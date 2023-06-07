Дзюба, Родригао, Зиньковский, Мойзес, Гарре, Пиняев: чей трансфер лучший в сезоне РПЛ?

Мы продолжаем подводить итоги РПЛ. Про главные скандалы, лучших игроков, тренеров и судей уже написали, а теперь пора выбрать лучший трансфер (аренда – тоже ок) сезона. Кандидаты – традиционно от нас (некоторые наши авторы не смогли даже выбрать одного – так классно поработали клубы), ну а вы можете управлять итоговыми местами футболистов сами.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один трансфер круче другого, а кто-то, может, вообще не заслужил находиться в этом рейтинге.
Сергей Пиняев, «Крылья Советов» → «Локомотив»
Выбор Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»
Пиняев – одна из главных молодых звёзд России. Я бы поставил его в этот рейтинг, даже если бы после перехода в «Локо» Сергей ни разу не вышел на поле. Потому что подписать такого парня – это джекпот. Но Пиняев на поле выходил. Пусть не так часто (мешали травмы), набралось девять матчей в РПЛ (по 56 минут в среднем), но свои два гола забил. Хотя в случае Сергея – кому есть дело до этих цифр? Когда мяч у него – это взрыв. Пиняев обыгрывает, отдаёт, бьёт, тащит мяч, беря ответственность на себя. И это в 18 лет.
Сергей уже заинтересовал «Зенит», уверен, и в Европу (а именно туда надо стремиться) уедет. И достаточно скоро. Ведь он будет только прогрессировать. Так что переход Сергея – лучшее вложение российского клуба в ушедшем сезоне. «Локо» можно только поздравить.
Артём Дзюба, «Локомотив»
Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»
Мне кажется, у многих из нас есть эта проблема. Мы не можем отделить имидж футболиста от его игровых качеств. Я понимаю, почему Дзюба многим неприятен. Может быть, он даже самый конфликтный человек в РПЛ и при этом настаивает, будто у него со всеми хорошие отношения. Да, такое может раздражать, но есть одна малюсенькая деталь.
Он классный футболист.
Если отбросить всю мишуру. Если смотреть сугубо на результаты. Если просто взять игру на поле как главный критерий, то Дзюба – абсолютный топ. Он несколько сезонов подряд был лучшим по системе «гол+пас». Сейчас вернулся из Турции (где не сложилось) и снова всех разносит. У него восемь голов и пять ассистов за 11 матчей в РПЛ. Лучший по «гол+пас» в «Локо», хотя пришёл лишь зимой.
Вы, конечно, будете ставить этому посту минус, потому что недолюбливаете Дзюбу. И всё же где-то в глубине души будете понимать, что именно по игре он действительно хорош.
Максим Глушенков, «Крылья Советов» → «Локомотив»
Выбор Михаила Рождественского, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Рыжая пресса»
Помните, как Глушенков зимой переходил в «Локомотив»? Вся слава досталась Пиняеву — главной надежде российского футбола. А вот Максима, скорее, воспринимали как бонус. Приятный, но всё же бонус. Даже клуб, когда объявлял о двойном трансфере, сделал акцент на Пиняеве.
Довольно быстро стало ясно, что переход Глушенкова недооценён. Максим образовал убойную связку с Артёмом Дзюбой и начал стремительно набирать результативные баллы. В итоге за 13 матчей у Глушенкова набежало пять голов и четыре ассиста.
Вообще, изначально по поводу Глушенкова могло быть всего одно опасение. Это не самый универсальный футболист, который проявляет себя далеко не в каждой системе. «Спартаку» Максим не подошёл совершенно, а вот в «Крыльях» полноценно раскрылся как тонкий игрок с пасом, ударом и футбольным интеллектом. В «Локо» самарская тенденция продолжилась, так что этот трансфер — абсолютный успех. Кстати, Глушенкову всего 23 года, поэтому, если не случится ничего непредвиденного, клуб получит яркого нападающего на долгие годы.
Мойзес, «Интернасьонал» → ЦСКА
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»
Мойзес — самый эффективный переход в этом сезоне. Бразильский защитник пришёл в ЦСКА летом, с ходу стал основным, а к весне набрал такую форму, что поразил вообще всех.
У Федотова бразилец сначала играл на позиции левого латераля, но весной переквалифицировался в левого центрального защитника, который активно подключается к атакам. И на этой позиции Мойзес просто прекрасен. Он почти не даёт себя обводить, а сам по успешным обводкам в атаке вошел в топ-10 игроков РПЛ.
