Момент, когда на стадионе никто не дышал. Репортаж с финала Лиги чемпионов

Скажу странную вещь, но смотреть футбол по телевизору удобнее. Если брать именно игру, то ТВ-картинка и повторы дают больше понимания, кто владел инициативой, а кто ошибся в одном из эпизодов. К тому же на стадионе «Ататюрка» трибуны находятся на огромном расстоянии от поля. А с третьего яруса разобрать что-то тяжело даже при хорошем зрении.

«Манчестер Сити» — «Интер» — 1:0 Фото: Michael Steele/Getty Images

А вот что касается атмосферы, то здесь ситуация противоположная. Вряд ли по трансляции можно понять, насколько фанаты «Интера» круче поют. Наверное, это было очевидно, но одно дело догадываться, а другое – прочувствовать. Такое ощущение, что фанаты «Сити» просто бойкотировали шумовую поддержку (хотя количественно их было примерно столько же). Иногда раздавались заряды про Стоунза или просто: «Сити», «Сити», «Сити». Это в какой-то степени удивительно, потому что именно в этом сезоне «Этихад» стал заметно громче. Но мы-то — в Стамбуле.

Итальянские фанаты и до матча выглядели мощнее. Их коллективный проход до стадиона – что-то особенное. Что-то на языке страсти. Хотя иногда их скандирования были откровенно стёбными. Например, заряд про пиццу.

Стебались перед матчем и vip-болельщики. Например, у входа на стадион удалось встретить Мартина Шкртела (экс-защитника «Зенита» и «Ливерпуля»), который сказал: «Я болею за «Интер», а жена – за «Сити», так что у нас расколотая семья». Вообще, бывших футболистов приехало много. У одного и того же входа я натолкнулся ещё и на Марио Жардела, и на Фернандиньо, и даже на Юрия Сёмина, который сказал, что для него это примерно 20-й финал Лиги чемпионов. А ещё добавил, что если «Сити» – сильнейшая команда в мире, то должна это доказать в финале.

Доказала. Пускай и с бóльшими сложностями, чем ожидалось. Самый захватывающий момент на самом деле даже не гол на 68-й минуте, а то, что было за пару секунд до него. Мяч отскочил от Ачерби примерно к точке пенальти. Было видно, что первым на нём будет Родри, но ему предстояло для этого пробежать семь-восемь метров. Казалось, будто никто на стадионе не дышал, пока он шёл на мяч, подстраивался и бил.

Бам!

И ты словно выныриваешь из воды. Ощущение, что стюарды не контролировали себя на трибунах. Микс трагедии и триумфа, что-то привычное, но всё равно особенное. Один удар – и история написана. Правда, почти сразу же «Интер» мог отыграться, но за одно мгновение выручила сначала штанга, а потом Лукаку, вставший на пути у мяча.

Эмоций добавляло, что гол был забит в те ворота, где сидели фанаты «Сити», а перекладина сотряслась, соответственно, у трибуны «Интера». Уникальное звуковое сопровождение прилагалось (во втором случае, скорее, просто выдох). Когда Лукаку не реализовал ещё один момент на 89-й минуте, то здесь уже фанаты «Сити» проснулись и исполнили «Hey Jude».

Дальше только что-то совсем сумбурное. Но «Сити» отбился. Не самое привычное дело для этой команды, но она справилась. С финальным свистком резервные игроки и все остальные сотрудники клуба выбежали на поле. Требл, о котором столько говорили, оказался добыт. Момент абсолютного счастья. А дальше только кубок над головой и полукруг почёта перед своими фанатами.

Прошло всего несколько минут после игры, а специальные чемпионские футболки скупили в официальных фан-шопах вокруг стадиона. Всем хотелось забрать что-то с исторического матча.