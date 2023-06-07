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«Факел» — «Енисей», «Родина» — «Пари НН», прямая онлайн-трансляция первых стыковых матчей РПЛ, видео, 7 июня 2023 года

«Факел» в гостях у «Енисея», «Родина» принимает «Пари НН». Первые стыковые матчи! LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
Евсеев, Юран, Парфёнов, Гаранин
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Старт битвы за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

Чемпионат России завершён. Определились все: чемпион, призёры, середняки, вылетевшие. Для них сезон закончен. А вот для 13-й и 14-й команд РПЛ он ещё продолжается. «Факел» и «Пари НН» ждут стыковые матчи за право остаться в элите на следующий сезон. Противостоять им будут представители Первой лиги – «Енисей» и «Родина» соответственно.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
07 июня 2023, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч представители низшего дивизиона проведут дома – это может дать определённое преимущество. «Енисей», например, вообще обладает важной опцией – он играет в манеже, где соперники, привыкшие действовать на открытом воздухе, регулярно испытывают проблемы. Правда, в РПЛ это красноярцам не помогло: они бывали в элите лишь однажды – в сезоне-2018/2019, но закончили его на последнем месте.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
07 июня 2023, среда. 18:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается «Родины», то для неё сегодня исторический момент – ещё никогда молодой московский клуб не был так близок к Премьер-Лиге. Осталось удачно сыграть с командой Сергея Юрана в Сокольниках. На бумаге состав нижегородцев куда качественнее и разнообразнее. Но тот же «Акрон» в Кубке России доказал: не всё решают известные фамилии на спине.

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