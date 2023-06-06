Показываем, как менялось положение тройки лидеров с сезона 2018/2019. И как «Локо» пришёл к успеху.

«Спартак» чаще всех шёл вторым в последние 5 сезонов. Но лучший клуб после «Зенита» не он

Пять лет подряд в РПЛ один чемпион, но вот тройка, к счастью для интриги, за эти годы менялась. Статистика такая:

– «Локомотив» 🥈 🥈 🥉

– «Спартак» 🥈🥉

– «Краснодар» 🥉 🥉

– ЦСКА 🥈

– «Сочи» 🥈

– «Динамо» 🥉

Cобрали в видео, как менялось положение медалистов на протяжении каждого из сезонов.

Сезон-2018/2019

🥇 «Зенит» – 30 туров на первом месте.

🥈 «Локомотив» – 10 туров на втором месте, 3 тура на третьем.

🥉 «Краснодар» – 12 туров на втором месте, 9 туров – на третьем.

Хвича Кварацхелия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» занял первую строчку в первом туре и так с неё и не слез в течение всего сезона! А вот серебряный медалист «Локо» начал чемпионат с девятого места, потом падал на 11-е и даже на 14-е, впервые забравшись на второе к 13-му туру. Тогда, кстати, расположение тройки в таблице было точно таким же, как и в конце чемпионата, но «Локо» по итогам следующего матча уступил место «Краснодару». А вот после 23-го тура никаких изменений уже не было – тройка сформировалась и не менялась вплоть до конца чемпионата.

Кто ещё занимал второе место:

«Спартак» – 4 тура.

«Рубин» – 2 тура.

Ещё по разу ЦСКА и «Ростов».

Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2018/2019:

Сезон-2019/2020

🥇 «Зенит» – 22 тура на первом месте, 4 тура на втором, 1 тур – на третьем.

🥈 «Локомотив» – 2 тура на первом месте, 14 туров на втором, 3 тура – на третьем.

🥉 «Краснодар» – 3 тура на первом месте, 3 тура на втором месте, 12 туров – на третьем.

Этот сезон получился поинтереснее – по итогам первого тура таблицу возглавил не «Зенит», а «Крылья Советов». После второго – «Урал» («Зенит» был вторым). Петербуржский клуб даже падал до пятого места ­– после 7-го тура и после 11-го, но с 14-го прочно занял первую строчку, откуда больше не слезал до конца чемпионата.

Марко Николич и Ведран Чорлука Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итоговые места были смоделированы уже по итогам 6-го тура, но потом началась чехарда – первыми успели побыть и «Краснодар», и «Локо», и ЦСКА. «Локомотив» был и третьим, и четвёртым, и пятым, пока в 22-м туре не закрепился на втором месте. «Краснодар» помотало примерно в этом же диапазоне, но одновременно с «Локо» клуб занял третью строчку, только один раз с неё свалившись — по итогам 27-го тура.

Кто ещё занимал второе место:

«Ростов» – 6 туров.

ЦСКА – 2 тура.

«Спартак» и «Урал» по одному разу.

Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2019/2020:

Сезон-2020/2021

🥇 «Зенит» – 24 тура на первом месте, 4 тура на втором, 1 тур – на третьем.

🥈 «Спартак» – 2 тура на первом месте, 15 туров на втором, 9 туров – на третьем.

🥉 «Локомотив» – 3 тура на втором месте, 8 туров – на третьем.

Доменико Тедеско и Джордан Ларссон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Всё стабильно – «Зенит» снова бóльшую часть сезона первый. Вторым стал «Спартак», который в четвёртом туре поднялся в тройку (даже первым успел побыть!) и с тех пор выпал из неё всего один раз – по итогам 20-го тура клуб стал четвёртым. Всё остальное время команду штормило между вторым и третьим местами, и даже в концовке было два тура, когда она менялась с «Локомотивом» строчками.