Мойзес за счёт бешеной скорости выключает почти всех оппонентов и при этом сам в атаке создает очень много благодаря перегрузу на фланге атаки. Однозначно главный летний трансфер ЦСКА.
Илья Лантратов, «Химки» → «Локомотив»
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»
Если кто-то в этом сезоне и может побороться с Игорем Акинфеевым за титул лучшего вратаря сезона, так это Игорь Лантратов. Осенью он был очень хорош в «Химках» но в нашем рейтинге важнее тот факт, что зимой он перешёл в «Локомотив».
Там Лантратов продолжил играть на очень высоком уровне. Взлёт команды Галактионова весной напрямую связан с классной игрой голкипера. «Локомотив» этой весной – 15-й по количеству допущенных ударов с игры (больше допустило только «Торпедо»), по касаниям, допущенным в своей штрафной, команда Галактионова — 13-я (больше допустили только «Торпедо», «Химки» и «Оренбург»). То есть защита играла не очень хорошо и допускала очень много моментов у своих ворот, но они нивелировались классной игрой вратаря. Это следует и из статистики предотвращённых голов. По ней Лантратов — лучший вратарь сезона. Он пропустил на 5,6 гола меньше, чем должен был. Кажется, трансфером Лантратова «Локо» закрыл вратарскую позицию на многие годы вперёд. А ещё преградил путь в основу Худякову и Гильерме.
Латиноамериканцы в «Оренбурге»
Выбор Константина Кринского, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «КостяК команды»
Не очень хочется выделять кого-то одного. Просто скажу, что латиноамериканская инъекция сделала из «Оренбурга» одну из самых симпатичных команд РПЛ. Безусловно, все эти ребята – в особенности Вера, Марин, Мансилья и Флорентин – прекрасно вписались в чемпионат России. Теперь их хотят клубы побогаче и с амбициями. А голы и ассисты после кружевных комбинаций на оренбургской синтетике (!) в нашей памяти надолго.
Суммарно у пяти латиноамериканцев 36 результативных действий в РПЛ. Для скромного «Оренбурга», забившего 58 голов, это потрясающий результат. А ведь массовые закупки в чемпионате России, как правило, проваливаются: вспомните португальское «Динамо» из нулевых или аргентинский «Зенит» Роберто Манчини. Забавные воспоминания, согласитесь. «Оренбург» в целом и Марцел Личка в частности сломали этот тренд. А если вспомнить, что на Веру, Марина, Мансилью, Флорентина и Переса клуб потратил всего € 5,2 млн, то респект на Южный Урал летит с удвоенной силой.
Антон Зиньковский, «Крылья Советов» → «Спартак»
Выбор Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»
Присутствие Антона в списке многих, скорее, удивит. Статистика у него (по сравнению с прошлым сезоном) неважная – три гола и два ассиста. В прошлом сезоне было 4+9. Но в игре Антона есть что-то цепляющее. Помните, в первой части сезона Зиньковский чаще выходил на замену? Так, чисто на уровне ощущений, он всегда усиливал игру. От Антона всегда ждёшь классного удара, дриблинга, подачи. Будто в любой момент что-то придумает (такое чувство ещё возникает, когда с мячом Промес или Малком). Да, получалось не всегда. Но и играл Зиньковский в среднем 44 минуты. И не говорим о том, что Зиньковский – лучший футболист лиги. Мы тут говорим о его переходе. А получить такого игрока с нужным паспортом – это точно успех. Ещё и не очень дорого для лидера прошлого сезона по количеству голевых передач (около € 4,5 млн).
Густаво Мантуан, «Коринтианс» → «Зенит»
Выбор Никиты Паглазова, автора «Чемпионата»
«Зенит» грамотно работает на бразильском рынке. Переход Густаво Мантуана – одно из доказательств. Вингер классно показал себя в прошедшем сезоне, исполнив роль «идеального запасного» для Семака. У Мантуана выдающиеся цифры по количеству голов на 90 минут. В среднем он забивал один мяч раз в 92,33 минуты. Всего на счету Густаво шесть голов за 544 минуты в сезоне. Для сравнения, Малкому на один гол понадобилось 102,13 минуты, Промесу – 114,85.
