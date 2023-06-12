Финал Лиги чемпионов — это бардак и счастье. Главный итог шоу в Стамбуле

Чтобы осознать такой финал, нужно время. Приходилось бегать вокруг стадиона, искать перформансы фанатов, собирать впечатления звёзд, а потом транслировать атмосферу исторического матча. Во всей этой суете сложно с ходу оценить происходящее. А вот спустя время, когда чуть успокоишься, приходит понимание, где ты был и что видел.

И тут на самом деле всё зависит от собственного настроя. Можно рассказать о том, как всё прошло круто, ярко и эмоционально. А можно обратить внимание на проблемы с организацией. Каждый заход имеет значительную аргументацию. И тут одно цепляется за другое: позитив – негатив.

Атмосфера на трибунах шикарная, но поле находилось на таком удалении, что даже при хорошем зрении смотреть футбол некомфортно.

Сам стадион действительно красивый, но его отгрохали где-то на отшибе за городом.

Прямо до арены проложили метро, но стюарды после матча направили фанатов к шаттлам, которые больше часа не могли выехать с территории.

Открыли много фан-шопов, но уже через 10 минут после окончания матча там не осталось ничего, кроме шарфов. Не нашлось даже чемпионских маек «Сити», продажу которых откладывали до финального свистка.

Финалы Лиги чемпионов (как и чемпионаты мира) – это всегда бардак. Много вопросов возникало даже к ЧМ-2018, который был хорошо организован.

И здесь велико желание впасть в «не всё так однозначно», потому что хорошее и плохое действительно сочетаются. Только вот всё равно остаются и бесспорные вещи. Например, послематчевая логистика в Стамбуле оказалась провалена. Я в 1:50 ночи подошёл к метро у стадиона. Стюарды, полицейские и сотрудники подземки делали большую совместную фотографию.

Стюарды, полицейские и сотрудники подземки делали большую совместную фотографию Фото: «Чемпионат»

Когда они закончили, то никто из них не смог мне сказать, закроется ли метро в 2:00 ночи или будет работать дальше. Ладно стюарды, но даже полицейские не знали. Хотя один из них через какое-то время всё-таки заверил, что метро вообще закрывать не станут и оно будет работать всю ночь.

Это было важно для моего коллеги Димы Голубовича, который возвращался позже меня, потому что за вечер сделал 12 000 фотографий и до 3:00 ночи в них копался на стадионе. В результате метро не закрыли, как и обещал полицейский. Просто поезда перестали ходить! Людям никто ничего не объяснял, они спускались, ждали поезда, а потом разворачивались и шли искать такси. С трудом представляю, как координация служб может существовать на таком уровне.

Хотя самая жесть – ситуация с шаттлами. Первыми со стадиона уходили фанаты «Интера». Оно и понятно – им награждение было не так интересно. И всех этих грустных итальянцев направили в автобусы, которых на глаз было не меньше 50 штук. Так вот, эти шаттлы встали в пробку, проехав буквально 200–300 метров.

Получилось странное зрелище. Я шёл среди этих автобусов, слово оказался… если не в аду, то в чистилище. Много уставших людей застряли в каком-то пограничном пространстве. Для них время будто остановилось.

Хотя, с другой стороны, неподалёку находились фанаты «Сити». Они после матча танцевали и пели как в последний раз. Им было вообще по барабану до каких-то там проблем с транспортом.