«Может, вообще уеду в деревню — коров держать». Откровенный Чистяков — о жизни и «Зените»

История Дмитрия Чистякова – про преодоление. Воспитанник областных и городских школ попал в «Зенит» в 18 лет. А в 21 — уехал в Армению. Казалось, там он может закончить с игрой на высоком уровне. Потом «Шинник», «Тамбов» – не то чтобы что-то необычное. А дальше — «Ростов», где Чистяков финализировал выход на высокий уровень. Получил приглашение от «Зенита» и уже стал трёхкратным чемпионом России.

В интервью «Чемпионату» Дмитрий подвёл итоги сезона, отреагировал на слухи об интересе к нему из разных клубов и вспомнил прошлое – Армению, жизнь в Ярославле и Ростове.

– Был ли в этом году момент, который можно назвать тяжёлым для «Зенита»? Когда всё могло пойти не туда?

– Не могу сказать, что были прямо явные моменты. Разве что после поражения от ЦСКА весной. Но потом победили «Урал», «Локомотив», и стало поспокойнее. А после игры с «Ростовом», когда мы сохранили отрыв, появилась окончательная вера, что чемпионство от нас не уйдёт. Отрыв остался, а игр стало меньше. Так что понимали, что должны довести чемпионат до победы.

– Для тебя это третье чемпионство с «Зенитом»: какое далось сложнее всего?

– Лично для меня первое – в тот момент я осваивался в команде, вливался в коллектив. А самое значительное – второе. Тот сезон я провёл от А до Я. Сыграл почти во всех матчах. Ведь при первом титуле я пришёл по ходу сезона, не так много играл. Прошлый получился вообще супер в этом плане.

– Однако нынешнее празднование наверняка точно самое запоминающиеся.

– Да. Из-за двух звёзд – конечно. Весь Питер ждал. Мы сделали это. Классно ездили на автобусе, останавливаясь на пяти точках. На последней нас ждали фанаты с «Виража». Тепло нас встретили. Вообще классно.

– Раз уж вспомнили «Вираж» – можно привыкнуть к альтернативе в лице барабанщиков?

– Невозможно. Банально прозвучит, но как в театре. У нас пусть и не пустые трибуны, но фанаты в любом случае дают огромную энергию. Их никто не заменит.

– Пять лет назад, когда ты был в «Шиннике» и «Тамбове», мог представить, что к 2023-му будешь трехкратным?

– Нет. В Ярославле думают о других вещах, ха-ха. Была, конечно, мечта, цель вернуться в родной город, поиграть за лучший клуб страны. Но уверенности не было. От этого ещё приятнее.

Празднование чемпионского титула Фото: ФК «Зенит»

– Модно сравнивать «Зенит» со «Спартаком» Романцева с точки зрения величия. Понятно, что тот период ты особо не застал, но как тебе кажется – какое явление круче?

– А зачем сравнивать? Разный футбол, разные поколения. Вообще нет смысла. Если мы выиграем девять титулов почти подряд, тогда и будем сравнивать в этом отношении. А говорить о том, кто лучше или хуже, я не вижу смысла. Здесь дело исключительно вкуса.

– Как ты считаешь – успехи «Зенита» продлятся ещё долго?

– Надеюсь, долго. Но, с другой стороны, может произойти всё что угодно. Вдруг завтра в «Спартак» или ЦСКА приедет несколько очень сильных легионеров, возникнет ещё более серьёзная конкуренция. Так что многое будет зависеть от трансферов конкурентов и от развития молодых российских игроков. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы выигрывать как можно дольше.

Сезон с Ловреном, свадьба Алипа, слухи об уходе

– Кстати, а ведь в еврокубках ты сыграл всего ничего.

– Да. Всего семь матчей. Поздно залез в Лигу чемпионов и Лигу Европы, ведь в первом сезоне в «Зените» не был заявлен. Слава богу, это всё-таки случилось. Но жаль, что поздно. Семь так семь – у кого-то вообще ничего. Надеюсь, ещё выступим там в будущем.

– А с какими мыслями читаешь новости о переходе в Азию?

– Не вникаю в это сильно. Каждый день информация меняется. Моё мнение – лучше подождать, если есть шанс вернуться. Но если ситуация будет совсем безвыходной – надо уходить.

– В этом сезоне кого бы ты назвал главным конкурентом команды?

– По игре мне очень понравился «Ростов». Против них на выезде было очень сложно. Вообще не давали голову поднять, прессинговали, у них видны тренерская рука, коллектив, дисциплина. Так что они наверху по делу. Хотя мало кто ожидал, что они будут до последнего кусаться. От «Спартака» ждали большей конкуренции. Но не увидели. ЦСКА весной очень прибавил.

