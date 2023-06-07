Команда Юрана раскатала московский клуб. Теперь оказаться в РПЛ ему будет сложно. Видео

«Родина» и «Пари НН» провели первый стыковой матч за право играть в РПЛ. Клуб Первой лиги создал немало моментов, однако проиграл с разгромным счётом.

Начало матча получилось очень бодрым. Тимур Сулейманов упал в чужой штрафной площади на 31-й секунде, однако арбитр Кирилл Левников никакого фола не обнаружил. К огромному неудовольствию Сергея Юрана — главный тренер «Пари НН» в изумлении развёл руками. На повторе показалось, что Заурбек Плиев сначала попал по ногам сопернику, но Левников всё-таки не указал на «точку».

На первых минутах гости действовали очень напористо и агрессивно. «Пари НН» активно прессинговал соперника и совершил пару неплохих подходов к воротам «Родины». Вполне справедливо, что эта активность привела к голу. В этом эпизоде не обошлось без ошибки вратаря хозяев. Сергей Айдаров отбил мяч перед собой после несложного удара Дмитрия Рыбчинского. Дальше получилось ещё хуже. Голкипер неудачно выбил мяч, который влетел в ворота рикошетом от Эдгара Севикяна. Очень курьёзный гол!

К слову, 25-летнего Айдарова нельзя назвать основным вратарём «Родины». В этом сезоне он отыграл всего лишь 10 матчей в Первой лиге. Его гораздо чаще оставляли в запасе, чем выпускали на поле. Кстати, у Севикяна до игры с «Родиной» не было ни одного гола в нынешнем сезоне. Эдгар отбегал 14 матчей (10 — в РПЛ, четыре — в Кубке), но так и не огорчил соперников. Зато сделал это в первой стыковой игре, пусть в этом эпизоде ему откровенно повезло.

То ли «Нижний» после этого расслабился, то ли «Родина» осмелела, но в середине тайма хозяева создали два момента. Сначала вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин вытащил мяч из нижнего угла, а потом своим шансом не воспользовался Иван Тимошенко. Лучший бомбардир «Родины» (15 голов в сезоне) целил в дальний угол, но кипер прочитал эпизод и намертво забрал мяч.

«Пари НН» одолел на выезде «Родину» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На последних минутах первой половины Нигматуллин снова показал отменную реакцию. Вратарь потащил тяжелейший мяч после мощного удара Уэсли в ближний угол. Если бы не Артур, то команды ушли бы на перерыв с другим результатом. «Родина» точно наиграла на гол, но реализация оставляла желать лучшего.

В перерыве Юран убрал с поля сразу трёх футболистов. Тренер отправил отдыхать автора гола Севикяна и активного на первых минутах Тимура Сулейманова. Решение оправдало себя на старте второй половины. Вышедший Владислав Яковлев головой замкнул навес Николая Калинского со стандарта.

В целом надо сказать, что Яковлев здорово вышел на замену. Помимо того, что забил, он ещё дважды оказывался в прекрасных позициях для завершающего удара. Но в первом случае спас вратарь, а во втором — нападающий пробил мимо дальнего угла. На последних минутах третий мяч в ворота хозяев забил Альберт Шарипов, который реализовал выход один на один. А ведь он тоже появился на замену!

«Пари НН» спокойно довёл матч до победы и заметно приблизил себя к сохранению места в РПЛ. А хозяева после перерыва действовали менее активно. Сложилось ощущение, что футболисты «Родины» просто смирились с поражением. Ответная игра состоится 10 июня в Нижнем Новгороде.