А вот «Локо» с 4-го по 23-й тур не был даже в тройке – клуб скакал с 10-й строчки на восьмую, потом были и седьмое, и шестое, и пятое места. Только к концовке команда смогла вернуться в топ.

Кто ещё занимал второе место:

ЦСКА – 6 туров.

«Динамо» и «Сочи» по разу.

Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2020/2021:

Сезон-2021/2022

🥇 «Зенит» – 28 туров на первом месте, 2 тура – на втором.

🥈 «Сочи» – 4 тура на втором месте, 12 туров на третьем.

🥉 «Динамо» – 20 туров на втором месте, 5 туров – на третьем.

«Зенит» в том сезоне только два раза был не первым – по итогам 1-го и 5-го туров. Всё остальное время петербуржский клуб прочно держался на первой строчке, никого к себе не подпуская. «Динамо», в свою очередь, бóльшую часть сезона было вторым, но в последнем туре упустило серебро, отдав его «Сочи».

Матео Кассьерра Фото: vk.com/pfcsochi

Удивительно, что при этом сочинский клуб за все 30 туров лишь трижды занимал вторую строчку, всё остальное время будучи либо третьим, либо четвёртым.

Кто ещё занимал второе место:

«Рубин» – 3 тура.

«Локомотив» — 1 тур.

Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2021/2022:

Сезон-2022/2023

🥇 «Зенит» – 26 туров на первом месте, 1 тур – на втором.

🥈 ЦСКА – 2 тура на первом месте, 7 туров — на втором, 8 туров — на третьем.

🥉 «Спартак» – 1 тур на первом месте, 11 туров на втором, 11 туров – на третьем.

«Зенит» начал с шестого места, потом поднялся на четвёртое, следом — на второе и с 6-го тура уже не покидал первую строчку. Впрочем, ничего нового. А вот ЦСКА, который в итоге взял серебро, выйдя на второе место в 28-м туре, бóльшую часть сезона провёл между третьей и пятой строчками. «Ростов», который в итоге стал четвёртым, был вторым в этом сезоне дольше, чем ЦСКА (8 туров). «Спартак» провёл равное количество времени на втором и третьем местах, гораздо реже ЦСКА опускаясь в пятёрку.

Кто ещё занимал второе место:

«Ростов» – 8 туров.

«Сочи» и «Динамо» по разу.

Как менялось положение команд, которые финишировали в тройке в сезоне-2022/2023:

Сводная статистика пяти сезонов

– «Зенит» – абсолютный гегемон первого места: клуб за пять сезонов 130 туров держался во главе таблицы! А это 87% от общего количества.

– Лидер по второму месту – «Спартак» – 31 тур. На втором месте «Локо», который за эти годы дважды брал серебро.

– Лидер по количеству туров на третьем месте – ЦСКА (25).

Команда 1-е место 2-е место 3-е место «Зенит» 130 туров 11 туров 1 тур «Локомотив» 3 тура 28 туров 18 туров «Спартак» 3 тура 31 тур 22 тура «Ростов» - 15 туров 23 тура «Краснодар» 4 тура 15 туров 23 тура ЦСКА 2 тура 16 туров 25 туров «Динамо» - 22 тура 5 туров «Сочи» - 6 туров 5 туров

Общее количество очков у первой тройки за эти годы такое:

– «Зенит» – 336

– «Локомотив» – 262

– ЦСКА – 259

– «Краснодар» – 247

– «Спартак» – 237

– «Динамо» – 222

– «Ростов» – 220

– «Сочи» – 180 (в сезоне-2018/2019 клуб не играл в РПЛ).

Разрыв между лидером и вторым местом – 74 очка. Уникален случай «Спартака» – шли вторыми больше всех, но серебро – только одно, а по очкам – только пятые. За «Зенитом» же за эти пять лет, конечно, никто не мог угнаться, но зато дальше не так плотно – ЦСКА не дотянул до «Локо» всего три очка.