– Ощущение, что «Спартак» на зимних сборах чуть ли не декларировал борьбу за чемпионство.

– Пусть говорят. Я про такое не слышал. Это их дело.

– Ты провёл почти полностью в основе весь прошлый сезон в паре с Ловреном. Но в этом пришёл Родригао, и осенью ты стал играть куда реже. Как это переносится?

– Понятно, что в первое время было обидно и непривычно. Когда весь сезон играешь в основе, а потом приходит другой защитник — и ты уже на скамейке. У меня такое было в «Ростове», когда играл с разными партнёрами, но пришёл Осипенко и попал в старт. Конечно, расстраивался – у меня же тоже есть чувства. Но понимал, что этим ничего не добьюсь. Лучше никому не сделаю. Решил сконцентрироваться на работе и делать от себя всё зависящее. Я не могу сказать, что сел на скамейку незаслуженно. Значит, Родригао и Ловрен были сильнее.

Деян Ловрен (слева) и Дмитрий Чистяков (в центре) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Какие отношения у тебя были с Деяном?

– Обычные. Проблема была в языковом барьере, так как он особо не говорил на русском. Иногда у нас не получалось понимать друг друга. Но в целом нормально. Он ко мне хорошо относился. После неудачных игр всегда поддерживал. Говорил при команде, что все могут ошибаться. Когда он ушёл в «Лион», я тоже пожелал ему удачи. Вообще, Деян хороший парень.

– Его нынешняя осень – самый топовый отрезок в «Зените»?

– Абсолютно. А потом он офигенно провёл чемпионат мира. Когда я только пришёл в команду, мне казалось, что он был не тот. То есть я ожидал увидеть игрока «Ливерпуля», но ожидания расходились с реальностью. У него же действительно были отрезки с нелучшими матчами.

Но то, как он провёл осеннюю часть сезона, а потом чемпионат мира – это высший пилотаж. Так что мнение о нём изменилось – видимо, у него был действительно нелучший период в России. Но в конце он показал свой уровень. Так что переход в «Лион» – это закономерно.

– Ты играл в основном в Кубке в паре с Нуралы Алипом. Вы и за пределами поля хорошо общаетесь – расскажи о нём как о человеке.

– Нурик – офигенный пацан. Наверное, нас сближает какая-то простота. И Ваня Сергеев такой же. Мы почти с первого дня начали общаться.

На свадьбе Нуралы Алипа Фото: Из личного архива спортсмена

– Ты ещё ездил к нему на свадьбу – какая она?

– Главное, что я его почти не видел на этой свадьбе. Три дня, постоянно разные люди. И он постоянно принимал участие в происходящем. На второй день мы с ним вообще не виделись. Там приехали родственники с чьей-то стороны, и приезжих просто повезли ресторан знакомиться поближе. Понятно, что он нас встретил, но виделись только в первый и третий день.

На последний день была одна молодежь. Человек 500. Снимали лофт, там много экранов. И периодически включали футбол. Как раз шёл финал в Катаре. А в конце ещё вынесли муляжный Кубок чемпионата мира. Так мы с ним и сфотографировались.

– Зимой на сборах ты наигрывался в составе, но потом пришёл Ренан. И почти сразу стал играть в старте. Удивился?

– В какой-то степени да. Мы на сборах хорошо работали. Но это тренерское решение. Могу сказать, что точно не снизил требований к себе. У меня вся карьера идёт через преодоление. Теперь новая задача – выиграть конкуренцию с новыми партнёрами. Буду продолжать работать. Смысл расстраиваться, сидеть и плакать. Я понимаю, у меня нет суперских качеств, как у Ярика Ракицкого, который мог левой раскидывать передачи. Я беру работоспособностью и желанием. За счёт этого и могу выиграть конкуренцию. Надеюсь, у меня получится.

– Инсайдеры отправляют тебя в разные команды. Говорят даже про сумму, которую требует «Зенит».

– Реагирую с юмором. Смотрю, читаю, улыбаюсь. Понимаю, что трансферное окно не за горами. И СМИ надо работать. Поэтому они и наводят суету. Могу сказать точно, что это слухи. Я игрок «Зенита».

Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на тему ухода. Если только в шутливой форме, мол, мы тебя никуда не отдадим. Все понимают, что это слухи. Я тоже хочу остаться. Когда и если пойму, что не могу конкурировать, тогда буду думать. Но сейчас не тот случай. Поэтому я здесь.

Зачем поехал в Армению, Побегалов – батя, работа с Карпиным

– Если посмотреть на твою карьеру – это ведь история постоянного преодоления. Сначала второй дивизион, потом отъезд в Армению. Неужели не было вариантов в России?

