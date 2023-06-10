«Родина» выигрывала 2:0 к 25-й минуте! Но в РПЛ остаётся команда Юрана

Все, кто смотрел первый матч «Родины» и «Пари НН», точно понимают – команда из Первой лиги не заслужила такого поражения. Куда более справедливым был бы счёт 2:1 или 3:2 в пользу нижегородцев. Но никак не 3:0.

Конечно, подобный результат автоматически закопал шансы молодого московского клуба. Никто не верил в «Родину», кроме них самих. Гостевой матч, неуступчивый соперник, так ещё и три мяча… Как в такой ситуации вообще действовать? Похоже, «Родина» выбрала единственный из возможных вариантов – расслабиться и получить удовольствие. И только благодаря этому почти весь матч мы оставались с интригой.

Всё началось уже на четвёртой минуте. Мяч после навеса оказался в штрафной «Пари НН», Александров выиграл борьбу и скинул в сторону. Но там некстати оказался Жигулёв и подыграл себе рукой, которая находилась в неестественном положении. Мешков сразу указал на «точку», но не все видеоассистенты его поддержали. И пригласили удостовериться в своём решении к монитору. Арбитр посмотрел повтор, но не изменил своего мнения. Это пенальти. К мячу подошёл лучший бомбардир «Родины» в Первой лиге Иван Тимошенко. Его первый удар потащил Нигматуллин, но на добивании он оказался первым.

Неожиданный гол явно добавил «Родине» уверенности. А футболисты «Пари НН» немного растерялись. Они точно не рассчитывали пропустить так быстро. После, конечно, побежали вперёд, но небольшими силами. Ничего особенного в атаке у хозяев в первом тайме не получалось. «Родина» тоже не то чтобы стремилась вперёд. Однако новым шансом забить команда Парфёнова воспользовалась. Калмыков после подачи с углового выпрыгнул удачнее Каккоева, идеально подстроился под мяч и пробил Нигматуллина.

Таким образом, у «Родины» оставалось 65 минут, чтобы забить третий и перевести матч в дополнительное время. Такого точно никто не ожидал. В конце первого тайма «Родина» имела ещё один небольшой шанс, когда того же Тимошенко попытались вывести один на один с вратарём, но неудачно.

В перерыве Юран многое изменил. На скамейку присели Жигулёв, Рыбчинский и Сулейманов. Атакующей линией тренер никак не мог быть доволен, потому что нападения в первом тайме у его команды просто не было. И это на своём поле. Впрочем, после перерыва глобально ничего не изменилось. Зато состоялся один удар в створ. Вообще, за 90 минут нижегородцы всего пять раз пробили в сторону ворот соперника. Совсем не домашняя игра для очевидного фаворита. Неудивительно, что весь второй тайм Юран нервничал и постоянно что-то кричал в сторону своих игроков. Игру это не улучшило, но помогло удержать результат.

Картина матча глобально не изменилась: «Родина» отдала мяч и искала момент для контратаки. Но соперник грамотно возвращался и практически не оставлял свободных зон. Так что ни одного по-настоящему опасного момента гости не создали.

Не получилось даже финального навала. Возможно, потому, что судья добавил всего две минуты. «Пари НН» уступил 0:2, но остался в РПЛ. А «Родина» постарается завоевать путёвку в элиту в следующем сезоне.