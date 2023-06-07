«Факел» в гостях у «Енисея», «Родина» принимает «Пари НН». Первые стыковые матчи! LIVE

Чемпионат России завершён. Определились все: чемпион, призёры, середняки, вылетевшие. Для них сезон закончен. А вот для 13-й и 14-й команд РПЛ он ещё продолжается. «Факел» и «Пари НН» ждут стыковые матчи за право остаться в элите на следующий сезон. Противостоять им будут представители Первой лиги – «Енисей» и «Родина» соответственно.

Первый матч представители низшего дивизиона проведут дома – это может дать определённое преимущество. «Енисей», например, вообще обладает важной опцией – он играет в манеже, где соперники, привыкшие действовать на открытом воздухе, регулярно испытывают проблемы. Правда, в РПЛ это красноярцам не помогло: они бывали в элите лишь однажды – в сезоне-2018/2019, но закончили его на последнем месте.

Что касается «Родины», то для неё сегодня исторический момент – ещё никогда молодой московский клуб не был так близок к Премьер-Лиге. Осталось удачно сыграть с командой Сергея Юрана в Сокольниках. На бумаге состав нижегородцев куда качественнее и разнообразнее. Но тот же «Акрон» в Кубке России доказал: не всё решают известные фамилии на спине.