– Варианты в России были. Звали в Кострому, во Владимир. Однако понимал, что оттуда тяжело куда-то попасть. Понятно, что и из Армении сложно вырваться, но просто привлекла идея поиграть в другой стране. Посмотреть, что это такое. Вообще ни капли не жалею. Классное время.

Этот опыт выработал во мне характер. В первые полгода я там был один. Мне было 21-22 года, молодой парень. Полностью погрузился в футбол, ничего не отвлекало. Жёсткий чемпионат, отсюда корректировался мой стиль. Думаю, характер точно закалился. Всё зависело только от меня.

– В тот период карьеры было много мыслей всё бросить?

– Много. Понимал, что легко не будет. Но знаешь, я ведь учился не очень хорошо, бизнес-идей тоже не было. Так что даже не знаю, чем бы занимался, если бы не футбол.

Закончить карьеру хотел миллион раз. Но так у любого футболиста. Причём в разные периоды. Не только когда играешь в низших лигах. Надоедают сборы, постоянно бегать, нагрузки. Я вот спрашивал у Карпина – он ведь спокойно мог до 40 играть. Но закончил раньше. Отвечал: «Надоели сборы. Надоел этот режим». У каждого такие мысли появляются.

Однако чтобы оставался один шаг до финиша карьеры – такого не было. Всегда думал – что дальше. Что бы я делал?

Дмитрий Чистяков Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

– А сейчас ты думаешь, что будешь делать после?

– Пока поверхностно. Надеюсь, у меня ещё много лет карьеры. Не могу сказать, что вижу себя тренером. Может, помощником. Может, вообще уеду в деревню и буду коров держать. Я с этим вырос, мне это близко. Может, поэтому и животных люблю. Хотя это вряд ли, конечно.

– Предлагаю идею – открываешь приют и занимаешься полезным для мира делом.

– Так уже вовсю помогаю в родном Пикалёве. Они там этим занимаются, а я поддерживаю как могу. Моя жена Марика тоже вовсю помогает городским приютам.

– На сборах вы играли с какой-то армянской командой, и я видел, что после игры ты со многими общался. Вообще, есть в футболе люди, которые не относились бы к тебе с симпатией?

– Я не знаю. Там была история, что знаю вратаря Арсена Бегларяна. Мы с ним играли в «Мике». И был ещё один парень, которого знаю заочно, у него была проблема с травмой. И через Арсена он обратился ко мне, чтобы я переговорил с Марией Юрьевной Буровой по поводу реабилитации на колене. Мы устроили встречу. И вроде бы вопрос решили.

– После Армении ты оказался в Ярославле. Жизнь там – какая она?

– Практически всё время был на базе. Там нормальные условия. Полчаса от города, два поля. У каждого своя комната, тренажёрка, база. Коллектив был офигенный. Много пацанов жили на базе. Ездили разве что в торговый центр – покушать и в кино сходить. Иногда, может, в караоке. Но не особо часто.

– А как Побегалов?

– Батя. Чисто отец. Профессор первой лиги. От зубов отскакивали все фамилии, всех знал. План тренировок даже не печатал, а писал от руки, подчёркивая какие-то детали маркером. Я ему за многое благодарен. Присмотрел меня, взял к себе.

– Можно ли сказать, что у тебя там прямо пошло?

– Пошло вообще с Армении. Начал там играть, иногда через боль, с повреждениями. В Ярославле долго был на просмотре, но потом остался и тоже сразу в состав.

– Через небольшой период в Тамбове ты оказался в Ростове – важная точка для твоего роста?

– Это уже переход из первой лиги в РПЛ. Там сразу поехал на сборы, хорошо их провёл. Начинается чемпионат – и сразу в состав. Провёл первую игру, а потом заболеваю своей хронической ангиной. А матч со «Спартаком». Карпин спрашивает: «Сможешь?» Отвечаю – смогу. Классно сыграл, получил лучшего игрока по версии зрителей. И пошло. Первые полгода были хорошими, но потом голову разбил, колено. Вторые полгода получились смазанными.

Дмитрий Чистяков и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Работать с Карпиным – классно?

– Мне с ним и в сборной, и в «Ростове» было классно. Всегда были дисциплина, характер, простота. Этим он и нравился. Если ты не прав, он это скажет. В лицо. И скажет так, что ты сразу поймёшь.

– Без сборной скучаешь?

– Конечно. Очень хочется быть в сборной. Даже не особо важно с кем играть. Хотя, конечно, хочется с сильными соперниками. Одна из задач – вернуться в сборную.

– «Всегда всего нужно добиваться заново» – не думаешь, что сейчас в твоей карьере такой же случай?

– 100%. Прошлый сезон я провёл классно. И не надо было думать, что в этом всё продолжится как по накатанной. Пришёл один, другой футболист. Может, в какой-то момент я и расслабился. Но теперь надо бороться снова. Работать, работать и ещё раз работать!