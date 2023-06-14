Мхитарян, Хвича, Дибала, Проведель, Пош, Онана — какой лучший трансфер сезона в Серии А?

Чемпионат Италии подошёл к концу. Мы с вашей помощью уже подвели некоторые итоги сезона – выбрали лучшего тренера и лучшего игрока Серии А. На очереди – лучший трансфер. Генрих Мхитарян вышел в финал Лиги чемпионов. Хвича Кварацхелия принёс «Наполи» скудетто. Пауло Дибала затащил «Рому» в финал Лиги Европы. Иван Проведель стал лучшим вратарём лиги. Стефан Пош внезапно раскрылся в «Болонье». Андре Онана перезапустил карьеру в «Интере».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, какой трансфер произвёл на вас большее впечатление, а какой – меньшее.
Хвича Кварацхелия, «Динамо» Батуми → «Наполи»
Выбор Игоря Кытманова, комментатора «Матч ТВ» и автора телеграм-канала «Кытманов FM»
Уже бывший спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли – один из сильнейших менеджеров Италии. И трансфер Кварацхелии – лишь малая часть его успешной работы. Но именно приезд Хвичи стал, пожалуй, самым прорывным. Игрок, которого в Европе знали лишь специалисты, выдал ярчайший сезон и в данное время является одним из главных активов неаполитанцев. Уже сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 90 млн.
Пауло Дибала, «Ювентус» → «Рома»
Выбор Михаила Садова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
«Рома» Жозе Моуринью с точки зрения игры на мяче – однозначно контратакующая команда (2,72 удара после быстрых атак, среднее по лиге – 1,27) без акцента на владении (48,6%, 12-е место в Серии А) и особых претензий на высокое давление (средняя высота блока при обороне – 36,9 метра при средней по лиге в 39,4 м). Также римляне явно ставили на стандартные положения: по суммарному созданному xG с игры они лишь 10-е, но, если брать только стандарты, у «Ромы» уверенное второе место. Таким командам очень важно иметь того, кто сможет хорошо реализовывать немногочисленные моменты, упорядочивать структуру позиционных атак и стабильно создавать угрозу на стандартах. Боссы римлян взяли на эту роль Пауло Дибалу и не прогадали.
Аргентинец оправдал все ожидания: четвёртое место в лиге по действиям, которые привели к удару (5,38 на 90 минут – выше лишь Деулофеу, Ди Мария и Политано), пятое – по предударным действиям после стандартов, 12+6 по системе «гол+пас» в Серии А и 5+1 – в Лиге Европы. С реализацией тоже всё в порядке: 12 забито с 9,3 xG в лиге и 5 мячей с 2,8 xG в еврокубках. В важных матчах Дибала не растворялся: результативные действия с каждым соперником в плей-офф ЛЕ (кроме «Байера» в полуфинале – потому что аргентинец сыграл лишь 15 минут), ассист с «Юве» и гол «Интеру».
Важно напомнить, что всего этого Дибала добился, отыграв лишь половину (50,8%) от возможного времени в Серии А: аргентинца мучили травмы, и это сразу сказалось на результатах клуба. Можно привести этот факт как контраргумент, однако и здесь боссы римлян всё учли: во-первых, игрок перешёл из «Юве» бесплатно. Во-вторых, на зарплату почти вдвое меньше прежней (в Турине Дибала получал € 13,5 млн в год, в Риме – € 7 млн). Игра и результаты команды не должны бросать тень ни на сделку, ни на футболиста – менеджмент и игрок выполнили свои задачи на отлично.
Иван Проведель, «Специя» → «Лацио»
Выбор Александра Алейникова, литературного редактора «Чемпионата»
38 матчей (37 – в старте), 30 пропущенных мячей, 21 «сухарь», лучший голкипер сезона в Италии – всё это обошлось «Лацио» летом 2022-го в € 2,38 млн. Вратарь с российскими корнями переходил из аутсайдера Серии А «Специи» (16-е место) в команду, которая претендовала на попадание в ЛЧ. Место в старте, казалось, забронировал более статусный Луиш Максимиану, обошедшийся римлянам более чем в четыре раза дороже (€ 10,26 млн). Но пока вся карьера 24-летнего португальца в итальянском чемпионате уложилась в шесть минут матча 1-го тура с «Болоньей» (2:1). Игра руками за пределами штрафной, красная карточка – и больше на полях Серии А именитого новичка не видели.
Место в основе застолбил за собой другой новобранец. Дальше же – едва ли не голливудская история Золушки: уверенная игра во всех турнирах, вызов в сборную Италии (пока, правда, дебютировать не удалось) и второе место в чемпионате. Впереди – отборочные матчи к Евро-2024, где Иван Проведель имеет все шансы стать первым номером команды Роберто Манчини. А также Лига чемпионов, в которой в завершившемся сезоне итальянские клубы навели немало шороху.
