«Барса» переживает день сурка. Как они собирались подписывать Месси?

«Что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе», – пафосно заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта прошлым летом, когда каталонцы посетили мировую столицу азартных игр во время предсезонного тура по США. В тех матчах клуб представил дорогостоящих новичков – Рафинью и Роберта Левандовского, которые оказались в команде благодаря политике так называемых «рычагов». Продажа прибыли от будущих доходов помогла «Барсе» выиграть Ла Лигу, но не избавила от необходимости платить по счетам. Поэтому поклонникам сине-гранатовых стоит как можно скорее вспомнить главное правило Вегаса: каким бы крупным ни был куш, на дистанции игроки в казино остаются с пустыми карманами.

Прошлогодние инвестиции позволили клубу добиться высокой цели, но теперь снова нужно изыскивать варианты для усиления команды. Сделать это в условиях временного переезда на другой стадион (реконструкция «Камп Ноу» может занять больше года), финансовых ограничений со стороны Ла Лиги и необходимости сокращения зарплатного фонда на € 200 млн будет очень сложно.

Ла Лига требует от «Барселоны» урезать зарплатный фонд на € 200 млн

План «рычагов» «Барсы» был разработан Лапортой и его советниками в конце сезона-2021/2022. Первый «рычаг» привёл к тому, что американские финансисты Sixth Street купили 25% телевизионных прав «Барсы» в Ла Лиге на следующие 25 лет за € 667 млн. Ещё € 100 млн удалось аккумулировать благодаря продаже 25% доли Barca Studios криптовалютной компании Socios.com. Это означало, что, несмотря на огромные долги клуба (€ 1,35 млрд), его бюджет на 2022-2023 годы фактически вырос на 27% и составил € 656 млн.

«Да, заимствование из будущего – не лучший вариант развития, но в сложившейся ситуации – единственно возможный, – оправдывался Лапорта. – Идея состоит в том, что улучшение результатов клуба на поле и за его пределами создаст круг добродетели, в котором команда-победитель придёт к более высоким доходам, чтобы своевременно погасить кредиты». Каким бы ни было огромным счастье от выигрыша Ла Лиги, сегодня «Барса» вновь оказалась в том же положении, что и 12 месяцев назад. День сурка по-каталонски таков, что клуб по-прежнему живёт не по средствам, тратя на заработную плату и амортизационные отчисления больше, чем получает дохода.

Жоан Лапорта на прощальной пресс-конференции Серхио Бускетса Фото: Adria Puig/Getty Images

Подходы прошлого лета фактически усилили финансовую нагрузку, фонд заработной платы вырос. Голы Левандовского обеспечили титул, но когда руководство испанской лиги смотрит на счета «Барсы», то видит обязательство платить ему около € 25 млн в течение ещё трёх лет. Ла Лига требует от каталонцев урезать зарплатный фонд на € 200 млн, если они хотят вписаться в финансовые рамки соревнований. Пока им это не удастся, сине-гранатовые не смогут зарегистрировать каких-либо игроков, которых подпишут этим летом.

На этот раз «Барсе» потребуется приложить гораздо больше усилий, чтобы изыскать значительные средства для усиления состава. Для этого совет директоров вынес решение о продаже 49-процентной доли в клубном подразделении BLM (Barca Licensing & Merchandising), но пока что не удалось найти покупателя, готового заплатить запрашиваемые € 300 млн. Ещё один потенциальный рычаг – продажа доли в клубном музее, который является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей каталонской столицы. Правда, ситуация может быть осложнена тем, что приток посетителей в музей значительно снизится в связи с реконструкцией «Камп Ноу».

Возвращение Месси не решило бы проблемы «Барсы», а лишь усугубило бы их

Главная сложность этого лета для «Барсы» заключается не столько в поиске очередных микрокредитов, сколько в получении разрешения на их трату. Дело в том, что в ноябре 2022 года Ла Лига решила пресечь безграничное использование «рычагов» – согласно новому регламенту, продажей активов можно увеличить зарплатный лимит максимум на 5% от среднего дохода клуба за последние два года. «Барса» считает, что это была карательная акция, направленная непосредственно против них. Лига утверждает, что действует исключительно в интересах защиты всех клубов и их болельщиков от рискованных решений со стороны управленцев.

В этом контексте интересно, что несколько месяцев назад Лапорта и другие представители клуба начали убедительно говорить о возвращении уже этим летом в «Барселону» Лионеля Месси. Тренерский штаб и ветераны сине-гранатовых считали, что он мог бы увеличить потенциал команды и поспособствовать кратному увеличению доходов. Но всё упёрлось в огромную зарплату легенды клуба, которая во многом и привела к нынешней удручающей финансовой ситуации. В «Интере» из Майами Лео будет зарабатывать € 60 млн за сезон – сомнительно, что каталонцы потянули бы такие условия.

