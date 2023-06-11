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Финал Лиги чемпионов — 2023, «Манчестер Сити» — «Интер», 10 июня 2023, величие Гвардиолы, место в истории, мнение

Вот теперь «Манчестер Сити» — суперклуб! В одном ряду с «Реалом», «Баварией» и «Барсой»
Константин Кринский
Вот теперь «Манчестер Сити» — суперклуб!
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А ещё будут помнить не только клуб, но и команду Гвардиолы. И вот почему.

«Манчестер Сити» победил «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола выиграл третий подобный трофей, а его нынешняя команда – первый. Почему только теперь «Сити» стал суперклубом – в колонке Константина Кринского.

Лига чемпионов. Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Эрнандес – 68'

После полуфинала Лиги чемпионов между «Сити» и «Реалом» мне в комментариях предъявляли, что вылет мадридцев на столь высокой стадии турнира – пустяк, потому что они, в отличие от манчестерцев, – суперклуб. Посыл был прост: для суперклуба вылет из ЛЧ не может быть трагедией – потому что он выиграет очередной трофей через год, два или три. А ещё потому что суперклуб – это не только логотип, но и команды (а может, и не одна), входящие в историю.

Подробнее про самоопределение, статус и бэкграунд суперклуба:
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Помните «Барселону» Пепа? Тики-така поразила мир, эта философия завладела умами десятками средних тренеров и тысячами специалистов попроще. Она доказала свою состоятельность результатами: Гвардиола взял требл: Примеру, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Помните «Реал» Анчелотти — Зидана? Пять побед в Лиге чемпионов за последние 10 лет. Команда, переплюнувшая легендарный «галактикос» по всему. Команда, сформировавшая концепцию – звёздам не нужен стиль, им нужно не мешать. И тогда они творят. И тогда они побеждают всех.

Помните «Баварию» последних 10 лет? Клубное устройство позволяло пачками брать титулы и завоёвывать не одну Лигу чемпионов – вне зависимости от имени главного тренера. Структура подбора футболистов и организационные процессы были шеей, видение коучей – головой. Менеджерский провал Хасана Салихамиджича и Оливера Кана это только подтверждает.

Но вот что ещё важное есть у этих клубов: они брали ЛЧ в разные эпохи, фиксируя свою мощь на международном уровне. До 10 июня 2023 года «Манчестер Сити» этого недоставало.

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Хосеп Гвардиола построил великую команду и закрепил её статус в истории. Это не его же каталонская тики-така 10-летней давности. Это трансформер: с уникальными позициями, нетривиальным взаимодействием, контрпрессингом и высочайшим исполнительским мастерством. Это другая система. Наверное, даже сложнее его предыдущего творения.

Все эти бесконечные английские титулы и внутренние кубки не имели решающего значения для самоопределения команды (про клуб – выше) и его места в истории. Этим может наделить только Лига чемпионов. Ведь это в самой её сути, когда сильнейшие доказывают состоятельность избранной концепции. «МЮ» Фергюсона. «Интер» Моуринью. «Реал» Зидана. «Барселона», а теперь ещё и «Сити» Гвардиолы. Величие.

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