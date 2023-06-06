Новая команда Бензема сильнее, чем у Роналду. А тренером Карима будет экс-вратарь «Динамо»

Карим Бензема вслед за Криштиану Роналду уехал в Саудовскую Аравию. Однако действующий обладатель «Золотого мяча» перешёл в другой клуб – «Аль-Иттихад» из Джидды. Давайте познакомимся с новой командой французского нападающего, которая, между прочим, опередила «Аль-Наср» Роналду в борьбе за золотые медали сезона-2022/2023.

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Что за клуб выбрал Карим Бензема?

На днях суверенный фонд Саудовской Аравии, созданный от имени правительства для вложения средств, объявил о приобретении четырёх крупнейших футбольных клубов страны – «Аль-Насра», «Аль-Иттихада», «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляля». Public Investment Fund уже владеет одним из топ-клубов Европы – «Ньюкаслом», а теперь продолжит привлечение звёзд мирового футбола в Саудовскую Аравию. Фактически фонд будет подписывать и распределять по командам игроков статуса Роналду, Лионеля Месси или Бензема.

Очевидно, француз выбрал «Аль-Иттихад», так как это чемпион страны, который сыграет не только в азиатской Лиге чемпионов, но и на клубном чемпионате мира в декабре 2023-го. Для чёрно-жёлтых это золото стало первым с 2009 года и девятым за 95 лет существования клуба. Кстати, старейшего в стране. Интересно, что, когда Роналду приехал в Саудовскую Аравию, таблицу чемпионата возглавлял «Аль-Наср», однако команда из Джидды утёрла нос конкуренту и его суперзвезде.

С середины января «Аль-Иттихад» выиграл 15 из 18 матчей чемпионата. Переиграли в том числе «Аль-Наср» с Криштиану на своём поле – 1:0. К слову, в конце января «Аль-Иттихад» завоевал и Суперкубок Саудовской Аравии, одолев на пути к трофею в полуфинале «Аль-Наср» (3:1). После той встречи болельщики чёрно-жёлтых провоцировали Роналду выкриками «Месси! Месси!»

Криштиану Роналду в матче с «Аль-Иттихадом» Фото: Khalid Alhaj/Getty Images

«Аль-Иттихад» проводит домашние матчи на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Это многофункциональный стадион и спортивный комплекс, расположенный в 30 км к северу от Джидды. Вторая по вместительности арена в Саудовской Аравии: трибуны могут принять 62 345 зрителей. Открыт стадион был в 2014 году.

Лучший период в истории «Аль-Иттихада» – середина 2000-х. Тогда чёрно-жёлтые дважды подряд выиграли азиатскую Лигу чемпионов. Особенно потрясающим получился двухматчевый финал с южнокорейским «Соннамом» в 2004 году. Дома команда из Джидды проиграла – 1:3, пропустив первый гол от российского легионера «Соннама» Дениса Лактионова. Но на выезде «Аль-Иттихад» разгромил соперника со счётом 5:0!

Именно «Аль-Иттихад» считается наиболее популярным клубом страны. Самые принципиальные матчи для чёрно-жёлтых – дерби с «Аль-Ахли». Это их соседи из Джидды. Есть в Саудовской Аравии и своё «эль класико»: встречи «Аль-Иттихада» с «Аль-Хилялем», который представляет столицу страны Эр-Рияд.

Добавим, что в 1990-е за «Аль-Иттихад» выступали российские легионеры – экс-игроки ЦСКА Владимир Татарчук и Олег Сергеев. А в сезоне-2018/2019 команду возглавлял бывший тренер «Локомотива» Славен Билич. Впрочем, хорват продержался в Джидде всего четыре с половиной месяца.

Кто ещё из легионеров играет за «Аль-Иттихад»?

Самая известная фигура в «Аль-Иттихаде» не кто-то из игроков, а нынешний главный тренер – Нуну Эшпириту Санту. Весь мир знает 49-летнего португальца как бывшего коуча «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона», а мы помним его ещё и как вратаря «Динамо». В 2005 году Нуну зарабатывал на жизнь игрой в России, правда, провёл за московскую команду всего 12 матчей.

Португальцу хватило сезона, чтобы построить чемпионскую команду. Нуну принял «Аль-Иттихад» в июле 2022-го, выиграл с ним 26 матчей из 35 и два трофея. Только Кубок Саудовской Аравии не покорился – чёрно-жёлтые вылетели в полуфинале от «Аль-Хиляля». В марте и апреле Нуну признавали тренером месяца в чемпионате.

В составе каждого клуба высшего дивизиона может быть восемь легионеров, но в заявку на матч почему-то разрешено включать только семерых. «Аль-Иттихад» полностью выбрал квоту. За команду из Джидды выступают четыре бразильца – голкипер Марсело Гроэ (оценивается в € 600 тыс., по версии Transfermarkt), полузащитники Игор Коронадо (€ 6 млн, самый дорогой игрок клуба) и Бруно Энрике (€ 700 тыс.), а также нападающий Ромариньо (€ 4,5 млн). Между прочим, Марсело Гроэ имеет небольшой опыт выступлений за сборную Бразилии.

Есть в составе «Аль-Иттихада» и два игрока сборной Египта – защитник Ахмед Хегази (€ 2,5 млн) и полузащитник Тарек Хамед (€ 600 тыс.). Помимо них, в заявке чёрно-жёлтых присутствуют вингер сборной Анголы Элдер Кошта (€ 3,5 млн) и нападающий сборной Марокко Абдерразак Хамдалла (€ 3 млн).

Как раз Хамдалла – лучший снайпер «Аль-Иттихада». Он забил 21 мяч в чемпионате Саудовской Аравии и выиграл гонку бомбардиров. В топ-7 попал и Ромариньо с 13 голами. Игор Коронадо – второй ассистент лиги, он отдал 13 голевых передач. Голкипер Марсело Гроэ выдал больше всего «сухарей» (18). Вообще, «Аль-Иттихад» пропустил всего 13 мячей за 30 туров. Самая надёжная оборона в лиге сделала чёрно-жёлтых чемпионами Саудовской Аравии.

Новой звездой «Аль-Иттихада» станет Бензема. Очевидно, его появление в команде вынудит руководство клуба из Джидды избавиться от кого-то из пары Хамдалла – Ромариньо. Скорее всего, Карим будет не последним известным игроком, который пополнит состав чёрно-жёлтых летом 2023-го. По слухам, ведутся переговоры с Н’Голо Канте из «Челси». Связывали с «Аль-Иттихадом» и имя Месси, но теперь Лео «отправляют» в «Аль-Хиляль».