6 избранных матчей четверга: белоруска в 1/2 финала «РГ», стыки в Италии и Испании

А ещё 8 июня продолжение финала НБА — кто выйдет в серии вперёд?

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏀 3:00: «Майами Хит» — «Денвер Наггетс», плей-офф — НБА, финальная серия, третья игра

Интрига: смогут ли «Хит» воспользоваться преимуществом своей площадки и повести в серии?

После первых двух матчей в Колорадо подопечные Эрика Споэльстры вернулись в родные и привычные края. «Денверу» не удалось зацепиться за все матчи на своей площадке, уступив в прошлый раз. Забавно, но Никола Йокич тогда набрал более 40 очков — во всех встречах нынешнего плей-офф «Наггетс» проигрывали, если у сербского баскетболиста в протоколе было более 40 очков. Продолжение баскетбольных шахмат — следующий ход за Майком Мэлоуном!

«Майами Хит» — «Денвер Наггетс» Фото: Mark J. Terrill/Getty Images

🎾 16:00*: Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», 1/2 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Соболенко во второй финал ТБШ в сезоне?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не знает поражений в этом сезоне на турнирах «Большого шлема». Она завоевала титул на Australian Open, а на «Ролан Гаррос» довела серию победных матчей до 12. В полуфинале ей будет противостоять Каролина Мухова из Чехии, уже выбившая из сетки двух россиянок — Элину Аванесян и Анастасию Павлюченкову, а также восьмую ракетку турнира Марию Саккари из Греции. Пробьётся ли Соболенко в свой второй финал ТБШ подряд или её остановят?

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 20:30: Уругвай — Израиль, чемпионат мира U20, полуфинал

Интрига: это полуфинал чемпионата мира — какие могут быть вопросы?

Сборная Израиля – главное открытие ЧМ до 20 лет. В четвертьфинале они прошли Бразилию (3:2), а до того – Узбекистан (1:0)! Уругвай не так впечатляет, но в 1/8 финала южноамериканцы убрали другую сенсацию турнира – Гамбию (1:0), а перед полуфиналом разделались с США (2:0). Полуфиналы крупных соревнований традиционно считаются самой яркой стадией: команды ещё не отходят от своего стиля, не так боятся ошибиться и готовы выгрызать путёвку в финал на последних минутах. А учитывая, что на поле совсем молодые игроки, эмоции будут хлестать через край.

Сборная Уругвая U20 Фото: Hector Vivas/Getty Images

⚽️ 21:00: «Спарта» — «Твенте», Эредивизия, плей-офф за Лигу конференций, финал, первый матч

Интрига: плей-офф в Нидерландах = много голов!

Голландский чемпионат – сплошное веселье, тут даже места в Лиге конференций разыгрывают посредством мини-турнира. В финале такого турнира встретятся любители устроить шоу – «Спарта» и «Твенте». В полуфинале плей-офф «Твенте» суммарно в двух встречах отгрузил «Херенвену» шесть мячей, а пропустил только один. «Спарта» на тоненького прошла «Утрехт» (1:1, 2:1). В финале перевес на стороне более статусного клуба из Энсхеде. А роттердамцам не помешает удача. Хотя, если что будет не так, всегда есть ответный матч, чтобы всё переиграть.

В полуфинале плей-офф «Твенте» суммарно в двух встречах отгрузил «Херенвену» шесть мячей Фото: Jeroen Meuwsen//Getty Images

⚽️ 21:30: «Кальяри» — «Бари», Серия В, плей-офф за повышение, финал, первый матч

Интрига: Раньери в третий раз выведет клуб в элитный дивизион?

И «Бари», и «Кальяри» неоднократно играли в вышке. Но пробиться туда через плей-офф сможет только кто-то один. По кадровому ресурсу команды примерно равны, а вот по тренерскому – совсем нет. С «Бари» хоть работает Микеле Миньяни, который поднял клуб из Серии С в Серию B, но тягаться с Клаудио Раньери он всё равно не может: с «Кальяри» работает гуру низших лиг (вывел в элиту не только «Монако», но и «Фиорентину» в 1994-м) и обладатель многих трофеев. Включая титул АПЛ.

С «Кальяри» работает гуру низших лиг Клаудио Раньери Фото: Luigi Canu/Getty Images

⚽️ 22:00: «Алавес» — «Эйбар», Сегунда, плей-офф за повышение, 1/2 финала

Интрига: сын Зидана рвётся в Ла Лигу!

Время заруб в формате плей-офф за повышение в классе настало и в Испании. Для небогатых «Алавеса» и «Эйбара» это битва за жизнь и большие деньги. Интересно, что в составе вторых в воротах стоит Лука Зидан – один из сыновей Зинедина. Парню уже 25 лет, и он собственным трудом пробивает себе путь наверх. Так почему бы не попереживать за Зидана-младшего? В Сегунде он провёл 31 матч, пропустил 25 голов, а 14 встреч отыграл «на ноль»!