Мхитарян, Хвича, Дибала, Проведель, Пош, Онана — какой лучший трансфер сезона в Серии А?

Пауло Дибала, «Ювентус» → «Рома»

Выбор Михаила Садова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio

«Рома» Жозе Моуринью с точки зрения игры на мяче – однозначно контратакующая команда (2,72 удара после быстрых атак, среднее по лиге – 1,27) без акцента на владении (48,6%, 12-е место в Серии А) и особых претензий на высокое давление (средняя высота блока при обороне – 36,9 метра при средней по лиге в 39,4 м). Также римляне явно ставили на стандартные положения: по суммарному созданному xG с игры они лишь 10-е, но, если брать только стандарты, у «Ромы» уверенное второе место. Таким командам очень важно иметь того, кто сможет хорошо реализовывать немногочисленные моменты, упорядочивать структуру позиционных атак и стабильно создавать угрозу на стандартах. Боссы римлян взяли на эту роль Пауло Дибалу и не прогадали.

Аргентинец оправдал все ожидания: четвёртое место в лиге по действиям, которые привели к удару (5,38 на 90 минут – выше лишь Деулофеу, Ди Мария и Политано), пятое – по предударным действиям после стандартов, 12+6 по системе «гол+пас» в Серии А и 5+1 – в Лиге Европы. С реализацией тоже всё в порядке: 12 забито с 9,3 xG в лиге и 5 мячей с 2,8 xG в еврокубках. В важных матчах Дибала не растворялся: результативные действия с каждым соперником в плей-офф ЛЕ (кроме «Байера» в полуфинале – потому что аргентинец сыграл лишь 15 минут), ассист с «Юве» и гол «Интеру».

Важно напомнить, что всего этого Дибала добился, отыграв лишь половину (50,8%) от возможного времени в Серии А: аргентинца мучили травмы, и это сразу сказалось на результатах клуба. Можно привести этот факт как контраргумент, однако и здесь боссы римлян всё учли: во-первых, игрок перешёл из «Юве» бесплатно. Во-вторых, на зарплату почти вдвое меньше прежней (в Турине Дибала получал € 13,5 млн в год, в Риме – € 7 млн). Игра и результаты команды не должны бросать тень ни на сделку, ни на футболиста – менеджмент и игрок выполнили свои задачи на отлично.