что тот, возможно, что-то не так объяснил. Но я не понимаю что, учитывая идеальную позицию у Кукуяна. Это не явная и очевидная ошибка — Чалов начал падать ещё в момент наступа. Но Кукуян пошёл на VAR, назначил 11-метровый и вдобавок показал игроку «Ростова» жёлтую карточку за безрассудные действия. Мне это вообще непонятно, тем более от такого арбитра.

Оценка Павла Кукуяна — 7,4. Минус балл за то, что принял правильное решение и поменял его на неправильное.

«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:0

А вот у Амелина беда. Так хорошо шёл, а тут получил назначение на ответственный матч и «поплыл». Скорее всего, не справился с давлением.

На 33-й минуте надо было показывать вторую жёлтую карточку Игнатову за грубую игру. Игроку «Спартака» в безрассудной манере наступил сопернику на голеностоп. На 62-й минуте Амелин не назначил 11-метровый в ворота «Крыльев», хотя тот же Чебан в аналогичной ситуации указал на «точку». Карасёв на VAR вмешался, и Амелин изменил решение, но всё равно это ошибка. И на 73-й минуте арбитр не показал жёлтую игроку «Крыльев» за грубую игру.

Были ещё моменты с жёлтыми карточками, но они уже ни на что не влияют. И во время потасовки надо было каждому по жёлтой давать, и Зобнина наказывать. Джикию вообще стоило сразу удалять, а не через жёлтую выходить. Он выскочил на поле, плюс было неспортивное поведение в виде оскорбления судьи. Тут либо сразу две жёлтые показывать надо, либо красную. Я бы выбрал второй вариант.

Оценка Алексея Амелина — 7,3.

В плане судейства этот сезон был хуже, чем предыдущий. Надо менять людей в ЭСК и инспекторов, разговаривать с некоторыми арбитрами, которые занимают несколько должностей и при этом работают на матчах РПЛ. Сделать так, чтобы судьи находились в равных условиях.