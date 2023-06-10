«Ман Юнайтед» — 1999 или «Ман Сити» — 2023: какая команда сильнее?

«Манчестер Сити» выиграл 11 крупных трофеев за семь сезонов Хосепа Гвардиолы. В том числе пять титулов Премьер-лиги за шесть лет, но европейский успех до сих пор не пришёл. В случае победы над «Интером» в финале Лиги чемпионов небесно-голубые не только закроют гештальт, но и повторят достижение «Манчестер Юнайтед» 1999 года. Тогда выдающаяся команда сэра Алекса Фергюсона выиграла за один сезон АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Это по-прежнему единственный случай среди английских команд.

«Болельщики «МЮ» опасаются, что мы возьмём требл? Мы же соседи, зачем бояться. Соседи всегда доброжелательно относятся друг к другу», – то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Гвардиола ещё в апреле. Ему-то прекрасно известно, что такое требл – три трофея за сезон он брал с «Барселоной». Однако сравнения двух команд уже начались. Джейми Каррагер уверен, что требл вознесёт этот «Ман Сити» на уровень великих команд, повлиявших на футбол: «Милан» Сакки, «Барселону» Круиффа и «Барселону» того же Гвардиолы. Гари Невилл оппонирует ему, утверждая, что в списке пропущена ещё одна команда – тот самый «МЮ»-1999.

Перед финалом ЛЧ мы решили сравнить основные составы этих команд в новом формате «Степень сравнения». Здесь мы анализируем разницу между большими командами прошлого и настоящего. Каждый игрок получает условный балл, а в конце подсчитываем общий итог. Важно, что сравниваем мы не футболистов в целом, а исключительно за указанный период. То есть не Райана Гиггза со всем его личным музеем, а конкретно Гиггза-1998/1999 и Грилиша-2022/2023.

Между «МЮ»-1999 и «МС»-2023 два десятка лет, когда футбол менялся качественно и стилистически. Фергюсон и Гвардиола и видят игру по-разному, и выстраивают на отличающихся принципах. Хотя оба тренера любят эксперименты со схемами и позициями. Достаточно вспомнить состав того же «Юнайтед» на финал ЛЧ.

Составы набраны по двум критериям: количество матчей, время на поле, эффективность и статус. За общую принята схема с четвёркой защитников, четвёркой полузащитников и двумя игроками атаки, где один – ярко выраженный форвард. Больше всего условностей в сравнении защитников, поскольку Гвардиола в этом сезоне дошёл до линии из четырёх центральных, а Джона Стоунза вообще перепрофилировал в опорника.

По поводу кандидатов и оценок можно спорить в комментариях!

Вратарь: Петер Шмейхель 1:1 Эдерсон

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Петер Шмейхель Эдерсон

Вратари АПЛ 1990-х выделялись мощью и фактурой, и Шмейхель не исключение. От других великанов лиги Петера отличало умение своевременно выходить из ворот. Фирменный приём датчанина – мгновенно сократить расстояние с соперником, раскинуть огромные ручища и ножища и парировать удар. Также проведший 180 «сухих» матчей за «Юнайтед» голкипер (этот рекорд лишь совсем недавно побил Давид де Хеа) был чертовски хорош на линии ворот. Его феноменальная реакция много раз заставляла болельщиков ронять челюсть на пол. А как он начинал атаки! Шмейхель мгновенно после того, как мяч оказывался у него в руках, забрасывал его, словно из пращи, на чужую половину поля на реактивных вингеров «МЮ».

Единственным относительно слабым местом Петера были пенальти: из 37 дуэлей с соперниками во всех турнирах, включая игры за сборную, он парировал лишь три. За восемь сезонов на «Олд Траффорд» на его счету лишь один отражённый 11-метровый, но какой важный! 14 апреля 1999 года он в полуфинале Кубка Англии с «Арсеналом» при счёте 1:1 на 90+2-й минуте потащил удар Денниса Бергкампа. В дополнительное время «МЮ» вдесятером победил благодаря голу Гиггза и позже взял трофей. Без того магического сейва «Юнайтед» не оформил бы требл.

