У Индзаги были две незабываемые встречи с Гвардиолой. Итальянец чаще побеждал, чем уступал

Хосеп Гвардиола и Симоне Индзаги никогда не встречались друг с другом как тренеры – финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» будет их первым противостоянием. Да и в качестве игроков каталонец с итальянцем пересекались всего трижды, несмотря на то что оба много лет выступали на высоком уровне. Рассказываем, как это было.

Индзаги наверняка до сих пор хорошо помнит свою первую встречу с командой Гвардиолы. Потому что в тот день, 29 марта 2000 года, он дебютировал в сборной Италии! Главный тренер «Скуадра адзурра» Дино Дзофф вызвал на тот момент 23-летнего нападающего «Лацио» в рамках подготовки национальной команды к Евро-2000.

Симоне проводил свой первый сезон в «Лацио». Он неплохо выглядел в чемпионате Италии (забил семь мячей в 22 матчах), а в Лиге чемпионов – ещё лучше (девять голов в 11 играх). Тот год вообще получился очень успешным для всех в «Лацио»: римляне выиграли золото Серии А, Кубок Италии и Суперкубок УЕФА. Гвардиоле же было 29.

Полузащитник «Барселоны» уже девять лет выступал за сборную Испании, и до завершения его карьеры в национальной команде оставалось всего полтора года. Евро-2000, где испанцы выбыли в четвертьфинале, стал последним крупным турниром для Пепа.

Товарищеская встреча Испания – Италия проходила на Олимпийском стадионе в Барселоне. Тогда Гвардиола с Индзаги пересеклись на поле всего на 17 минут. Полузащитник попал в основу хозяев и ушёл с поля на 77-й минуте, а нападающий вышел на замену у гостей на исходе часа матча. Едва Симоне вступил в игру, как нападающий испанцев Альфонсо забил первый гол после углового в исполнении Пепа. А в концовке ещё один успешный стандарт принёс команде Хосе Антонио Камачо победу со счётом 2:0.

Симоне Индзаги в сборной Италии Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Первый раунд, если так можно выразиться, остался за Гвардиолой. Индзаги в итоге не поехал на Евро-2000, где итальянцы дошли до финала (в том числе благодаря голам его брата Филиппо), а потом ещё лишь дважды сыграл за национальную команду в товарняках. У Симоне роман со «Скуадра адзурра» не сложился.

Вся карьера Индзаги-игрока прошла на родине, так что они с Гвардиолой могли больше не встретиться, если бы сам Пеп не переехал в 2001-м в Италию. Из «Барселоны» он ушёл на сезон в «Брешию». Потом полузащитник полгода отыграл за «Рому» и ещё полгода в составе «Брешии».

В ноябре 2001 года состоялась первая встреча Гвардиолы с Индзаги в чемпионате Италии. «Лацио» принимал «Брешию» в Риме, и это был четвёртый матч каталонца в Серии А. До этого команда с Пепом не проигрывала, но тут получила сильнейшую пощёчину – 0:5! Оба игрока вышли в основе, Гвардиола заработал жёлтую карточку, а Индзаги положил третий мяч хозяев на 39-й минуте и сделал голевую передачу на 77-й. Любопытно, что гол «Брешии» стал первым для нападающего в том сезоне Серии А. До 10-го тура никак не получалось забить. Эрнан Креспо выкатил мяч открывшемуся во вратарской Индзаги фактически на пустые ворота. Но в концовке Симоне, убежав один на один, вернул долг аргентинцу: его голевая передача тоже была пасом на пустые ворота.

Хосеп Гвардиола в «Брешии» Фото: Grazia Neri/ALLSPORT

Гвардиола в тот момент переживал скорее не за результат, а за своё будущее в Италии. Местный олимпийский комитет объявил, что полузащитник сдал положительный допинг-тест: в моче Пепа нашли следы нандролона. После матча с «Лацио» тест снова дал положительный результат. Гвардиола отрицал, что сознательно использовал нандролон, объяснял его появление в организме пищевыми добавками. Тем не менее легионера всё же дисквалифицировали на несколько месяцев.

Следующая встреча полузащитника «Брешии» и нападающего «Лацио» состоялась в мае 2003-го. В 33-м туре Серии А команды сыграли в Риме. Это был предпоследний матч Гвардиолы в Европе, который потом отправился доигрывать в Катар и Мексику. На финише сезона «Лацио» боролся за место в Лиге чемпионов, а «Брешия» была середняком. Более мотивированные хозяева и победили – 3:1. Индзаги с Гвардиолой снова вышли с первых минут, но нападающий провёл на поле всего полчаса. Его заменили при счёте 1:0 в пользу гостей, судя по всему, из-за повреждения. Хозяева дожали соперника уже без Симоне.

Как видите, статистика противостояний пока в пользу Индзаги. Его команды дважды побеждали команды Гвардиолы при одном поражении. Однако в начале 2000-х Симоне на клубном уровне выступал за более сильный коллектив, чем Пеп, а теперь наоборот: фаворит – «Ман Сити» каталонского тренера.

Случилась у Индзаги с Гвардиолой и ещё одна интересная встреча. Гораздо позже – в 2019 году. О ней рассказал перед финалом Лиги чемпионов сам Симоне:

«У меня был медовый месяц после свадьбы в Нью-Йорке. Я завтракал в отеле, и рядом за столом сидел человек. Смотрю, а это Гвардиола!».