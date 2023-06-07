«Наверное, не хотел наступить прямо туда. Но делал специально». Хамский поступок в стыках

Первый тайм стыкового матча можно было не смотреть. Сначала многие наверняка привыкали к картинке из красноярского манежа, потому что для зрителей РПЛ это сюрреализм – играть в закрытом помещении летом. Но для «Енисея» – в порядке вещей. Они провели весь сезон в таких условиях и точно не жалеют – это помогло им занять четвёртое место и выйти в стыки с РПЛ. В манеже они проиграли только один раз за 17 матчей – в апреле «Родине» с минимальным счётом. В остальном – либо ничейные результаты, либо, чаще, победы. На открытом воздухе команда не проводит матчи из-за плохого состояния поля стадиона «Центральный». При этом к потенциальному выходу в РПЛ его приводили в норму. Удивительная ситуация.

Вторая причина для пропуска первых 45 минут – качество игры. Ни одного опасного момента, но много борьбы. Статистические ресурсы сообщают о 15 фолах на две команды, но визуальное ощущение иное. Казалось, ни одна атака не длилась больше 40–50 секунд – постоянные паузы из-за грубых нарушений с обеих сторон. Но если к «Факелу» вопросов было меньше, так как они явно привыкали к полю и атмосфере, то подобная игра «Енисея» удивляла. Всё-таки привычные условия явно должны были помочь. Однако всё закончилось лишь двумя ударами в сторону ворот.

Всё интересное началось уже после перерыва. Важным моментом стал выход на поле нападающего «Факела» Евгения Маркова. Он сильно освежил игру впереди – с первых же минут второго тайма стали появляться моменты. Во многом благодаря его участию. Сначала он отнял мяч у соперника и скинул на Акбашева – первый хороший момент, но мяч прошёл выше. Ещё через минуту он уже откатывал Альшину – перекладина. «Факел» увеличивал давление. Казалось, гол неизбежен. А на 57-й минуте он приблизился максимально. Ланин в грубом подкате сбил соперника, Карасёв достал жёлтую. А потом видеоассистенты пригласили его посмотреть повтор. Оказывается, помимо грубого фола, Ланин наступил на Калинина. Просто хамский поступок. Карасёв закономерно отменил жёлтую и показал игроку красную.

Вот как прокомментировал эпизод бывший арбитр Игорь Федотов.

Игорь Федотов бывший арбитр «Игрок «Енисея» Ланин справедливо получил красную карточку. Это агрессивное поведение. Игрок «Факела» прекратил бороться за мяч, боялся нанести травму, а Ланин, смотря на соперника, наступил на него. Наверное, он не хотел наступить прямо туда, но явно делал это специально. Думаю, тут не будет длительной дисквалификации, так как не будет травмы. Может, два матча дадут».

Играя 11 на 10, воронежцы окончательно задавили соперника. Гол был лишь вопросом времени. Но потребовалось 20 минут. Альшин навесил в штрафную, мяч отскочил Божину, тот прострелил на дальнюю штангу, и Марков без особых проблем решил момент.

Парадоксально, но у «Енисея» всё же был один шанс отыграться. На 81-й минуте один из лидеров команды – Никита Глушков – пролетел по флангу и пробил в ближний угол. Но даже не попал в створ.

В концовке оба тренера запустили процесс замен и сбили темп матча. «Енисей» в меньшинстве так и не смог вернуться в игру. И даже ни разу не пробил в створ. Ответный матч пройдёт 10 июня в Воронеже. Но, кажется, с этой парой в стыках всё уже ясно.