Эдерсон не случайно является первым номером «Сити» и сборной Бразилии. Он хорош на выходах, так же классно, как и Шмейхель, читает игру, обладает шикарной реакцией и неплохой статистикой отражения пенальти (парировал 7 из 54). Однако у бразильца не всё хорошо с выходами из ворот, что часто чревато 11-метровыми, а также хромает игра ногами. В этом сезоне его неудачный пас на Родри в матче с «Тоттенхэмом» привёл к перехвату и пропущенному мячу.

Правые защитники: Гари Невилл 1:0 Кайл Уолкер

Гари Невилл Кайл Уолкер

«Гари был лучшим английским правым защитником своего поколения. Он пример для любого молодого профессионала: трудолюбивый, преданный и умный», – восхищался воспитанником сэр Алекс Фергюсон. Невилл отыграл за «Юнайтед» 602 матча (пятый показатель в истории клуба) и взял все возможные трофеи. Его отличали сумасшедшая харизма и беззаветная преданность – поклонники «МЮ» не забыли, как он цапался с фанатами «Ливерпуля» и показывал непристойные жесты бывшему манкунианцу Карлосу Тевесу. Невилла называли незаменимым, потому что он часто и весьма удачно играл не только на фланге, но и в середине обороны, подменяя травмированных центрбеков.

После перехода из «Тоттенхэма» в «Сити» в 2017 году функционал Уолкера заметно вырос. Кайл не просто таскает мяч по бровке, как это делал Невилл, он создаёт глубину проникающими передачами после смещений в центр – помогает, что в юности начинал в нападении. Во многом этому также способствовала игра за сборную Англии в три центральных защитника. Уолкер долго приспосабливался, но сегодня это даёт результат. Единственный минус защитника – неспособность провести несколько матчей подряд на высоком уровне, поэтому он всё чаще подвергается заменам и ротации. Но на один важный матч Кайл по-прежнему точно выбор №1 для Гвардиолы.

Центральные защитники: Яп Стам 1:1 Рубен Диаш

Яп Стам Рубен Диаш

Скала – таким было прозвище сурового, непроходимого и двужильного голландского защитника. Фергюсон обожал игроков подобного типажа, готовых ради команды пожертвовать даже здоровьем. Лучшая иллюстрация характера Япа – картина с Евро-2000, где ему без наркоза зашили бровь прямо у кромки поля. В 1999 и 2000 годах Стам признавался лучшим защитником Лиги чемпионов и мечтал закончить карьеру на «Олд Траффорд», но в 2011-м вышла его автобиография «Лицом к лицу». В ней стоппер раскритиковал политику руководства и вскоре был выставлен на трансфер. «Продажа Стама – моя самая большая ошибка за всё время в «Юнайтед», – сокрушался сэр Алекс в автобиографии.

Уникальность Диаша в его перфекционизме. Девиз португальца: «Пришёл на тренировку первым, ушёл последним». Он зациклен на здоровом питании, режиме, много читает философской литературы. В команде уже все привыкли, что он вешает на шкафчики других игроков в раздевалке стикеры с изречениям вроде «Видеть хорошее в плохом». Диаш обладает редким даром сплотить коллектив, настроить на игру, в каждой из которых он стремится быть примером для подражания. Особенно хорошо защитник сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов этого сезона в Мюнхене. Выдающиеся подкаты, множество блокированных ударов и заряженность на единоборства.

Центральные защитники: Ронни Йонсен 0:1 Натан Аке

Ронни Йонсен Натан Аке

Если Стам брал харизмой и антропометрией, то норвежца Йонсена тренер ценил за тактический интеллект. Ронни обладал умением просчитывать ходы нападающих, шикарно выбирал позицию и мог сыграть на любом месте в обороне. Самый показательный матч – ответный четвертьфинал Лиги чемпионов – 1998/1999 с «Интером». После уверенной победы на «Олд Траффорд» (2:0) Фергюсон здорово подготовился к возвращению Роналдо после травмы. Сэр Алекс выдвинул Йонсена в опорную зону (кстати, в «Сити» таким образом Гвардиола использует Джона Стоунза), чем значительно ограничил доступ Феномена к мячу. Манкунианцы и норвежский универсал отработали практически идеально и вышли в полуфинал.

