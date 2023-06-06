«Спартак» чаще всех шёл вторым в последние 5 сезонов. Но лучший клуб после «Зенита» не он

Пять лет подряд в РПЛ один чемпион, но вот тройка, к счастью для интриги, за эти годы менялась. Статистика такая:
– «Локомотив» 🥈 🥈 🥉
– «Спартак» 🥈🥉
– «Краснодар» 🥉 🥉
– ЦСКА 🥈
– «Сочи» 🥈
– «Динамо» 🥉
Cобрали в видео, как менялось положение медалистов на протяжении каждого из сезонов.
Сезон-2018/2019
🥇 «Зенит» – 30 туров на первом месте.
🥈 «Локомотив» – 10 туров на втором месте, 3 тура на третьем.
🥉 «Краснодар» – 12 туров на втором месте, 9 туров – на третьем.
Хвича Кварацхелия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Зенит» занял первую строчку в первом туре и так с неё и не слез в течение всего сезона! А вот серебряный медалист «Локо» начал чемпионат с девятого места, потом падал на 11-е и даже на 14-е, впервые забравшись на второе к 13-му туру. Тогда, кстати, расположение тройки в таблице было точно таким же, как и в конце чемпионата, но «Локо» по итогам следующего матча уступил место «Краснодару». А вот после 23-го тура никаких изменений уже не было – тройка сформировалась и не менялась вплоть до конца чемпионата.
Кто ещё занимал второе место:
- «Спартак» – 4 тура.
- «Рубин» – 2 тура.
- Ещё по разу ЦСКА и «Ростов».
Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2018/2019:
Сезон-2019/2020
🥇 «Зенит» – 22 тура на первом месте, 4 тура на втором, 1 тур – на третьем.
🥈 «Локомотив» – 2 тура на первом месте, 14 туров на втором, 3 тура – на третьем.
🥉 «Краснодар» – 3 тура на первом месте, 3 тура на втором месте, 12 туров – на третьем.
Этот сезон получился поинтереснее – по итогам первого тура таблицу возглавил не «Зенит», а «Крылья Советов». После второго – «Урал» («Зенит» был вторым). Петербуржский клуб даже падал до пятого места – после 7-го тура и после 11-го, но с 14-го прочно занял первую строчку, откуда больше не слезал до конца чемпионата.
Марко Николич и Ведран Чорлука
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Итоговые места были смоделированы уже по итогам 6-го тура, но потом началась чехарда – первыми успели побыть и «Краснодар», и «Локо», и ЦСКА. «Локомотив» был и третьим, и четвёртым, и пятым, пока в 22-м туре не закрепился на втором месте. «Краснодар» помотало примерно в этом же диапазоне, но одновременно с «Локо» клуб занял третью строчку, только один раз с неё свалившись — по итогам 27-го тура.
Кто ещё занимал второе место:
- «Ростов» – 6 туров.
- ЦСКА – 2 тура.
- «Спартак» и «Урал» по одному разу.
Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2019/2020:
Сезон-2020/2021
🥇 «Зенит» – 24 тура на первом месте, 4 тура на втором, 1 тур – на третьем.
🥈 «Спартак» – 2 тура на первом месте, 15 туров на втором, 9 туров – на третьем.
🥉 «Локомотив» – 3 тура на втором месте, 8 туров – на третьем.
Доменико Тедеско и Джордан Ларссон
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Всё стабильно – «Зенит» снова бóльшую часть сезона первый. Вторым стал «Спартак», который в четвёртом туре поднялся в тройку (даже первым успел побыть!) и с тех пор выпал из неё всего один раз – по итогам 20-го тура клуб стал четвёртым. Всё остальное время команду штормило между вторым и третьим местами, и даже в концовке было два тура, когда она менялась с «Локомотивом» строчками.