История Ивана – классический сюжет «А что если…». Глупейшая ошибка основного вратаря на четвёртой минуте, просмотр VAR, удаление – и теперь € 2,38 млн кажутся одним из лучших вложений в трансферной истории Серии А.
Генрих Мхитарян, «Рома» → «Интер»
Выбор Дмитрия Бажанова, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «НЕБАЖЕНОВ»
На самом деле, один из лучших трансферов в своей современной истории «Интер» провернул в тот момент, когда подписал генерального директора Беппе Маротту. Всё остальное – уже производные. Маротта – выдающийся мастер выцеплять лучших свободных агентов. Он делал это в «Ювентусе», а сейчас демонстрирует в «Интере».
Подписание Генриха Мхитаряна – это классический, канонический Маротта. Трансфер с его авторской подписью. 33-летнего Мхитаряна взяли бесплатно – и он стал одним из тех, благодаря кому «Интер» взял два трофея и дошёл до финала Лиги чемпионов.
Изначально Генриха использовали как альтернативу Чалханоглу. Но ярче всего лучший из армян раскрылся, когда травму получил Брозович. Казалось, потеря хорвата невосполнима для «Интера». Однако на его место встал Мхитарян – и, когда Марцело вернулся, ему уже не было места в старте. Связка Мхитарян — Чалханоглу — Барелла сыграла прекрасно. Она сильно помогла Симоне Индзаги преодолеть кризис, в который команда угодила после чемпионата мира.
Мхитарян не был самым ярким футболистом «Интера», но точно был одним из самых полезных. Как знать, возможно, если бы здоровье позволило Генриху сыграть в финале ЛЧ больше времени, Гвардиола так бы и остался тренером, который брал «ушастый» кубок только с «Барсой».
Идеальный трансфер по соотношению «цена (а точнее, по её отсутствию) — качество». Маротта (и — что немаловажно – Индзаги) поверил в Генриха – и тот отплатил сполна.
Андре Онана, «Аякс» → «Интер»
Выбор Артёма Борисова, комментатора Okko Sport и автора телеграм-канала «Артём Борисов, 13»
Нынешний «Интер» собрал пару вратарей с самой причудливой гармоничностью: один имеет право выигрывать трофеи, другой – право их поднимать. Это при том, что ставка на Онану даже по ходу сезона казалась настолько далекой от понятий гармонии, насколько это возможно.
К концу декабря Андре был вратарем, который за год с небольшим пережил допинговый бан, адаптацию в новом клубе, провал на чемпионате мира и уход из сборной Камеруна, которая не соответствовала широте его футбольной души. И начал в «нерадзурри» с позиции запасного, чтобы дебютировать сразу в Лиге чемпионов с «Баварией» и классово провалиться вместе со всей командой.
Впрочем, в течение осени Онана играл за «Интер» всё лучше и лучше, а потом наступило 22 февраля. Теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что у ребят Симоне Индзаги было всего два пути: дойти до финала ЛЧ или бесславно вылететь уже после первого матча с «Порту», пропустив три или четыре заслуженных гола на «Сан-Сиро». Выбор из этих двух вариантов сделал Онана.
Стефан Пош, «Хоффенхайм» → «Болонья» (аренда)
Выбор Ивана Демидова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
Синиша Михайлович планировал пройти сезон по схеме с тремя центральными защитниками: всё предсказуемо, вот только игроков на эту позицию не хватало, и новому скаут-шефу Джованни Сартори предстояло отыскать футболистов, чтобы насытить ростер. Стефан Пош пришел в команду в последний день летнего трансферного окна и до поры оставался парнем, про существование которого сам Михайлович догадывался едва ли и время австрийцу не давал.
Пош раскрылся уже при Тьяго Мотте: проведя пару матчей на родной позиции в центре защиты в схеме с оборонительной четверкой, австриец был переведен на правый фланг обороны. Это одна из ключевых находок Мотты. Пош с ходу заиграл в не совсем привычной роли, при этом принявшись забивать – буквально в промышленных масштабах. Шесть голов – это максимум в топ-5 лиг Европы: никто из защитников не забил больше. Вдобавок пять из шести голов Стефана стали для «Болоньи» победными. Большинство голов австрийской сенсации – головой после стандартов. «Я усердно тренирую игру головой после основных занятий, вот и весь секрет», – скромничает игрок.
Естественно сразу же по окончании сезона «Болонья» выкупила австрийца у «Хоффенхайма»: сумма сделки – € 5 млн, что делает трансфер Поша одним из лучших в Серии А по соотношению «цена-качество». Думается, летом недостатка в предложениях по 26-летнему игроку не будет, но клуб твердо намерен сохранить защитника.
- 14 июня 2023
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