Нестабильность и склонность к травмам Эмерика Лапорта привели к трансферу прошлым летом за € 45 млн из «Борнмута» Натана Аке, которому удалось наладить дела в обороне «Сити». Мощный, резкий, выносливый и очень круто играющий головой защитник эффективен не только у своих, но и у чужих ворот. После ухода в январе Канселу Аке здорово проявил себя в гибридной роли центрального и левого защитника. В команде Натана называют самым дружелюбным игроком, что очень позитивно влияет на микроклимат.

Левые защитники: Денис Ирвин 1:1 Мануэль Аканджи

Денис Ирвин Мануэль Аканджи

Фергюсон приметил Ирвина в заштатном «Олдем Атлетик». Любопытно, что переходил он на «Олд Траффорд» как правый защитник, но реализовался на противоположном фланге, чем позволил раскрыться Гари Невиллу. Настоящий трудяга без капли гламура на фоне Кантона и Бекхэма выделялся не только сумасшедшей работоспособностью, но и исполнением стандартов. Вратари отмечали, что по ТВ-картинке мяч летел визуально неказисто, но на самом деле Ирвин умело его подкручивал и ставил киперов в тупик. Тренер настолько ценил Дениса, что позволил ему играть за «МЮ» до 37 лет.

Руководство «Сити» располагает огромными возможностями и при этом обладает первоклассным умением выжимать максимум на трансферном рынке при сравнительно невысоких вложениях. После хода Александра Зинченко прошлым летом Гвардиола планировал приобрести ему на замену Марка Кукурелью, но в клубе посчитали нецелесообразным платить больше € 70 млн. В итоге взяли у дортмундской «Боруссии» Аканджи всего за € 17,5 млн – и тот выстрелил. Любопытно, что подписывали Ману как центрбека, а он круто проявил себя на левом фланге.

Опорные полузащитники: Рой Кин 0:1 Родри

Рой Кин Родри

Кин – один из самых брутальных игроков не только в истории «МЮ», но и АПЛ. В 16 лет ему отказали почти все английские клубы из-за субтильности, поэтому он сказал себе, что будет выходить на поле не играть, а драться. Неудивительно, что много лет назад в матче с «Сити» он едва не оставил калекой отца Эрлинга Холанда. Ирландец был цепным псом Фергюсона, но однажды так зазвездился, что потерял берега и наехал на босса. Сэр Алекс не стерпел и выгнал Роя из «МЮ», но к тому моменту Кин уже больше лаял, чем кусал.

После трансфера в 2019 году из «Атлетико» Родри понадобилось несколько сезонов, чтобы начать соответствовать требованиям Гвардиолы. «У него есть пас, но тактически он ещё сыроват – Родри нужно учиться прессингу, контрпрессингу, умению управлять игрой», – констатировал тогда тренер. Прогрессу испанца помог уже не тянувший физически Фернандиньо. Бразилец опустился на позицию центрального защитника и всячески прокачивал молодого, подсказывал и иногда покрикивал. Всё сложилось – сегодня без Родри сложно представить «Сити».

Центральные полузащитники: Пол Скоулз 1:1 Илкай Гюндоган

Пол Скоулз Илкай Гюндоган

Третий по количеству матчей (718), десятый по голам (155) – гениальный Сколзи внёс огромный вклад в историю «Юнайтед». В разные годы болельщики с «Олд Траффорд» наслаждались тремя версиями полузащитника. В самой первой (с момента дебюта в 1994-м по 1997-й) Пол играл оттянутого нападающего. Во второй (1997–2001; 2006–2008) Скоулз в связи травмой колена Роя Кина перестроился на режим «бокс-ту-бокс». И, наконец, последняя формация так называемого ложного полузащитника с 2008-го и до окончательного конца карьеры в 2013 году. Утративший скорость Сколуз помогал команде разгоном атак, контролировал темп и тактику – по сути, был играющим тренером. Ни одна из генераций Скоулза не умела делать подкат, но для этого в «Юнайтед» были другие люди.

