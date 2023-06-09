Козырь Гвардиолы. Кто будет разрывать за «Сити» вместе с Холандом и Де Брёйне

В начале апреля «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:1. В том матче аргентинский нападающий Хулиан Альварес заменял травмированного Эрлинга Холанда в роли единственного нападающего. Победитель чемпионата мира провёл отличный матч, отметился голом и после финального свистка вернулся в гремящую раздевалку, но не сразу присоединился к общему торжеству.

Альварес — скромный трудяга

Одноклубники Хулиана и весь тренировочный персонал вместе с Хосепом Гвардиолой ликовали после крупной победы над самым принципиальным оппонентом последних лет, но Альварес был не в восторге. Страйкер подошёл к тренерам и извинился: в первом тайме он бросился прессинговать голкипера «Ливерпуля» Алисона вместо того, чтобы держать позицию и перекрывать траекторию паса – в итоге соперник перевёл мяч в атаку и забил.

Если считаете, что этот случай недостаточно ярко иллюстрирует отношение Альвареса к делу, которое убедило «Сити» выкупить страйкера у «Ривер Плейт», то вот ещё один пример – в гостях с «Фулхэмом» 30 апреля. Хулиан заработал пенальти и забил с игры, но Гвардиолу в действиях 23-летнего футболиста больше впечатлило другое.

Хосеп Гвардиола — о Хулиане Альваресе главный тренер «Манчестер Сити» «Дело даже не в голе и пенальти, а в интенсивности прессинга, в умении сохранить мяч, в видении поля. Он невероятный, исключительный игрок, который способен не только забивать голы. Он идеально чувствует партнёров, прекрасно перемещается — у него есть всё».

Альварес заработал пенальти в течение трёх минут после стартового свистка и позволил Холанду забить очередной мяч, а затем ещё до конца первого тайма вывел «Сити» вперёд после ответного гола соперника. Аргентинец принял мяч в десятке метров от штрафной, раскидал оппонентов парой ложных замахов и приложился в дальний угол. Красота.

Альварес крут нетипичными для нападающих навыками

Хулиан ушёл с поля за семь минут до конца встречи, но вполне успел показать другую сторону своей игры. Ту, которая не ограничивается голами и дерзким дриблингом. Например, форвард с отрывом лидировал по количеству всех действий в прессинге – аргентинец подверг соперника давлению 43 раза за матч.

Альварес умеет открываться на грани офсайда или принимать мяч спиной к воротам. Он хорош на небольших пространствах и способен менять темп игры – а ещё подавать угловые. Когда «Сити» выписал Хулиана из «Ривер Плейт» за € 21,4 млн прошлой зимой, в клубе понимали, что приобретают отличного игрока. Но настолько крутых и разносторонних перформансов от парня не ждали – а Гвардиоле аргентинец нравился чем дальше, тем больше.

Вскоре после полноценного перехода в новую команду (до лета 2022-го оставался в аренде у «Ривера») бывший защитник «Сити» Сабалета набрал Гвардиолу, чтобы поинтересоваться, как идут дела у соотечественника Пабло: «Он сказал мне, что очарован и восхищён Хулианом. Пеп отметил, что это впечатляющий парень, очень восприимчивый к советам и работящий. К тому моменту он был в клубе всего дней десять или даже меньше – неделю».

Пока Альварес вынуждено прячется за Холандом и Де Брёйне

По качеству и стремлению к развитию Альварес идеально подходит «Сити», поэтому единственный вопрос – как именно его встроить. До мая, когда «горожане» по сути закрыли вопрос с чемпионством и могли чаще ротировать состав, 23-летний игрок начал в старте всего восемь матчей АПЛ – три в отсутствие Холанда и пять – в отсутствие Де Брёйне.

С Холандом все понятно: Альварес – нападающий. Как бы хорошо он ни адаптировался к жизни в Англии, до крутости дебютного сезона норвежца ему далеко, поэтому, если он хочет быть центральной фигурой в атаке, ему приходится ждать травм. Хулиан подменял Эрлинга с «Лестером» и «Фулхэмом» незадолго до ЧМ, с «Ливерпулем» в начале апреля и в паре игр в конце сезона, чтобы дать звезде передышку.

