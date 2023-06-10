Нереальная трагедия Де Брёйне. Кевин снова получил травму в финале Лиги чемпионов!

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне – волшебный футболист. Но второй финал Лиги чемпионов подряд ему не везёт. В игре с «Интером» в Стамбуле бельгиец получил травму и покинул поле под конец первого тайма. Два года назад аналогичный сюжет стал для команды Хосепа Гвардиолы фатальным.
Где-то в районе 30-й минуты Де Брёйне получил мышечную травму. В каком конкретно эпизоде это случилось – непонятно, но, кажется, это произошло, когда полузащитник поскользнулся в районе углового флага. Камеры быстро выхватили Кевина, который грустно сел на газон и, кажется, почти сразу понял, что матч продолжить не сможет. Возможно, потом хавбек попробовал обмануть сам себя: после выхода врачей на поле футболист вместе с ними покинул поле, чтобы дать организму ещё один шанс оценить своё состояние.
Надежды болельщиков «Сити», да и просто любителей футбола, что КДБ продолжит матч – ведь он конструктор атак «МС», один из главных проводников тренерских идей, гений-распасовщик – обрушились. Бельгиец вроде и вернулся на поле, попытался разбегаться, но не удалось. Спустя несколько минут, когда Родри потерял мяч в простой ситуации, Де Брёйне ушёл за лицевую, печально поднял руку и показал Гвардиоле, что продолжить не может.
Судьба оказалась жестокой – ведь с Кевином такое второй финал Лиги чемпионов подряд. На 60-й минуте финала-2021 в Порту с «Челси» Де Брёйне получил мышечную травму и не смог продолжить встречу. Команда лишилась мозга. И не смогла ответить на гол лондонцев. Потому и проиграла свой первый финал ЛЧ в истории.
Не все люди суеверные, но Гвардиола, орущий своим парням «relax, relax», ошибки Эдерсона на ровном месте, неуверенные передачи, потери мяча – всё это лупит по эмоциональному состоянию «Сити». А травма Де Брёйне бьёт не только по эмоциям – ведь главный созидатель сломался – но и по футбольной мысли.
- 10 июня 2023
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