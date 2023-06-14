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Лионель Месси перешёл в «Интер Майами»: как аргентинец повлиял на футбол в США, социальные сети, стоимость билетов

Месси уже изменил футбол в США. Эффект от его переезда в МЛС просто космический
Полина Куимова
Месси уже изменил футбол в США
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Цены на билеты выросли на 1000%. И это ещё не всё.

В истории футбола очень мало личностей, которые своим именем могут оказывать огромное влияние на какие-либо процессы. Криштиану Роналду именно из-за этого позвали в Саудовскую Аравию: там говорят, что его имя обладает большей силой, чем некоторые президенты. Португалец всю карьеру был на виду, светился в различных рекламных кампаниях, сотрудничал с брендами и создавал свои.

Лионель Месси, чьё имя столь же мощное, придерживался другого – он по большей части просто играл в футбол. И, как оказалось, этого тоже достаточно, чтобы греметь на весь мир и своей фамилией влиять на него.

Переезд аргентинца в Майами уже изменил МЛС. А ведь он пока не провёл ни одного матча.

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Лео, поздравляя Дэвида Бекхэма с запуском «Интер Майами» в 2018-м, пошутил в видеообращении: «Может, однажды ты мне позвонишь». Владельцы клуба были серьёзно настроены привлечь звезду в команду и за всё это время ни разу не отказывались от веры в эту идею. В 2021 году совладелец «Интера» Хорхе Мас сказал The Athletic: «Мы с Дэвидом очень усердно работаем над тем, чтобы это произошло. Думаю, это станет трансформационным не только для «Майами» но и для лиги».

В МЛС разделяли его чувства. Комиссар лиги Дон Гарбер в марте 2023 года заявил, что лига готова продумать шаги, чтобы привлечь Месси.

Выбор Лионелем своего будущего был полон непонимания и трудностей. Он до последнего хотел вернуться в «Барселону», каталонский клуб тоже этого хотел. Ещё была Саудовская Аравия, которая была готова осыпать его миллионами за заветное да.

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«Интер Майами» ждал решения, потому что их предложение было сформулировано уже давно.

И в итоге МЛС победила.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Для американской лиги это правда мощнейший шаг для дальнейшего развития – пожалуй, переезд Месси можно считать беспрецедентно лучшим событием в новейшей истории турнира. Эффект однозначно будет (он заметен уже сейчас, хотя Лео не сыграл ни матча), и об этом явно говорит пример Пеле, который в 1975-м приехал в «Нью-Йорк Космос», выступавший в зарождавшейся Североамериканской футбольной лиге (NASL). Клуб тогда жил на мощностях медиаимперии Warner Communications и стремился к тому, чего ещё никому не удавалось в американском футболе: влюбить в эту игру мальчишек по всей стране.

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После приезда Пеле средняя посещаемость «Космоса» на домашних матчах за два года увеличилась с 3500 болельщиков до 45 000. Трижды команда собирала больше 70 000 человек на домашнем стадионе, что в то время было просто немыслимо. Пеле привлёк в лигу Джорджа Беста, Йохана Круиффа, Франца Беккенбауэра и Герда Мюллера. Он стал футбольным миссионером и действительно смог достучаться до сердец мальчишек, которые сформировали первое поколение американского футбола, отобравшееся на ЧМ-1990. Да, NASL развалилась, но на её останках через какое-то время выросла МЛС. Менять её приехал уже Бекхэм, а следом и Златан Ибрагимович – и теперь настало время для финального аккорда в этой звёздной пьесе.

Пеле

Пеле

Фото: Peter Robinson/Getty Images

Месси – мечта любого маркетолога. И в США из этого ценного актива точно выжмут максимум, потому что даже сейчас эффект только лишь от одного подписания контракта огромен. Давайте вспомним «ПСЖ»: за первый год Лео принёс клубу многолетние контракты на € 700 млн, потому что вслед за ним пришли бренды с предложениями о сотрудничестве. Dior, Gorillas, Big Cola, Crypto.com, Sports Water, плюс продление контракта с Nike и Coca-Cola. 60% проданных футболок были с фамилией аргентинца, а общее количество продаж формы выросло на 40%. Всего спонсорские контракты за время пребывания Лео в Париже принесли клубу по разным оценкам от € 3 до 10 млн. С его уходом клуб потерял как минимум два миллиона подписчиков в соцсетях за несколько дней – вероятно, они просто подписались на новый клуб. Но, так или иначе, это аудитория, а аудитория = деньги.

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Вполне вероятно, что «Интер Майами» с Месси станет самым ценным брендом американской лиги. И неважно, какие у клуба будут результаты. Гораздо важнее, что коммерчески это уже привлекательный проект.

Ну а сейчас пройдёмся по тому, что уже изменилось.

Социальные сети

До новостей в среду клуб насчитывал около 900 000 подписчиков в аккаунте в одной социальной сети с фотографиями. К утру пятницы это число достигло 6,8 млн, сейчас их ещё больше – 8 млн. Ни у одного клуба МЛС столько нет.

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Билеты

Средняя цена билета на домашний матч «Интер Майами» подскочила с $ 31 до $ 152 в течение первых суток после объявления о трансфере Месси. Например, билет на игру с «Нью-Йорк Ред Буллз» 25 августа теперь стоит $ 983, что на 883% больше, чем в понедельник ($ 99). На встречу с «Лос-Анджелесом», которая пройдёт 3 сентября, цена выросла в среднем на 400% – со $ 150 до $ 785.

Стадион «Интер Майами»

Стадион «Интер Майами»

Фото: Mark Brown/Getty Images

Пока неясно, когда Месси дебютирует, но источники сообщили The Athletic, что его первый матч может состояться 21 июля во время Кубка лиги между «Интер Майами» и мексиканской командой «Крус Асуль». Билет в среднем стоит $ 1248 долларов, что на 922% больше, чем ещё в понедельник, 12 июня (среднем $ 120).

Трансляции

Матчи МЛС транслирует потоковый сервис Apple TV, и сделка Месси с «Интер Майами» включает в себя долю доходов от новых подписчиков. Недавно Apple снизила стоимость подписки на матчи лиги с $ 99 до $ 49 до конца сезона, что должно привлечь ещё больше аудитории. Компания не раскрывает данные о количестве просмотров, но старший вице-президент Apple по услугам Эдди Кью недавно сказал, что дела по количеству подписок и количеству просмотров «намного лучше, чем прогнозировалось».

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