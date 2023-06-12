ЦСКА сам виноват в нервной развязке Суперфинала. Серии пенальти не должно было случиться

В Суперфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» — 1:1 в основное время и 6:5 в серии пенальти.

Лучше выглядели красно-синие, что после игры признал в том числе главный тренер южан Владимир Ивич: «Игроки ЦСКА создавали больше моментов». Преимущество армейцев находит отображение в статистике — сразу 10-3 по ударам из штрафной площади! Другими словами, команда Владимира Федотова была и в обороне крепче, и в атаке изобретательнее. Как так получилось?

ЦСКА был разнообразнее впереди за счёт Акинфеева, «Краснодару» не пошла на руку глубокая позиция Сперцяна

Команда Федотова создавала остроту самыми разными способами. Отдельно стоит выделить два — благодаря им моменты возникали неоднократно.

В первом тайме у ЦСКА проходили открывания между игроками «Краснодара» — либо между защитниками, либо между линиями. В результате одного из таких эпизодов был заработан пенальти: удару Олусегуна по ноге Кучаева предшествовало беспрепятственное получение мяча полузащитником армейцев.

Открывание Константина Кучаева перед заработанным пенальти

Чуть раньше Чалов едва не забил после открывания между Арутюняном и Алонсо под пас Облякова, но «Краснодар» выручил Агкацев — потащил удар форварда, не дав поймать себя на противоходе. При этом данный звоночек был отнюдь не первым.

Ещё раньше Агкацев спас свою команду после удара Кучаева, который классно открылся под проникающую передачу Медины между Ионовым и Арутюняном! Таким образом, есть логика в том, что острый момент и гол в результате подобных действий ЦСКА выжал.

Константин Кучаев нанесёт опасный удар после стенки с Хесусом Мединой

В конце второго тайма ЦСКА создавал остроту за счёт упрощения впереди. Ключевым игроком стал Игорь Акинфеев. Не подведи его партнёров реализация — и у капитана могло быть сразу две предголевые передачи!

К голам могли привести комбинации «Акинфеев — Заболотный — Медина» и «Акинфеев — Дивеев — Чалов», но и Медина, и Чалов не попали в ворота из пределов штрафной площади. Наиболее острый момент был у центрфорварда — он бил с угла вратарской.

Фёдор Чалов упустит голевой момент после паса Игоря Акинфеева и скидки Игоря Дивеева

Подобные эпизоды с длинными передачами от вратаря ЦСКА практикует на протяжении всего сезона. В минувшем сезоне РПЛ Игорь Акинфеев даже отметился одной голевой передачей. В отличие от армейцев, в арсенале «Краснодара» таких наигранных действий с доставкой мяча из глубины нет, как и вратаря с таким сильным ударом, поэтому тут «быкам» с соперникам тягаться было сложно.

В то же время посоревноваться в комбинационном розыгрыше и создании в его результате остроты южане могли. Но вот какое дело — глубже привычного играл Эдуард Сперцян: не под нападающим, где в минувшем сезоне он располагался чаще всего, а в опорной зоне. Армянин — главная ударная сила «Краснодара», с учётом Кубка и чемпионата в его активе 14 голов и 14 голевых передач — он лучший в команде. Сыграть ближе к атаке ему не дали травмы Никиты Кривцова и Кади Боржеса. Возможно, из-за позиции Сперцяна «Краснодар» был не так опасен впереди, как способен.

«Краснодар» при атаке

Большая надёжность ЦСКА сзади логична — у Федотова преимущество в полгода над Ивичем

В Суперфинале Кубка обе команды при позиционной обороне использовали пять игроков сзади. У «Краснодара» таким был Олусегун — опускался из средней линии. Подобную тактическую задумку «быки» используют с зимы — с приходом на пост тренера Владимира Ивича. Пока получается с переменным успехом — фол Олусегуна в своей штрафной тому доказательство.

«Краснодар» при обороне

ЦСКА же с пятью игроками сзади при позиционной обороне действует с самого начала сезона — с момента прихода в команду Владимира Федотова. За это время тренер успел опробовать перед своими воротами самых разных футболистов и определиться с лучшими сочетаниями, на что времени у его коллеги было гораздо меньше.

ЦСКА при обороне

Так стоит ли с учётом всего происходящего удивляться большей надёжности ЦСКА? Армейцы успешно справлялись с «Краснодаром», если не считать эпизода с голевым ударом Кордобы, когда с ним неожиданно оказался Мойзес, а не более высокий Дивеев или Роша.

По тому, как складывался решающий матч, ЦСКА должен был побеждать в основное время, но его игроков подводила реализация. К их счастью, у команды есть фантастический 37-летний капитан Игорь Акинфеев, который по-прежнему в ключевые эпизоды готов компенсировать промахи более молодых партнёров. Таким образом, капитан делом подтвердил веру в себя главного тренера — не так давно Владимир Федотова назвал Игоря Акинфеева лучшим игроком сезона.