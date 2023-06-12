10 звёзд чемпионата мира до 20 лет. Многие уже в топ-клубах!

Вот и завершился чемпионат мира среди команд до 20 лет – его выиграла сборная Уругвая. На таких турнирах молодёжь проявляет себя по полной, а затем едет в топовые клубы или, если уже там, получает больше игрового времени. Так кто же сверкнул на прошедшем турнире?..

Материалы по теме Сборная Уругвая обыграла Италию и стала победителем молодёжного чемпионата мира

Чезаре Казадей — 20 лет, сборная Италии

Этот парень сделал красиво — стал всего шестым игроком в истории ЧМ U20, которому удалось взять одновременно и «Золотую бутсу», и «Золотой мяч» турнира. Полузащитник оформил аж 7+2 и сделал всё, чтобы протащить сборную Италии в финал!

Помимо голов, Чезаре выполняет обычную функцию полузащитника — играет классическую шестёрку или бокс-ту-бокс: рослый, выносливый, не боится единоборств и активно пользуется габаритами. Сам Казадей не скрывает, что антропометрия — его главная фишка: в одном из интервью сказал, что в этом плане равняется на Николу Берти. Принадлежит «Челси» (играет за молодёжку) и, кажется, теперь там все двери для развития открыты. Парень уже стоит € 12 млн!

Чезаре Казадей Фото: Buda Mendes/Getty Images

Томмазо Бальданци — 20 лет, сборная Италии

Плеймейкер провёл впечатляющий чемпионат мира и вместе с Чезаре разрывал соперников. У них классный коннект: уже на автомате находят друг друга в штрафной. Так, например, с Колумбией забили первые два гола, а во втором тайме штанга помешала оформить третий.

Ещё один важный партнёр Томмазо — Симоне Пафунди, такой же маленький, юркий, техничный и с уклоном в атаку. С ним особенно разрывал в первом матче турнира с Бразилией: парни подхватывали мяч в глубине и вели команду вперёд, создавали моменты.

Бальданци связывает линии, обходит соперников на дриблинге, при удобном случае сваливается в правый полуфланг — оттуда в основном и создаёт опасность. Слухи об интересе итальянских топов к игроку «Эмполи» ходят около года — после такого ЧМ уже должны забрать.

Томмазо Бальданци Фото: Martin Fonseca/Getty Images

Алан Маттурро — 18 лет, сборная Уругвая

Обладатель «Серебряного мяча» на турнире. Сумасшедший защитник — успевает и в центре, и в атаку бегать! Его частые подключения по левому флангу оказывались опасными, а иногда и приводили к голу, — как в матче с Израилем в полуфинале. Его потеря из-за травмы в финале сильно не сказалась, но это заслуга такого же крутого партнёра — Себастьяна Боселли — непроходимого ЦЗ. У Уругвая благодаря этой парочке шесть матчей из семи — «на ноль».

Алан Маттурро Фото: Martin Fonseca/Getty Images

Даниэль Дага — 16 лет, сборная Нигерии

Самое неожиданное открытие этого ЧМ. Подростку всего 16 лет, но он умудрился выстрелить! Крайне цепкий опорник, который сделал историческую победу над Аргентиной — именно он отбивал все наступления звёздного соперника: выносил из штрафной, бегал по всей ширине поля, цеплялся за любую возможность отобрать мяч. Особенно приятно, что такой малый постоянно подбадривал своих более взрослых партнёров. И, конечно же, кайфовал от игры!

Пока что Даниэль играет за аутсайдера чемпионата Нигерии, но, кажется, после ЧМ его жизнь сильно изменится.

Даниэль Дага Фото: Martin Fonseca/Getty Images

Диего Луна — 19 лет, сборная США

Важный игрок американской команды. На турнире он играл роль «ложной девятки», оформил 1+3 и дошел до 1/4 финала. Невысокий, но с хорошей скоростью, юркий, пролезал через оборону и обострял.

