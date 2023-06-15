Суперзвёзды «ПСЖ» издеваются над клубом. И шейхи сами в этом виноваты

«ПСЖ» потерял самое звёздное атакующее трио мирового футбола. Лионель Месси не подписал новый контракт с клубом, а отправился в США играть за «Интер Майами». Неймар с большой долей вероятности также покинет Париж. Основной вариант для бразильца – саудовский «Аль-Хиляль», предложивший ему € 200 млн в год. Главный актив «ПСЖ» — Килиан Мбаппе – также покинет клуб: не сейчас, так в обозримом будущем. Игрок уведомил руководство, что не продлит контракт, завершающийся летом 2024 года. «ПСЖ» многое прощал своим звёздам, а теперь они просто вытирают ноги о клуб. И боссы парижан до сих пор считают, что всё в норме?

Первым демарши устраивал Неймар. Бразилец давно бесит руководство и болельщиков. Неймар получал дисквалификации и травмировался, чтобы улететь в Бразилию и праздновать там дни рождения родственников. Либо мог совершенно спокойно отправиться на турнир по покеру после поражения «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Например, подобное произошло после первого матча 1/8 финала ЛЧ-2022/2023 с «Баварией». Также Неймар постоянно устраивает вечеринки в своём особняке, чем однажды взбесил даже мэра города Буживаль, где живёт бразилец. Да, когда форвард играет – он один из лучших в мире и крутой помощник для «ПСЖ». Но Неймар слишком часто пропускает матчи, а за пределами поля слишком токсичен и расслаблен. Явно не то, что нужно «ПСЖ», чтобы достичь успеха в Европе.

Главный скандал с Месси случился уже на финише французского периода Лео. Аргентинец после матча 33-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3) улетел в Саудовскую Аравию, хотя не должен был. Футболист уточнял возможность отлучки у главного тренера Кристофа Галтье и спортивного директора Луиша Кампуша. Оба ответили, что лететь можно только в случае победы. Но парижане уступили – а значит, и покидать Париж Лео не стоило. Однако Месси всё равно отправился в Саудовскую Аравию. По информации Goal со ссылкой на L’Equipe, соответствующее разрешение чемпион мира получил у катарских боссов «ПСЖ». То есть переступил через Кампуша и Галтье, возможно, подорвав их авторитет в глазах команды.

Лионель Месси Фото: Julian Finney/Getty Images

Естественно, поведение Месси понравилось не всем одноклубникам. Некоторые посчитали поступок Лео неуважительным по отношению к коллективу. «ПСЖ» отстранил футболиста от тренировок и игр на две недели. Однако позже Месси записал видеообращение, в котором объяснил мотивы своего поведения: «Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог её отменить. Потому что раньше мне уже приходилось её отменять. Приношу извинения моим партнёрам по команде и ожидаю решения клуба».

«ПСЖ» простил Лео и вернул его в состав. Однако клуб в очередной раз пошёл навстречу звёздам после их деструктивных действий.

Главная звезда, а одновременно и главная боль «ПСЖ» — Килиан Мбаппе. Каждое трансферное окно боссы парижан находятся на нервах из-за ситуации с будущим форварда. Летом 2022-го Мбаппе заключил новый контракт с «ПСЖ» до 2024 года (с опцией продления на один сезон).

До этого СМИ активно отправляли Килиана в мадридский «Реал». Француз уже одной ногой находился в Испании, но в последний момент передумал и остался в «ПСЖ». Чем вызвал гнев фанатов «Реала»: они очень ждали форварда в клубе.

Сам Килиан всегда мечтал играть за мадридцев и повторить путь кумира – Криштиану Роналду. Однако решил иначе. А жалеть начал уже очень скоро. Спустя пару месяцев после заключения контракта с «ПСЖ» Мбаппе разочаровался в проекте. Он остался недоволен трансферной политикой клуба.

Новый эпизод саги начался 12 июня 2023 года: Мбаппе уведомил руководство «ПСЖ», что не станет подписывать новый контракт. Информацию подтвердили представители футболиста: «Руководство клуба было проинформировано о решении не активировать опцию продления контракта на сезон ещё 15 июля 2022 года. Письмо — лишь подтверждение того, что было уже устно обговорено ранее. Больше этот вопрос в течение года не обсуждался, за исключением отправки письма 15 дней назад… Килиан Мбаппе не просил об уходе этим летом, в следующем сезоне он будет играть за «ПСЖ». Он лишь подтвердил, что его дополнительный год не будет активирован».

Килиан Мбаппе Фото: Alex Grimm/Getty Images

В клубе разозлились на игрока и поставили ему ультиматум: либо продление контракта, либо трансфер уже этим летом. Парижане не собираются отпускать Килиана через год в статусе свободного агента. Самый вероятный вариант продолжения карьеры форварда – «Реал».

Три главных звезды «ПСЖ» буквально издевались/издеваются над командой. И виновато в этом исключительно руководство. Боссы «ПСЖ» сами позволяли Месси, Мбаппе и Неймару больше, чем менее статусным футболистам. Лояльность сыграла во вред: игроки не благодарны клубу, а, наоборот, относятся наплевательски. Ситуация со звёздами должна заставить «ПСЖ» задуматься о правильности курса проекта. Вероятно, строить клуб нужно вокруг качественных футболистов, поведение которых не выходят за рамки дозволенного. Иначе парижане так и останутся предметом насмешек.