А Гюндоган настолько хорош, что иногда кажется, что он сочетает в «Сити» все три версии Скоулза. Но особенно круто Илкай проводит текущий сезон: после того как Родри нашёл себя, Илкаю больше не нужен помощник и страховщик в середине поля, и немецкий турок смог больше творить у чужих ворот. 11 голов, семь ассистов и сумасшедший авторитет – Гвардиола готов задействовать всё своё влияние, чтобы продлить истекающий этим летом контракт капитана.

Правые полузащитники: Дэвид Бекхэм 1:1 Бернарду Силва

Дэвид Бекхэм Бернарду Силва

Бекхэм забил 18 мячей ударами со штрафных в АПЛ. Сам по себе этот факт не определяет его напористость и самоотдачу, а также самонаводящиеся передачи через полполя или с одного фланга на другой. Но штрафные были его базой, знаком качества. Положить 18 голов со штрафных – это за гранью фантастики. Такие мастера, как Тьерри Анри и Джанфранко Дзола, забили по 12 в АПЛ, Криштиану Роналду, Лоран Робер, Себастьян Ларссон – 11. Никто и близко не подобрался к Бекхэму. В 2000-м Дэвид был особенно хорош, положив восемь за календарный год. Обе подачи с угловых в эпическом финале Лиги чемпионов – 1998/1999, после которых «МЮ» перевернул игру, исполнил Бекхэм.

Способность игроков «Сити» эволюционировать под руководством Гвардиолы поражает. И Бернарду Силва не исключение. Если в своём первом сезоне португалец редко брал игру на себя и почти не выдвигался за пределы правого фланга, то теперь он может появиться на любом участке поля. В нынешней сборке «горожан» Бернарду получает и распоряжается мячом чуть ли не чаще других игроков. Именно он настоящий режиссёр команды.

Левые полузащитники: Райан Гиггз 1:1 Джек Грилиш

Райан Гиггз Джек Грилиш

Величие Гиггза красноречиво опишет хотя бы тот факт, что только два клуба выиграли больше титулов АПЛ, чем он. 34 трофея – никто из британских футболистов не взял больше. Но даже не это определяет его крутизну. Только представьте: карьера Райана длилась 24 сезона. 24 сезона футбола. В полузащите. В высшем дивизионе. В «Манчестер Юнайтед». В годы доминирования. Райан был благословлён тем, что бразильцы называют «гингой» – врождённым пониманием, как использовать каждую жилу человеческого тела с максимальной пользой. Каждое его движение без мяча было идеальным, с мячом – совершенным.

«Я никогда не забуду, как впервые увидел Райана. Когда он парил над полем так легко, что можно было бы поклясться, что его ноги не касались земли», – писал Фергюсон в автобиографии.

Грилиш обращается с мячом не хуже Гиггза, даже иногда чрезвычайно элегантно. В первом сезоне в «Сити» Гвардиола шипел на полузащитника: «Играй, как на тренировке!» Пеп требовал от вингера смелее идти в обводку, быть агрессивным и предпочитать дриблинг пасу ближнему. Джек прислушался, прокачал уверенность и стал практически неудержим в текущем сезоне.

