Воронеж и Нижний могут выдохнуть? Переходные матчи РПЛ — онлайн

Привет, друзья! Большинство команд двух главных дивизионов России уже наслаждаются отпуском, и только у шести еще остались дела в сезоне-2022/2023. «Краснодар» с ЦСКА в воскресенье разыграют национальный Кубок, а днём ранее завершится плей-офф за право играть в РПЛ. Кто-то усмехнётся: уже завершился. Действительно, после гостевых побед старших по статусу исход борьбы в стыках представляется предрешённым. По крайней мере — в противостоянии «Пари НН» с новичком и сенсацией Первой лиги — «Родиной». Но в отдельно взятом матче москвичи вполне способны на локальную сенсацию — недаром входят в тройку самых агрессивных гостей своего дивизиона.
«Енисею» тем более рано соболезновать: 0:1 — не тот счёт, при котором дальнейшее сопротивление бесполезно. Наоборот, всё ещё можно изменить! В Воронеже уж точно будет жарко. Всё самое важное и интересное о стыках — в трансляции «Чемпионата».
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