Поклонники «Барселоны» бредили возвращением Месси в Каталонию Фото: Marc Atkins/Getty Images

Этой весной «Барселона» и так увеличила кредитную нагрузку, договорившись с четырьмя банками (Santander, La Caixa, Goldman Sachs и JP Morgan) о займе дополнительных средств, которые планируют потратить на текущую деятельность клуба. Подписание Месси потребовало бы ещё бóльших усилий, а главный минус крылся в краткосрочности решения – Месси скоро исполнится 36 лет. «За время карьеры в «Барселоне» меня уже обвиняли во многих вещах, которые не были правдой. Я уже немного устал от этого, не хотел переживать всё заново. Когда я уходил из «Барсы», тогда тоже говорили, что Ла Лига всё приняла, но в итоге ничего не удалось. Боялся, что всё повторится. Я бы с удовольствием вернулся, но хочу немного больше думать о семье. Вот почему вариант с «Барселоной» оказался несбыточным», – признался Лео.

В следующем сезоне клуб недосчитается порядка € 100 млн доходов от посещаемости болельщиков. Успехи команды в кампании-2022/2023 привели к тому, что показатель средней посещаемости «Камп Ноу» подскочил с 53 982 зрителей в предыдущем сезоне до 82 920 человек в чемпионском. Переезд на менее вместительный Олимпийский стадион («Монжуик») несёт множество неудобств и потерь: плата за аренду «съёмной» арены, ограничения по загрузке (вмещает 55 926 зрителей), а также более сложную логистику. «Монжуик» расположен практически на берегу Средиземного моря, поэтому транспортные ветки всегда загружены. В начале мая Лапорта с сожалением констатировал, что гораздо меньше болельщиков, чем ожидалось, продлили абонементы на следующий сезон.

Жоан Лапорта принимает участие в символической закладке первого камня нового стадиона «Спотифай Камп Ноу» Фото: Adria Puig/Getty Images

Руководство «Барсы» утверждает, что предоставило Ла Лиге чёткий план действий на лето по оптимизации расходов. Однако пока что, помимо ухода высокооплачиваемых ветеранов Серхио Бускетса и Жорди Альбы, сложно понять его остальную механику. Не особо получается монетизировать и чемпионство. Кроме долгосрочных контрактов с основными спонсорами Spotify и Nike, каталонцы не привлекли больше ни одного спонсора. Единственным крупным новым коммерческим проектом в 2022-2023 годах могла стать сделка на € 30 млн с украинской криптофиатной биржей WhiteBIT, но она сорвалась в последний момент.

Члены клуба переживают, что утратят контроль над «Барселоной»

Явно не на пользу «Барселоне» идёт и внутренняя чистка, которую устроил Лапорта после возвращения в кресло президента. «Эра правления Бартомеу была неоднозначной, но после его победы на выборах клуб были вынуждены покинуть много профессиональных менеджеров – только лишь за связь с предыдущим руководством», – сокрушается бывший генеральный директор клуба Ферран Ревертер. Этим летом «Барсу» покидает один из двух спортивных директоров Йорди Круифф, которого заменит экс-игрок «Барсы» Деку, до этого занимавшийся агентской деятельностью и курировавший для клуба южноамериканское направление.

Лапорта вовремя понял, что остаться с одним Деку, у которого нет опыта подобной работы, будет огромной ошибкой, поэтому убедил не уходить в «Астон Виллу» одного из главных архитекторов прошлогодней трансферной кампании Матеу Алемани. У этого менеджера натянутые отношения с главным тренером Хави, но профессионалов такого уровня в клубе больше нет.

«Барселона» против «Реала» в товарищеской игре в Лас-Вегасе 23 июля 2022 года Фото: Ethan Miller/Getty Images

Главные опасения каталонских болельщиков связаны с опасностью, которую несёт увлечение политикой «рычагов». Уже в этом сезоне 25% дохода от телетрансляций Ла Лиги, или € 41 млн, приходятся на Sixth Street. Другие «рычажные» партнёры – Socios.com и Orpheus Media – теперь также имеют доли в бизнесе сине-гранатовых. «Идёт посягательство на главную идентичность «Барсы», заключающуюся в том, что клуб принадлежит его членам», – сокрушается Ревертер.

Этим летом «Барса» вернётся в США для участия в прибыльных предсезонных выставочных матчах. 29 июля они сразятся в Далласе с «Реалом», после чего вернутся в Вегас для игры с «Миланом» 1 августа. Каким бы счастливым ни выглядел к тому моменту Лапорта, ему будет сложно дать понять фанатам клуба, что он контролирует ситуацию. Хотя бы потому, что казино невозможно обыграть.