Самый яркий матч — с Новой Зеландией в 1/8 финала: вышел на замену, отдал два ассиста и полностью рулил действиями в атаке. Опускался к центральным полузащитникам, получал мяч и разгонял атаки по флангам. Тут помогала схема США: левый вингер Кейд Кауэлл занимал позицию Луны, а уже вингера подменял Кейлеб Уайли — тогда Диего мог играть в свободной роли и продвигать мяч вперёд.

Луна пробовался в «Андерлехте» и играл за американскую академию «Барсы», но сейчас растёт в «Реал Солт-Лейк» — выходит на замену в МЛС. После этого турнира перспективы должны вырасти.

Диего Луна Фото: Martin Fonseca/Getty Images

Оскар Кортес — 19 лет, сборная Колумбии

Оформил на турнире 4+2. Вингер, который обострял в финальной трети своими проходами. Универсальный игрок, может ситуативно оказаться и под нападающим, и на позиции «ложной девятки», и даже справа. Обладает хорошим чувством момента и вовремя закладывает финт. Но ключевое качество — обостряющие пасы: всегда видит зону и партнёра.

Сейчас играет за колумбийский «Мильонариос», в этом сезоне у парня уже 6+3 в 17 матчах — отличный результат для вингера. Кажется, Оскара ждёт повышение совсем скоро.

Оскар Кортес Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Максимо Перроне — 20 лет, сборная Аргентины

Уже звёздный опорник Аргентины — зимой его забрал «Манчестер Сити» за € 9 млн. Настоящий диспетчер и тот самый, с кого начинаются атаки.

Ключевой козырь — передачи. В созидании Максимо не было равных в этой сборной — Перроне распасовывал абсолютно везде. Порой даже смещался на позицию ЦЗ, чтобы начинать атаки вертикальными передачами. Без креатива в финальной стадии тоже не обходилось — был матч даже с пятью ключевыми передачами.

Максимо Перроне Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Фабрисио Диас — 20 лет, сборная Уругвая

Лидер! В финале именно Фабрисио повёл за собой команду и ментально, и в игровом плане: опорник подчищал за партнёрами, начинал атаки первым пасом, часто включался вторым темпом, — один раз таким образом подхватил мяч и зарядил в штангу издали. Очень универсальный игрок. Не боится идти в стыки. Выступает за «Ливерпуль» из Монтевидео.

Фабрисио Диас Фото: Buda Mendes/Getty Images

Себастьяно Депланш — 20 лет, сборная Италии

Обладатель «Золотой перчатки» турнира. Казалось бы, её должен был получить Рандалль Родригес — голкипер сборной Уругвая — за шесть «сухих» матчей. Но в случае с южноамериканцем такой результат — в большей степени следствие надёжных центральных защитников. А вот Себастьяно тащил Италию с Колумбией, тащил в финале: отразил сумасшедший удар с углового и оставил команду в игре, а уже в конце встречи спас после выхода пятерых в одного! Плюсом — классная игра ногами: часто Депланш становился дополнительным центральным защитником, с которым можно сыграть накоротке и вывести мяч из-под давления.

Себастьяно, кстати, воспитанник «Милана», но сейчас играет за «Тренто» – клуб аж из Серии C. Пора на взлёт?

Себастьяно Депланш Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Валентин Барко — 18 лет, сборная Аргентины

Очень атакующий левый защитник. Захватывает весь фланг, а своими рейдами в финальную треть сильно напрягает оборону соперника. Выдаёт острейшие прострелы и навесы в штрафную. В матче с Узбекистаном отдал ассист — единственный на турнире.

Барко — не просто важная опция в атаке. Он всегда успевает за доли секунды принять решение, чтобы помочь команде в переходных фазах. Пас в одно-два касания. При этом в обороне успевает подчищать: активно идёт в стыки и выигрывает единоборства, даже несмотря на не лучшую антропометрию (172 см).

Валентин Барко Фото: Buda Mendes/Getty Images

Барко выступает за «Боку», но после удачного ЧМ, по сообщениям Tuttosport, может перейти в «Ювентус» — туринцы готовы выплатить отступные.