Хулиан Альварес в матче с «Ливерпулем» Фото: Marc Atkins/Getty Images

С «Лестером» Альварес отбегал без результативных действий, но уже тогда, на ранней стадии сезона, продемонстрировал возможность открываться за спинами у защитников, постоянно перемещаться и расшатывать оборонительную систему соперника. С «Ливерпулем» он вернул «Сити» во времена «ложной девятки», резво опускаясь в полузащиту и связывая игру.

Когда Хулиан подписал контракт с «МС», Тим Викери, эксперт по южноамериканскому футболу, назвал его «нападающим с душой полузащитника». Звучит идеально для системы Гвардиолы. Но не стоит заблуждаться: Пеп не видит Хулиана в роли ложного нападающего, как бы хорошо он ни показывал себя на этой позиции.

«Раньше мы чаще играли по схеме с ложной девяткой, а теперь – с Хулианом и Эрлингом – мы не можем этого делать, у них нет нужных скиллов. Они обладают особым качеством для игры в штрафной. Конечно, Хулиан чаще оказывается на позиции под нападающим, чем Эрлинг, так что мы должны адаптироваться к их сильным сторонам», – объяснил свою позицию Пеп.

Пеп восхищается Альваресом, но пока не выжимает из него максимум

Тезис Гвардиолы, что Альварес «не может играть «ложную девятку», по сути, подсвечивает, насколько высоки требования Пепа к сложной роли. Окей, Хулиан хорош в подыгрыше и многих других футбольных аспектах, которые не ожидаешь от традиционного центрфорварда. Но даже с «душой полузащитника» он не является футболистом середины поля. А значит, не будет в этой зоне так же эффективен, как Фил Фоден, Илкай Гюндоган или Бернарду Силва – с учётом того, как Гвардиола хочет действовать.

А ещё по ходу сезона Пеп отметил, что не слишком хочет выпускать Альвареса в паре с Холандом – по крайней мере пока это будет в ущерб креативу Де Брёйне. В декабре у него спросили, может ли «Сити» попробовать связку высокого и низкого нападающих. «Да, это может случиться. Мяч приходит в эту зону, там у вас два страйкера, которые будут забивать голы. Но, чтобы создавать им шансы, нужно организовать определённый процесс – и иногда для этого необходим другой тип игроков», – объяснил коуч.

Альварес с Холандом и Фоденом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Возможно, тренер немного лукавит: в девяти матчах до мая, в которых нападающие выходили в старте вместе, они оформили 19 результативных действий на двоих. «Эти два парня – невероятное оружие», – Пеп продолжил нахваливать форвардов. Нежелание ставить их в пару чаще означало, что Альваресу нужно ждать не только отсутствия Холанда, но и отсутствия Де Брёйне.

И в большинстве встреч, когда Альварес получал достаточное количество игрового времени, он по-своему оказывал влияние. Хулиан не играет так широко, как Де Брёйне, и, несмотря на отличные передачи разной дальности, по этой части он далёк от бельгийца. Во встречах без Кевина резко бросалось в глаза, как одиноко чувствует себя на правом фланге условный Рияд Марез – аргентинец не может предложить такой же высокий уровень взаимодействия.

Зато Альварес привносит в игру огонь, готовность бороться без мяча, качество работы при владении и голевое чутьё. Обычно он держится на поле ближе к Холанду, когда они всё же выходят вместе. Так что, возможно, в новом сезоне Пеп придумает, как расположить форвардов на поле вместе на постоянной основе без ущерба для Де Брёйне.

В матче с «Фулхэмом» в конце апреля Холанд забил 50-й мяч в сезоне, а Альварес отметился голом и ассистом. «Он помог мне понять, что, возможно, в будущем мне придётся кое-что изменить, чтобы они оба, и Кевин… чтобы они могли играть вместе. Потому что, особенно в напряжённых матчах с соперниками с пятью защитниками, их совместное участие очень важно», – Пеп отметил именно игру аргентинца.

Остаётся только один вопрос: где найти постоянное место для «уникального» игрока, как называет его Гвардиола. В концовке сезона Альварес чаще появлялся в старте – в том числе вместе с Холандом и Де Брёйне. Так что, возможно, каталонец уже нарабатывает крутейшую связку на следующий год. А может, мы даже увидим её в финале Лиги чемпионов. Кстати, если Альварес его выиграет, то станет первым футболистом в истории, кому удалось оформить треб и стать чемпионом мира в одном сезоне.