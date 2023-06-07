Мощный разогрев перед ЛЧ! Финал Лиги конференций. «Фиорентина» против «Вест Хэма». LIVE

Сегодня, 7 июня, состоится финал Лиги конференций. Матч за третий по значимости еврокубок пройдёт на «Фортуна Арене» в Праге. За трофей сразятся «Фиорентина» и «Вест Хэм». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Зарубу «Фиорентины» и «Вест Хэма» можно рассмотреть с нескольких сторон. Например, это будет противостояние одних из лучших бомбардиров турнира: Артур Кабрал забил восемь мячей, у Майкла Антонио на один меньше.

В ассистентах тоже интересная ситуация – Кристиано Бираги, лидер турнира по этому показателю, сделал семь голевых, тогда как у англичан в составе результативные передачи ровным слоем размазаны сразу по нескольким футболистам: Максвеллу Корне (3), Аарону Крессуэллу, Томашу Соучеку, Джарроду Боуэну и Мохамеду Бенрахма (все – по две).

Что касается вратарей, то Альфонс Ареола пропускает в среднем 0,57 гола за матч в Лиге конференций, тогда как его соперник по финалу из Италии – Пьетро Терраччано – 0,9 гола.

Тренерское соперничество тоже вызывает интерес, ведь встречаются специалисты разных поколений. 60-летний Дэвид Мойес два десятка лет работает в АПЛ, тогда как 45-летний Винченцо Итальяно не так давно трудится в Серии А – с августа 2021 года.