Оттянутые нападающие: Дуайт Йорк 0:1 Кевин Де Брёйне

Дуайт Йорк Кевин Де Брёйне

Йорк оказался в Англии случайно – 16-летний форвард приглянулся тренеру «Астон Виллы» Грэму Тэйлору во время турне клуба по Тринидаду и Тобаго. Природные качества игрока – пластику, кошачью технику и умение высоко прыгать – усовершенствовали в «МЮ». Дуайт по-настоящему упивался футболом, смаковал его, как дорогое вино, и дарил радость болельщикам. За не сходящую с лица улыбку он получил прозвище Улыбающийся убийца. Нападающий не особо ладил с режимом и искренне не понимал, почему тренер запрещает ему веселиться до пяти утра. Однажды во время предсезонного турне по Австралии Йорк заснул на утренней тренировке – игрокам пришлось его окатить холодной водой, чтобы привести в чувство.

«Йорк так часто чудил, что меня уже ничего не удивляло, – признавался Фергюсон. – Особенно я был шокирован, когда после требла Дуайт на полном серьёзе спросил, может ли он взять отпуск на год, чтобы перезарядиться!»

Де Брёйне – полная противоположность Йорку как минимум по отношению к делу. «Главное качество Кевина заключается в том, что он создан для больших матчей, и я всегда грущу, когда он травмирован во время таких встреч», – подчёркивает Гвардиола. Бельгиец особенно набирает сок на финише сезона: не случайно в пяти последних кампаниях на его счету в апреле и мае в АПЛ и Лиге чемпионов 18 мячей и 14 ассистов. В этом году его гол на выезде в ворота «Реала» во многом стал в противостоянии переломным.

Центрфорварды: Энди Коул 0:1 Эрлинг Холанд

Энди Коул Эрлинг Холанд

На «Олд Траффорд» на Коула оказывалось огромное давление. Его трансфер из «Ньюкасла» в январе 1995-го за £ 6 млн стал на тот момент самым дорогим в английском футболе, но поначалу у парня не пошло. «Я прежде не играл под таким давлением, из-за этого слишком много копался в себе. Я так боялся потерять место в составе, что даже пропустил рождение сына, хотя сэр Алекс разрешил бы пропустить матч. Но я никому не сказал», – признался Энди. Реализоваться в Манчестере помогло стечение обстоятельств.

Летом 1998-го Фергюсон рассчитывал подписать Клюйверта на место Коула, но Патрик ушёл в «Барселону», а «МЮ» приобрёл Йорка. Это подписание стало судьбоносным для клуба и Энди. Его связка с Дуайтом стала настолько гремучей смесью, что разорвала АПЛ и Европу в клочья.

Холанду не понадобилось на раскачку ни матча. С тех пор как футбол перестал быть чёрно-белым, никто в Англии не проявлял такой безжалостности перед воротами. 52 гола и целый ворох наград – круче перформанс невозможно представить. Как бы хороши ни были Гюндоган и Бернарду, но игра и достижения Эрлинга говорят сами за себя. «Сити» и до него был чудо как хорош, но Холанд стал именно тем недостающим пазлом шедевра сборки Гвардиолы.

Важное дополнение

Мы также не могли не отметить таких футболистов «МЮ» в сезоне-1998/1999, как Уле-Гуннар Сульшер (25 лет, 37 матчей, 1739 минут, 18 голов, 3 голевые), Никки Батт (23 года, 47 матчей, 3177 минут, 2 гола, 4 голевые), Йеспер Блумквист (24 года, 38 матчей, 2331 минута, 1 гол, 4 голевые), Хеннинг Берг (28 лет, 29 матчей, 2108 минут, 2 голевые) и Тедди Шерингем (32 года, 27 матчей, 1243 минуты, 5 голов, 6 голевых).

Про нынешний «Сити» можно сказать то же самое, свою важность в сезоне также доказали Джон Стоунз (29 лет, 33 матча, 2616 минут, 3 гола, 3 голевые), Фил Фоден (23 года, 47 матчей, 2606 минут, 15 голов, 8 голевых), Жоау Канселу (29 лет, 26 матчей, 1866 минут, 2 гола, 5 голевых), Рияд Марез (32 года, 47 матчей, 3068 минут, 15 голов, 13 голевых) и Хулиан Альварес (23 года, 49 матчей, 2524 минуты, 17 голов, 5 голевых).

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