А вот «Локо» с 4-го по 23-й тур не был даже в тройке – клуб скакал с 10-й строчки на восьмую, потом были и седьмое, и шестое, и пятое места. Только к концовке команда смогла вернуться в топ.
Кто ещё занимал второе место:
- ЦСКА – 6 туров.
- «Динамо» и «Сочи» по разу.
Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2020/2021:
Сезон-2021/2022
🥇 «Зенит» – 28 туров на первом месте, 2 тура – на втором.
🥈 «Сочи» – 4 тура на втором месте, 12 туров на третьем.
🥉 «Динамо» – 20 туров на втором месте, 5 туров – на третьем.
«Зенит» в том сезоне только два раза был не первым – по итогам 1-го и 5-го туров. Всё остальное время петербуржский клуб прочно держался на первой строчке, никого к себе не подпуская. «Динамо», в свою очередь, бóльшую часть сезона было вторым, но в последнем туре упустило серебро, отдав его «Сочи».
Матео Кассьерра
Фото: vk.com/pfcsochi
Удивительно, что при этом сочинский клуб за все 30 туров лишь трижды занимал вторую строчку, всё остальное время будучи либо третьим, либо четвёртым.
Кто ещё занимал второе место:
- «Рубин» – 3 тура.
- «Локомотив» — 1 тур.
Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2021/2022:
Сезон-2022/2023
🥇 «Зенит» – 26 туров на первом месте, 1 тур – на втором.
🥈 ЦСКА – 2 тура на первом месте, 7 туров — на втором, 8 туров — на третьем.
🥉 «Спартак» – 1 тур на первом месте, 11 туров на втором, 11 туров – на третьем.
«Зенит» начал с шестого места, потом поднялся на четвёртое, следом — на второе и с 6-го тура уже не покидал первую строчку. Впрочем, ничего нового. А вот ЦСКА, который в итоге взял серебро, выйдя на второе место в 28-м туре, бóльшую часть сезона провёл между третьей и пятой строчками. «Ростов», который в итоге стал четвёртым, был вторым в этом сезоне дольше, чем ЦСКА (8 туров). «Спартак» провёл равное количество времени на втором и третьем местах, гораздо реже ЦСКА опускаясь в пятёрку.
Кто ещё занимал второе место:
- «Ростов» – 8 туров.
- «Сочи» и «Динамо» по разу.
Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2022/2023:
Сводная статистика пяти сезонов
– «Зенит» – абсолютный гегемон первого места: клуб за пять сезонов 130 туров держался во главе таблицы! А это 87% от общего количества.
– Лидер по второму месту – «Спартак» – 31 тур. На втором месте «Локо», который за эти годы дважды брал серебро.
– Лидер по количеству туров на третьем месте – ЦСКА (25).
|Команда
|1-е место
|2-е место
|3-е место
|«Зенит»
|130 туров
|11 туров
|1 тур
|«Локомотив»
|3 тура
|28 туров
|18 туров
|«Спартак»
|3 тура
|31 тур
|22 тура
|«Ростов»
|-
|15 туров
|23 тура
|«Краснодар»
|4 тура
|15 туров
|23 тура
|ЦСКА
|2 тура
|16 туров
|25 туров
|«Динамо»
|-
|22 тура
|5 туров
|«Сочи»
|-
|6 туров
|5 туров
Общее количество очков у первой тройки за эти годы такое:
– «Зенит» – 336
– «Локомотив» – 262
– ЦСКА – 259
– «Краснодар» – 247
– «Спартак» – 237
– «Динамо» – 222
– «Ростов» – 220
– «Сочи» – 180 (в сезоне-2018/2019 клуб не играл в РПЛ).
Разрыв между лидером и вторым местом – 74 очка. Уникален случай «Спартака» – шли вторыми больше всех, но серебро – только одно, а по очкам – только пятые. За «Зенитом» же за эти пять лет, конечно, никто не мог угнаться, но зато дальше не так плотно – ЦСКА не дотянул до «Локо» всего три очка.
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