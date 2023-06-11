«Русский» — в финале ЧМ! За Уругвай против Италии сыграет потомок наших эмигрантов

Молодёжный чемпионат мира U20 завершится в ночь с воскресенья на понедельник финалом Уругвай – Италия. В заявке уругвайцев на эту игру будет полузащитник по имени Сантьяго Дамиан Хоменченко Бьянки. Фамилия Хоменченко наводит на мысль, что этот парень – потомок наших бывших соотечественников, ставших волею судеб эмигрантами. И действительно, прозвище у Сантьяго – Ruso. То есть «русский».

Хоменченко – не основной игрок сборной Уругвая. Почти во всех матчах на турнире он выходил на замену и помогал своей команде сохранить нужный результат. Опорный полузащитник выделяется физической силой, работоспособностью и универсализмом. Может сыграть ближе к атаке, хотя и не очень креативен, закрыть фланг обороны. Голов Сантьяго пока не забивал ни за уругвайскую молодёжку, ни за свою клубную команду – знаменитый «Пеньяроль» из Монтевидео.

Хоменченко – воспитанник клуба «Пласа Колония», а в «Пеньяроль» попал летом 2021-го. Сначала выступал за фарм-клуб, но довольно быстро дорос до первой команды. В основе чёрно-золотых «русский» дебютировал в сентябре прошлого года. С февраля 2023-го Сантьяго стал игроком стартового состава «Пеньяроля». До отъезда на чемпионат мира успел провести 12 матчей в чемпионате Уругвая и Южноамериканском кубке.

В этих 12 матчах Хоменченко сделал 17 отборов, 41 перехват и 41 подбор. Вступил в 144 единоборства, выиграв 52% из них. 19 раз вернул команде владение на чужой половине поля. Ещё Сантьяго совершил 15 фолов и заработал шесть жёлтых карточек. Кроме того, он нанёс 11 ударов по воротам, три раза попал в створ. В одном из матчей Хоменченко был очень близок к голу: рванул на широком шаге в штрафную соперника и открылся возле «точки» пенальти, но, пробив со своей сильной левой в касание, попал в штангу. Похоже, Сантьяго стоит взять несколько уроков завершения атак у партнёра по «Пеньяролю» – экс-нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса.

А ведь четыре года назад Хоменченко мог вообще закончить с футболом! Всё дело в травме, полученной отнюдь не в игре. Сантьяго рассказывал в интервью для Radio Sport:

«В возрасте 10 лет я начал тренироваться в «Пеньяроле», куда попал благодаря разглядевшему меня Нестору Гонсалвесу. Там занимался три года, а в 14 лет оказался в «Данубио». Но в 15 пришлось уйти оттуда. У меня был несчастный случай – отрезало часть пятки. Что конкретно случилось? Я был дома, играл в бассейне с матерью. Пнул по мячу и не заметил лежавшего рядом разбитого стеклянного стакана».

Вообще, детство и юность Хоменченко были непростыми. Он самый младший ребёнок в многодетной семье. У «русского» 10 братьев и сестёр! При этом семья жила в бедности, иногда не хватало самых простых вещей. Сантьяго вспоминал:

«Мы проводили вечера без еды. Питались рисом с молоком или молоком со сладкой кукурузой. Это было объедение! Но такие вещи формируют вашу личность.

Когда меня исключили в 15 лет из «Данубио», мне пришлось искать работу, потому что у моей матери её не было. Мы жили в бедности, но ни о чём не жалели. Нам было достаточно того, что имели… А то, через что я прошёл со своей семьёй, дало мне много сил, чтобы бороться. Моя самая большая мечта – купить дом для матери» (в интервью для Radio Carve).

В начале апреля Хоменченко принял участие в первом в своей жизни «класико» – матче между «Пеньяролем» и «Насьоналем». Его команда победила со счётом 2:0, а сам «русский» отыграл 75 минут. Победу в дерби он посвятил матери, которая приехала на стадион, несмотря на то что больна раком и проходила курсы химиотерапии.

Дамиан Хоменченко с матерью Фото: Из личного архива Хоменченко

После победы «Пеньяроля» над «Насьоналем» Сантьяго оставил пост в соцсетях, опубликовав совместное фото с матерью:

«С моей мамой, только что закончившей химиотерапию. Играть и выигрывать «класико» в твоём присутствии, наслаждаясь вместе со всеми этими сумасшедшими людьми – это самое прекрасное, что могло случиться со мной как с сыном».

Хоменченко признавался, что его эмоционально подкосила болезнь матери. Тем не менее Сантьяго нашёл в себе силы продолжать играть, работать и прогрессировать в «Пеньяроле». Победа на чемпионате мира и трансфер в Европу стали бы наградой для «русского» за всё пережитое.