«Сити» вынесет «Интер». Даже если футболистам завяжут глаза

Момент настал. Все понимают, чей это день. Точнее, чьим он должен стать.

«Манчестер Сити» – сильнейшая команда на планете. Утверждение спорное, только потому что нет абсолютных критериев. Но по всем косвенным признакам мы видим отрыв «Сити» от остальных.

Клуб выступает в сильнейшей лиге. Самой богатой и возглавляющей таблицу коэффициентов УЕФА. И не просто выступает, а забирает пять чемпионских титулов за шесть лет. Это уже фантастика, учитывая, что огромные бюджеты на трансферы появились далеко не только у «Сити».

Команда Гвардиолы вообще умудрилась остаться в плюсе за два трансферных окна в этом сезоне. Да, взяли Холанда, но потеряли Стерлинга, Жезуса, Зинченко и отдали ещё в аренду Канселу по ходу сезона. Каждый из них был действительно важным звеном в команде.

Парадокс в том, что «Сити» при всех потерях не стал играть хуже. Наоборот, команда с приходом Холанда стала цельнее и стабильнее в завершении. «Сити» всегда создавал много моментов, но подводила реализация. Теперь пришёл человек, который реализует то, что должен, и ещё чуть больше. Да, в последний месяц у Холанда спад, но показательнее статистика на дистанции всего сезона. Как раз в финале злее будет, голоднее. А то в АПЛ даже даёт исполнить пенальти партнёрам, когда сам должен бить.

Игроки «Манчестер Сити» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Ещё одна особенность современного «Сити» — команда научилась контролировать мяч и для атаки, и для удержания счёта. Убойное сочетание, благодаря которому удаётся сожрать таких монстров, как «Бавария» и «Реал». Собственно говоря, если взглянуть на сетку плей-офф ЛЧ, то у «Интера» не было соперников такого масштаба. А вот у «Сити» — были. И их удалось пройти весьма уверенно – 4:1 и 5:1.

Вообще, сравнивать «Сити» и «Интер» – это всё равно что сопоставлять Гвардиолу и Индзаги. Лучшего тренера в мире, который перевернул футбол, и просто неплохого тренера, который трижды брал Кубок Италии, но ни разу не выигрывал чемпионат.

Конечно, в футболе не всегда побеждает сильнейший. Есть одна вселенная из десяти, где «Интер» поднимет трофей над головой. Хотя представить такое по состоянию на эту минуту не получается. Такой «Сити» останется фаворитом, даже если на первой секунде получит удаление или пенальти в свои ворота. Команда Гвардиолы переламывает хребет даже более крутым командам, чем «Интер».

Да, «Сити» может оступиться, но мы это уже проходили два года назад в финале с «Челси». Снова оступиться? Кажется, нереально. Тем более в ситуации, когда нет травм и график подготовки получился настолько комфортным. Были и матчи, где можно проводить ротацию, и интенсивная игра с «МЮ» для поддержания игрового ритма. Неплохая генеральная репетиция с соперником, которому букмекеры давали чуть больше шансов, чем «Интеру».

После победы «Сити» в финале Кубка Англии футболисты не просто радовались, но и кричали друг другу «one more» («ещё один» — в переводе с английского). Речь про ещё один матч, без которого шикарный сезон не будет для «Сити» полноценным. Похоже, в команде все понимают значение этой игры. Даже если футболисты «Сити» выйдут на поле с завязанными глазами, то всё равно обязаны пойти и забрать своё.