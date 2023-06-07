Дзюба, Родригао, Зиньковский, Мойзес, Гарре, Пиняев: чей трансфер лучший в сезоне РПЛ?

Мы продолжаем подводить итоги РПЛ. Про главные скандалы, лучших игроков, тренеров и судей уже написали, а теперь пора выбрать лучший трансфер (аренда – тоже ок) сезона. Кандидаты – традиционно от нас (некоторые наши авторы не смогли даже выбрать одного – так классно поработали клубы), ну а вы можете управлять итоговыми местами футболистов сами.

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один трансфер круче другого, а кто-то, может, вообще не заслужил находиться в этом рейтинге.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.