К 20 годам Мантуан уже три раза травмировал крестообразные связки. Удивительно, но это никак не сказалось на игре бразильца за «Зенит». Клуб раздумывает над полноценным трансфером Густаво. Проблема – в сумме перехода. «Зенит» готов заплатить за Мантуана € 2-3 млн, а «Коринтианс» просит больше, из-за чего переговоры затянулись. Учитывая, что ранее петербуржцы не платили за игрока, то в соотношении «цена-качество» переход Густаво – лучший в прошедшем сезоне РПЛ. А в случае ухода Малкома или Клаудиньо Мантуан уверенно займёт их место в стартовом составе.
Бенхамин Гарре, «Расинг» → «Крылья Советов»
Выбор Олега Лысенко, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «Футбыль»
Мы прослышали о нём задолго до того, как впервые увидели. Слава бежала далеко впереди Бенхамина Гарре. Школа «Ман Сити», тренировки с Месси, родной дед — чемпион мира — резюме нового самарца впечатляло. И вместе с тем вызывало недоумение: если он так хорош, что забыл тогда в клубе-середняке забаненной в еврокубках лиги? Сложно было избавиться от ощущения спланированной PR-кампании. Разрекламировали парня что надо.
Чтобы понять, что игрок реально классный, а не случайный пассажир, хватило одного-двух матчей весны. Замена Зиньковскому (или Пиняеву) подъехала качественная. Аргентинец сразу выложил свои главные козыри — виртуозный дриблинг, поставленный удар с левой и высокий игровой интеллект. Этому легионеру не составило труда влиться в играющую, по-хорошему наглую ватагу Осинькина. Они говорят на одном футбольном языке.
Таких ребят неправильно оценивать одними голами/ассистами. Эстетическое удовольствие от игры для футбольного гурмана важнее. Его не измерить цифрами — можно только прочувствовать. Гарре — по этой части. Сколько раз он приводил в восторг хитрющими финтами и неожиданными манёврами! Было видно: человек кайфует на поляне и того же зрителю желает. Не работает — играет! Для чемпионата России такие персонажи — редкость.
Если что, с цифрами у него тоже всё неплохо: 3+1 за неполный круг в чужой стране — годный результат. Да ему и одного гола хватило бы, чтобы оправдать этот трансфер «Крыльев». В последнем туре, «Спартаку», победный. Спасительный! Его Самара точно долго не забудет. Точнее, их — и гол, и автора.
Родригао, «Сочи» → «Зенит»
Выбор Анатолия Романова, автора «Чемпионата»
Мы привыкли к тому, что самые дорогие и качественные покупки в чемпионате России делает «Зенит». В летние и зимние окна завершившегося сезона клуб подписал шестерых новичков. Многие ждали, что в Санкт-Петербурге выстрелят Зелимхан Бакаев или Матео Кассьерра, а прорыв внезапно совершил другой игрок – центральный защитник Родригао.
Изначально трансфер Родригао не выглядел однозначно правильным решением. Да, в «Сочи» бразилец провёл успешный сезон, но, во-первых, играть в тройке центрбеков и в двойке – две большие разницы. Можно вспомнить массу примеров, когда защитник хорош в схеме с тремя центральными, но теряется при смене тактики. Кроме того, манера игры Родригао казалась чуть-чуть авантюрной для футболиста его амплуа. Он рисковал с продвижением мяча, даже попадая под сильный прессинг.
Однако Родригао вписался в оборону «Зенита» как влитой. Лишний риск убрал и превратился в настоящую стену. Играя с Деяном Ловреном (в первой части сезона), с Робертом Ренаном (во второй) или с Дмитрием Чистяковым, действовал надежнее любого из своих партнеров по центру обороны. Даже и не вспомнить явных ошибок Родригао в матчах РПЛ, кроме пенальти, привезённого в домашней игре с ЦСКА ещё в августе 2022-го. В Кубке России была пара ляпов, но очевидно, что в этом турнире все зенитовцы играли ниже своих возможностей из-за недостатка мотивации. В концовке чемпионата, даже выходя на поле с травмой бедра, которая в итоге потребовала операции, бразилец закрывал сильнейших центрфорвардов нашей лиги. Прежде всего Артёма Дзюбу из «Локомотива» и Александра Соболева из «Спартака». Оба ушли с поля без голов или голевых передач.
Родригао стал лучшим в «Зените» по количеству выигранных верховых единоборств за сезон, заблокированных ударов и выносов мяча из штрафной. По точным длинным передачам уступил лишь Дугласу Сантосу и Клаудиньо. Оказалось, что в лице 27-летнего бразильца «Зенит» всего за € 3,5 млн нашёл топового для РПЛ центрального защитника.
- 7 июня 2023
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