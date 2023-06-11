Гвардиола это сделал! «Сити» с трудом взял Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» — победитель Лиги чемпионов! Хосеп Гвардиола в третий раз взял главный еврокубок и впервые сделал это без Лео Месси.

Многие прогнозировали, что «Манчестер Сити» раздавит «Интер» своим прессингом и будет создавать момент за моментом с первых минут, как в домашнем полуфинале с «Реалом». «Нерадзурри» вообще никто не считал претендентом на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, но в Стамбуле команда Симоне Индзаги доказывала очевидную истину: случайно до финала не доходят. Оказалось, «Интер» тоже готов прессинговать и эффективно разрушать давление соперника розыгрышами через голкипера Онана. Третья команда Серии А здорово встречала чемпионов Англии в центре. Когда Барелла поднимался высоко в прессинг вместе со своими нападающими Джеко и Мартинесом, из линии обороны выдвигался Димарко, чтобы закрывать его зону и перехватывать открывавшегося там полузащитника «горожан». Как правило, либо Де Брёйне, либо Гюндогана. А вот команда Гвардиолы не выглядела настолько уверенной в себе, как мы привыкли. Поначалу это вообще был осторожный «Ман Сити», слишком опасающийся быстрых ответных атак соперника.

Хуже того, на исходе получаса игры травму получил Де Брёйне. Все сразу вспомнили финал Лиги чемпионов 2021 года с «Челси», который бельгиец также не доиграл до конца из-за повреждения. Возможно, причина проблем, возникших у Кевина, в качестве поля. Видимо, организаторы перестарались, поливая газон. Некоторые игроки скользили, Де Брёйне неудачно упал в одном из эпизодов.

В общем, это было скорее тактическое противостояние, нежели рубка или тем более избиение тяжеловесом случайно попавшего на него средневеса. За весь первый тайм – один по-настоящему голевой момент. Главная с точки зрения внимания болельщиков фигура финала Холанд сделал до перерыва девять касаний мяча, а в чужой штрафной – всего два. Это произошло в той редкой атаке, когда норвежец сумел наконец-то отклеиться от опекуна в штрафной и пробить. Но от Онана даже сейв не потребовался – Эрлинг попал в правильно выбравшего позицию камерунца. После 45 минут счёт по ударам был 4:4. В створ – 2:1 в пользу «Ман Сити», и из штрафной – 2:1. Борьба на равных.

И после перерыва, несмотря на то что у Гвардиолы было целых 15 минут на корректировку игры, «Интер» не уступал «Ман Сити». «Горожане» пытались быстро возвращать себе мяч за счёт высокого коллективного отбора, вот только запрессинговать команду Индзаги невероятно сложно – в этом убедились все соперники «нерадзурри» в последнее время. Гвардиола, чувствуя, что игре не хватает огня, обращался жестами к болельщикам: «Нагрейте воздух!» А на исходе часа матча стало заметно, что футболисты начали уставать, появилось больше разрывов. Первым выдохся Джеко, но это неудивительно в его 37 лет.

Впереди у «Интера» действовали уже два антигероя ЧМ-2022 Мартинес и Лукаку. В этот вечер в Стамбуле им тоже не везло. Лаутеро не реализовал выход один на один, который «привёз» сам «Ман Сити». Ромелу встал на пути летевшего в ворота мяча, когда Димарко добивал после своего же попадания в перекладину. А вот подуставший «Интер», как только прижался к собственной штрафной, набегавшись за мячом, пропустил на 68-й минуте. Гол этот создали рывок Аканджи и восхитительное завершение от Родри. У «нерадзурри» не оказалось игрока на подборе.

Но «Интер» заставлял аплодировать себе до финального свистка. На последние 10 минут вышел Мхитарян, который, к сожалению, не мог сыграть больше после травмы. Свежий армянский полузащитник добавил команде Индзаги движения, мяч у «нерадзурри» стал лучше ходить. Генрих поучаствовал в моменте, созданном шикарным пасом Онана между линий. Голкипер в концовке превратился в 11-го полевого игрока «Интера». И шанс спастись у «нерадзурри» был – какой момент загубил Лукаку! Этот удар головой будет сниться бельгийцу в кошмарных снах…

А в последней атаке «Интера» героем стал коллега Онана – Эдерсон. Сейв бразильца принёс «Ман Сити» первую в истории этого клуба победу в Лиге чемпионов. «Горожане» взяли трофей, даже несмотря на то, что проиграли по ударам (7:14, в створ – 4:6), а Холанд не забил, так и завершив матч с двумя касаниями в чужой штрафной.