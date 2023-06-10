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«Факел» — «Енисей», «Пари НН» — «Родина»: переходные матчи РПЛ, онлайн-трансляция, где смотреть видео, 10 июня 2023

Воронеж и Нижний могут выдохнуть? Переходные матчи РПЛ — онлайн
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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«Факел» — «Енисей», «Пари НН» — «Родина»
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Евсеев и Юран свою спасательскую миссию наполовину выполнили.

Привет, друзья! Большинство команд двух главных дивизионов России уже наслаждаются отпуском, и только у шести еще остались дела в сезоне-2022/2023. «Краснодар» с ЦСКА в воскресенье разыграют национальный Кубок, а днём ранее завершится плей-офф за право играть в РПЛ. Кто-то усмехнётся: уже завершился. Действительно, после гостевых побед старших по статусу исход борьбы в стыках представляется предрешённым. По крайней мере — в противостоянии «Пари НН» с новичком и сенсацией Первой лиги — «Родиной». Но в отдельно взятом матче москвичи вполне способны на локальную сенсацию — недаром входят в тройку самых агрессивных гостей своего дивизиона.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
10 июня 2023, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Енисею» тем более рано соболезновать: 0:1 — не тот счёт, при котором дальнейшее сопротивление бесполезно. Наоборот, всё ещё можно изменить! В Воронеже уж точно будет жарко. Всё самое важное и интересное о стыках — в трансляции «Чемпионата».

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
10 июня 2023, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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