Экс-игроки «Зенита» и Ерёменко сошлись в Финляндии. Не все россияне закончили сезон

Не все российские футболисты завершили выступления в своих чемпионатах и отправились в отпуска. Для некоторых наших легионеров сезон-2023 в самом разгаре. Речь о тех, в чьих лигах команды играют по хорошо забытой нами системе «весна-осень».

Два воспитанника «Зенита» Максим Рудаков и Евгений Башкиров, которых мы помним также по игре за «Ростов» (голкипер до сих пор принадлежит этому клубу и уехал в аренду), «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин», объединились в одной лиге с экс-полузащитником ЦСКА и «Спартака» Романом Ерёменко. Все трое выступают в Финляндии. Местная Вейккауслига пока, конечно, послабее РПЛ, но разрыв, к сожалению, сокращается – команды из первой половины финского чемпионата приблизительно соответствуют по уровню командам из второй половины российского и лидерам нашего Первого дивизиона.

Рудаков в прошлом сезоне выиграл в составе «Хонки» бронзовые медали и Кубок лиги. Неудивительно, что в клубе из Эспоо с удовольствием воспользовались возможностью продлить аренду голкипера «Ростова» ещё на год, несмотря на то что сама Финляндия закрыла границы для россиян. Максим отбил 74% ударов в створ своих ворот и стал вторым в Вейккауслиге по этому показателю.

Максим Рудаков Фото: FC Honka

Башкиров до весны 2022-го был игроком польского «Заглембе», но после изменения политической ситуации клуб из Любина расторг контракт с российским полузащитником. Евгений несколько месяцев пребывал в статусе свободного агента, а летом неожиданно уехал в Андорру. Тренировался с командой «Санта-Колома», которую возглавляет Дмитрий Черышев, и собирался заключить договор, однако переход по каким-то причинам сорвался. Пауза затягивалась, но в марте 2023-го Башкиров наконец нашёл новый клуб. Подписал контракт на два года с ВПС из Ваасы, завершившим сезон-2022 на восьмом месте.

Евгений Башкиров Фото: Apollo.photo/vepsu.fi

Что касается Ерёменко, то в Финляндии уроженец Москвы – свой. Если вы вдруг забыли, Роман долгие годы выступал за национальную команду Суоми, сыграл 73 матча и забил пять голов. В последний раз он выходил на поле в майке сборной осенью 2016-го.

После внезапного отъезда из «Ростова» в феврале 2021-го Ерёменко фактически завершил карьеру на высоком уровне. Вернулся в профессиональный футбол только через полтора года – прошлым летом полузащитника подписал ХИФК из Хельсинки. Роман сыграл 11 матчей в Вейккауслиге и набрал 2+1, но его команда оказалась слишком слабой для элиты. Вылетела, заняв последнее место. Тем не менее Ерёменко решил продолжать карьеру в 36 лет: в мае этого года стал одноклубником Рудакова, подписав контракт с «Хонкой» до конца 2023-го.

Роман Ерёменко Фото: FC Honka

Сезон складывается для этого трио по-разному. Рудаков остаётся первым номером «Хонки». В 11 матчах пропустил девять мячей и выдал четыре «сухаря». Отразил 78% ударов по своим воротам – входит в топ-3 вратарей Вейккауслиги по этой статистике. Скоро россиянин сыграет в еврокубках: «Хонка» готовится к старту в квалификации Лиги конференций. В «Ростове» Рудаков не смог выиграть конкуренцию у Сергея Песьякова, но, возможно, покажет себя более статусным европейским клубам.

Ерёменко неудачно дебютировал за «Хонку». В матче с «Хакой» вышел на замену в перерыве, однако уже через 25 минут был удалён – получил прямую красную карточку за грубый фол. Но в последних трёх турах, отбыв дисквалификацию, Роман стабильно попадал в основу. Пока у Ерёменко нет результативных действий. Может, на еврокубки приберёг?

На данный момент «Хонка» занимает пятое место, тем не менее по потерянным очкам находится вне топ-6. Это важно, так как после двухкругового турнира 12 команд будут поделены на две шестёрки. Понятно, что у «Хонки» задача попасть в «чемпионскую группу». А вот ВПС Башкирова находится сейчас на последнем, 12-м месте. Точнее, делит его с «Мариехамном»: у обеих команд всего по шесть очков.

Евгений – игрок основы аутсайдера. Наш центрхав сыграл все 10 матчей в стартовом составе, результативных действий не совершал и получил три жёлтые карточки. Башкиров – лидер ВПС по количеству ключевых передач (9) и заработанным на себе фолам (12), второй в команде по ударам (16), попаданиям в створ (4), отборам (18), возвратам владения на половине поля соперника (18) и даже по потерям мяча на своей половине (20). Ещё бы партнёры соответствовали уровню российского легионера! Некоторые из них чудят, например, голкипер Теппо Марттинен в последнем матче с СИКом на выезде.

ВПС потерпел поражение со счётом 1:2, пропустив какой-то дикий, невероятно курьёзный гол уже на второй минуте. Соперник забил… из аута! Ганский защитник хозяев Терри Йегбе выбрасывал мяч с левого края и запустил его в сторону ворот. Видимо, рассчитывал на то, что кто-то из партнёров подправит во вратарской. Но никто из своих не коснулся, а мяч нырнул в сетку, и гол был засчитан!

Всё дело в том, что Марттинен коснулся мяча перед тем, как тот влетел в ворота. А ведь достаточно было просто убрать руки. Если бы голкипер ВПС не дотронулся до мяча, судья отменил бы гол и назначил удар от ворот. Башкиров смотрел на всё это, находясь в зоне подбора возле 11-метровой отметки, и, наверное, глазам своим не верил. В РПЛ он такого точно не видел. Впрочем, Финляндия – страна футбольных чудес, тут что угодно случается. Всё же родина Санта-Клауса. Например, в 2016 году российский голкипер Александр Васютин вообще дебютировал за «Лахти» с забитого мяча – спас команду от поражения на 90+2-й минуте.

Из интересных фигур в Вейккауслиге стоит выделить также занимающего пятое место в списке лучших бомбардиров аргентинца Хуана Лескано из «Хаки», который много забивал в российской Первой лиге за «Енисей» и хабаровский СКА. А ещё – Антона Поповича, сына экс-нападающего «Спартака» Валерия Поповича. Техничный центрхав КуПСа входит в топ-5 лучших игроков чемпионата Финляндии по оценкам InStat.